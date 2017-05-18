¡®SBS ÀÏº£ ÀÌ¹ÌÁö »ç¿ë ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°¾ÈµÇ´Â ³ð µÚ·Î ³Ñ¾îÁ®µµ ÄÚ ±úÁö´Â ²Ã¡±

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SBSÇÃ·¯½º ‘Ä³¸®µ¹ ´º½º’°¡ ÀÏ°£º£½ºÆ® ÀúÀå¼Ò(ÀÏº£)¿¡¼ ÇÕ¼ºÇÑ »çÁøÀ» »ç¿ëÇØ ³í¶õÀÎ °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù.
½ÅÃÑÀç´Â 18ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “SBS ÀÏº£ ³í¶õ ‘³ë¹«Çö Áö¿Á °¡¶ó’ SBS ¾ÇÀç°¡ ¾þÄ£µ¥ µ¤Ä£ ²ÃÀÌ°í °¡¶ûºñ¿¡ ¼Ó¿Ê Á¥Àº ²ÃÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¾È µÇ´Â ³ðÀº µÚ·Î ³Ñ¾îÁ®µµ ÄÚ°¡ ±úÁö´Â ²ÃÀÌ´Ù”¸ç “¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÃ³·³ Àß µÇ´Â »ç¶÷Àº ¹º°¡ ´Ù¸£´Ù »ý°¢µµ ´Ù¸£°í ¸ñÇ¥µµ ´Ù¸£°í ¹«¾ùº¸´Ù Çàµ¿µµ ´Ù¸£´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, 17ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBSÇÃ·¯½º ‘Ä³¸®µ¹ ´º½º’ÀÇ ‘¹ãÂü´º½º’ÄÚ³Ê¿¡¼´Â Íº ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾ó±¼ÀÌ ´ã±ä Ç¥Áö¿¡ ¿ø·¡ ¹®±¸ÀÎ ‘Hello Mr. Roh’ ´ë½Å ‘Áö¿Á¿¡ °¡¶ó’(Go TO Hell Mr. Roh)·Î ÇÕ¼ºµÈ ÀÌ¹ÌÁö°¡ ³ëÃâµÅ ³í¶õÀ» ºú¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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