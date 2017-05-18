¡®¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥¡¯, À¯¼öÁøÀÇ ÁÖ½Ä ´ë¹Ú ¹æ¹ý¡¦¡°±âº» ºÐ¼®°ú ¸ðÀÇÅõÀÚ°¡ Áß¿ä¡±

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¿¬ºÀ 6¾ï¿øÀÇ ½ºÅ¸ ÀÚ»ê°ü¸®»ç À¯¼öÁøÀÌ ºÎÀÚ µÇ´Â ¹æ¹ýÀ» °ø°³Çß´Ù.
17ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ tvN ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥’¿¡¼´Â ·çºñ½ºÅæ »ç³»ÀÌ»çÀÌÀÚ ¿¬ºÀ 6¾ï¿øÀÇ ½ºÅ¸ ÀÚ»ê°ü¸®»ç À¯¼öÁø ¾¾°¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
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±×´Â “¸ðÀÇÅõÀÚ·Î ÃæºÐÈ÷ ¿¬½ÀÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù”¸ç “¸ðÀÇÅõÀÚ·Î ±âº» ºÐ¼® ¿¬½ÀÀ» ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ±âº»Àû ºÐ¼®À» ÇØ³¾ ¼ö ¾ø´Ù¸é ÁÖ½Ä ÅõÀÚ ÇÏÁö ¸»¶ó”°í Ãæ°íÇß´Ù.
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