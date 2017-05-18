·ÑÁ¡°Ë ÈÄ ·Î±×ÀÎ ºÒ°¡¡¦À¯Àúµé ¡°12½Ã 20ºÐ, ÇöÀç ·Î±×ÀÎÀº °¡´É?¡±

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17ÀÏ ¶óÀÌ¾ù°ÔÀÓÁî ÃøÀº ¸®±×¿Àºê·¹Àüµå(ÀÌÇÏ ·Ñ) ·Î±×ÀÎ ºÒ°¡ Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇÏÀÚ ·Î±×ÀÎ ºÒ°¡ Çö»ó¿¡ ´ëÇØ »óÈ²ÆÄ¾ÇÀ» ÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ °ÔÀÓ À¯Àúµé¿¡°Ô ½Ã°£´ëº°·Î ÇöÀç ÁøÇà »óÈ²À» ¾Ë¸®°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î “20:31 ´ã´ç ºÎ¼ È®ÀÎÇßÀ¸¸ç 20:49 º¸»ó¸ðµå È°¼ºÈ¸¦ ½ÃÄ×´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. ¶Ç ¹ã 11½Ã²²¿¡´Â “23:38 ·Î±×ÀÎ ¹öÆ° ÀÓ½Ã ºñÈ°¼ºÈ”°¡ µÆ´Ù°í ¾Ë·È´Ù.
¶óÀÌ¾ù°ÔÀÓÁî ÃøÀº ·Î±×ÀÎ ºÒ°¡ Çö»ó¿¡ ´ëÇØ “ÇöÀç ¼ÒÈ¯»ç ¿©·¯ºÐ²² ¾Æ·¡¿Í °°Àº Àå¾Ö Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇÏ¿© ´ã´ç ºÎ¼¿¡¼ ¹®Á¦¸¦ È®ÀÎ Áß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù”¶ó°í »ç°úÇß´Ù.
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ÇÑÆí ·Ñ °ø½ÄÈ¨ÆäÀÌÁö À¯Àú°Ô½ÃÆÇ¿¡´Â <·Î±×ÀÎ µÈ´Ù>¶ó´Â ±ÛÀÌ 12½Ã 20ºÐ²² ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. ÀÌ¾î À¯ÀúµéÀº ´ñ±ÛÀ» ÅëÇØ ÇöÀç ·ÑÀÌ ·Î±×ÀÎÀº µÇÁö¸¸ ·©Å©´Â ºñÈ°¼ºÈ »óÅÂ¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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