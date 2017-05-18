¡®Á¤Èñ¡¯ ³ªºñ, ¡®¼îÃ¨ÇÇ¾ð¡¯ ¿¡ÇÇ¼Òµå ÅÐ¾î³ö¡¦¡°¹«´ë ¿Ã¶ó°¡µµ ³»°¡ ´©±ºÁö ¸ð¸£´õ¶ó¡±

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MBC FM4U ‘Á¤¿ÀÀÇ Èñ¸Á°î ±è½Å¿µÀÔ´Ï´Ù(ÀÌÇÏ Á¤Èñ)’¿¡ °¡¼ö ³ªºñ¿Í ÇÑµ¿±ÙÀÌ Ãâ¿¬ÇØ À½¾Ç¹æ¼Û ³ìÈ ´ç½Ã ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ÀüÇß´Ù.
‘¼îÃ¨ÇÇ¾ð’ ÁøÇàÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â ±è½Å¿µÀº 18ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ ¿¡¼ Á¤Èñ¿¡¼ “³ªºñ ¾¾ ¹«´ë¿¡¼ Ç¥Á¤°ü¸®°¡ ¾È µÇ´õ¶ó”°í °©ÀÛ½º·¯¿î Æø·Î¸¦ Çß´Ù.
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³ªºñ´Â “Á¦°¡ ¿Ã¶ó°¡¸é Á» ´õ ¹àÀº ¾ó±¼·Î ÀÎ»çÇØÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. Àú´Â ¿©·¯ºÐµéÀÌ È³ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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