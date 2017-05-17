½Åµ¿¿í ¡°È«ÁØÇ¥ Ä£¹Ú ¹ÙÄû¹ú·¹ ¹ß¾ð, ¹ÙÄû¹ú·¹ ÅðÄ¡ Å³·¯ ²Ã¡±

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ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸¿´´ø È«ÁØÇ¥ Àü °æ»ó³²µµÁö»ç°¡ ‘Ä£¹Ú’(Ä£¹Ú±ÙÇý)À» ¹ÙÄû¹ú·¹·Î ºñÀ¯ÇÑ ¹ß¾ðÀ¸·Î ³í¶õÀÎ °¡¿îµ¥, ÀÌ·ê µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ¼Ò½Å¹ß¾ðÀ» ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â 17ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “È«ÁØÇ¥ ‘Ä£¹Ú ¹ÙÄû¹ú·¹’ ¹ß¾ð, ¹ÙÄû¹ú·¹ ÅðÄ¡¿£ ¹ÙÄûÅ³·¯ ¾Æ´Ï¶ó È«ÁØÇ¥ Å³·¯ ²ÃÀÌ°í Ä£¹Ú°è¿Í Àü¸éÀü ¼±Æ÷ ²ÃÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¹Ú±ÙÇýÆÈÀÌ¿¡ µ¹Á÷±¸ ´øÁø ²ÃÀÌ°í, ÀÌÁ¤ÇöÀº ÃæÁ÷ÇÑ ¹ÙÄû¹ú·¹ ²ÃÀÌ´Ù”¸ç “ÁöµµºÎ »çÅð ÁÖÀåÀº ´ç±Ç Àå¾Ç ÈÄ ´ë´ëÀû Ä£¹Ú°è ¹°°¥ÀÌ ½ÅÈ£Åº ²ÃÀÌ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÇÑÆí, È« Àü ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ¾Õ¼ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Ä£¹Ú°è¸¦ ÇâÇØ “¹Ú±ÙÇý ÅºÇÙ ¶§´Â ¹ÙÄû¹ú·¹Ã³·³ ¼û¾î ÀÖ´õ´Ï °¨¿Á°¡°í ³ µÚ ½½±Ý½½±Ý ±â¾î ³ª¿Í ´ç±ÇÀÌ³ª Â÷ÁöÇØº¸·Á°í ¼³Ä¡±â ½ÃÀÛÇß´Ù”°í ¸»ÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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