¡®°³ÄÜ 900È¸ ³í¶õ¡¯ Á¤Á¾Ã¶, ¡°¿¬¶ô 1µµ ¾È¿À´õ¶ó, ÇÖÇÑ ¿¬¿¹ÀÎµé ÀÜÄ¡¡±¡¦ºñ³­ ÈÄ »ç°ú±Û

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Á¤Á¾Ã¶Àº 16ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “°³ÄÜ 900È¸¸¦ ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù¸¸ Àü 900È¸ ¸ÂÀÌ ÀÎÅÍºäÁ¦¾ÈÇÑ¹ø ¾Èµé¾î¿Ô³×¿ä”¸ç “³ª¸§ Àú¿¡°Õ Ä£Á¤°°°í °íÇâ°°Àº ÇÁ·Î±×·¥ÀÎµ¥... Àü 900È¸ÀÎÁöµµ ¸ô¶ú³×¿ä..”¶ó¸ç ¾Æ½¬¿òÀ» ÀüÇß´Ù.
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µ¡ºÙ¿© “ÀÌ±ÛÀ» ³»¸®¶ó°í Á¶¾ðÇØÁÖ½Å ºÐµéµµ ¸¹¾ÒÁö¸¸ ¿©·¯ºÐµé²²¼ÁÖ½Å °ü½É°ú ÀÇ°ßÀÌ´Ï ´Þ°Ô¹Þ°Ú½À´Ï´Ù”¸ç “¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß°ú Ãæ°íÀÇ ±Û ¸¶À½¼Ó¿¡ °£Á÷ÇÏ¸ç °â¼ÕÈ÷»ì°Ú½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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