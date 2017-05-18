°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.18 ¸ñ 14:29
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÇÏÅÂ°æ ¡°¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É¿¡°Ô ¡®ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î¡¯Àº µ¥¸ð°¡¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.18  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 18ÀÏ ¿ÀÀü ¹æ¼ÛµÈ CBS ¶óµð¿À <±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î>¿¡¼­´Â ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É Á¤ºÎ ½ÃÀý ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ Á¦Ã¢µÇÁö ¸øÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

18ÀÏ ¿ÀÀü ¹æ¼ÛµÈ CBS ¶óµð¿À <±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î>¿¡¼­´Â ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É Á¤ºÎ ½ÃÀý ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ Á¦Ã¢µÇÁö ¸øÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹àÇû´Ù.

‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’Àº 1997³â ±è¿µ»ï Á¤ºÎ ½ÃÀý 5·18 ±¤ÁÖ ¹ÎÁÖÈ­¿îµ¿ÀÌ ±¹°¡±â³äÀÏ·Î Á¦Á¤µÇ¸ç ±â³ä½Ä¿¡¼­ Á¦Ã¢µÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’Àº ±è´ëÁß Á¤ºÎ¿Í ³ë¹«Çö Á¤ºÎ¿¡¼­µµ Á¦Ã¢µÆÀ¸¸ç 2008³â ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎ Ã¹ ÇØ¿¡µµ Á¦Ã¢µÆ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº 2009³âºÎÅÍ 5·18 ±â³äÇà»ç¿¡ ºÒÂüÇß°í ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’Àº Á¦Ã¢¿¡¼­ ÇÕÃ¢À¸·Î °©ÀÛ½º·´°Ô º¯°æµÆ´Ù. ´ç½Ã ±¹°¡º¸ÈÆÃ³´Â Á¦Ã¢¿¡¼­ ÇÕÃ¢À¸·Î º¯°æµÈ ¶Ñ·ÇÇÑ ÀÌÀ¯µµ ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÀÌÈÄ 2009³â°ú 2010³â¿¡´Â º»Çà»ç°¡ ¾Æ´Ñ ½ÄÀüÇà»ç¿¡¼­ ÇÕÃ¢À¸·Î ºÒ·ÈÀ¸¸ç 2011³âºÎÅÍ º»Çà»ç¿¡ Æ÷ÇÔµÆÀ¸³ª ¿©ÀüÈ÷ Á¦Ã¢ÀÌ ¾Æ´Ñ ÇÕÃ¢À¸·Î¸¸ ºÒ·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ ±èÇöÁ¤ ¾ÞÄ¿°¡ “ÀÌ ³ë·¡°¡ ´ëÃ¼ 9³â µ¿¾È ¿Ö Á¦Ã¢µÇÁö ¾Ê¾Ò´ÂÁö ÀÌÀ¯°¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù”¶ó°í ÇÏÀÚ ±Ç¿µÃ¶ CBS ¼±ÀÓ±âÀÚ´Â “ÀÌ ³ë·¡°¡ Á¦Ã¢µÇÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ³î¶ó¿î ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾ú´Ù. ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀÌ ½È¾îÇß±â ¶§¹®ÀÌ¶ó°í µé¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î ±Ç ¼±ÀÓ±âÀÚ´Â “¾îÁ¦ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿ø°ú ÅëÈ­Çß´Ù. ÇÏ ÀÇ¿øÀÌ ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ Á¦Ã¢À» ¹Ý´ëÇÏÁö ¸»ÀÚ°í Çß´õ´Ï Ã»¿Í´ë¿¡¼­ ÀüÈ­°¡ ¿Ô´Ù°í ÇÏ´õ¶ó”¶ó¸ç “ÇÏ ÀÇ¿ø¿¡ µû¸£¸é ´ç½Ã Ã»¿Í´ë °íÀ§°ü°èÀÚ°¡ ‘ÇÏ ÀÇ¿ø Á» ÀÚÁ¦ÇØ¶ó. ´ëÅë·ÉÀÌ ºÒÆíÇØ ÇÑ´Ù’°í Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯¸é¼­ “ÇÏ ÀÇ¿øÀÌ ¹àÈù ¹Ú ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ ³ë·¡¸¦ ½È¾îÇÏ´Â ÀÌÀ¯ Áß ÇÏ³ª´Â ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ Æø·Â½ÃÀ§³ª ÁýÈ¸, ³ëÁ¶ÁýÈ¸µî¿¡¼­ ºÒ¸®±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó¸é¼­ “‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ ¿ø·¡ ÃëÁö¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê°Ô µ¥¸ð°¡°¡ µÆ°í ºÒ¹ý µ¥¸ð°¡·Î ÀÎ½ÄÇÏ°í ÀÖ´õ¶ó”¶ó°í ¸»Çß´Ù

ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­´Â 1982³â ¸¸µé¾îÁø ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÇ ÃÖÃÊ ³ìÀ½º»À» ÀÛ°î°¡ÀÎ ±¤ÁÖ¹®È­Àç´Ü ±èÁ¾·ü »ç¹«Ã³ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¦°ø¹Þ¾Æ °ø°³Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®º¸È£³ª¶ó¡¯, ·£¼¶¿þ¾î ÀÎÁú·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê±â À§ÇØ¼±?¡¦¡°PC ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Àû±ØÀû ´ëÃ³ ÇÊ¿äÇØ¡±
  • ¡®Á¶±¹¡¯ ¿õµ¿ÇÐ¿ø °í¾× »ó½ÀÃ¼³³ ³í¶õ¡¦¡°¾Ë°íº¸´Ï °¡³­ÇÑ »çÇÐ, ¿­¾ÇÇÑ ÀçÁ¤Å¿?¡±
  • ¡®Á¶±¹ Ù½¡¯ ¿õµ¿ÇÐ¿ø, 2Ãµ¸¸¿ø Ã¼³³ ³í¶õ 'ÁõÆø'...±èÈ«°É "ÈìÁý³»±â?"
  • ·£¼¶¿þ¾î °øÆ÷¿¡ ´Ù¾çÇÑ ¹Î°£¿ä¹ý µîÀå¡¦¡°Å©·Ò »ç¿ëÇÏ°í AdBlock ¼³Ä¡ÇØ¶ó?¡±
  • ¡®½Åµ¿¿í¡¯, ºñÁ¤»óÀû ÅëÁõ µ¿¹ÝÇÏ´Â CRPS¡¦¡°ÀÏ¾î³ª º¸´Ï ÆÈ ºÎ·¯Á®, ³Ê¹« ¾ÆÆÍ´Ù¡±
    • ¡®º¸È£³ª¶ó¡¯, ·£¼¶¿þ¾î ÀÎÁú·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê±â À§ÇØ¼±?¡¦¡°PC ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Àû±ØÀû ´ëÃ³ ÇÊ¿äÇØ¡± ¡®º¸È£³ª¶ó¡¯, ·£¼¶¿þ¾î ÀÎÁú·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê±â À§ÇØ¼±?¡¦¡°PC ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Àû±ØÀû ´ëÃ³ ÇÊ¿äÇØ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ·ÑÁ¡°Ë ÈÄ ·Î±×ÀÎ ºÒ°¡¡¦À¯Àúµé ¡°12½Ã 20ºÐ, ÇöÀç ·Î±×ÀÎÀº °¡´É?¡±
    2
    ½Åµ¿¿í ¡°¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ ÃáÇâÀÌ´Â ÀÌÇýÈÆ, ³ª°æ¿ø¡¤ÀÌ¾ðÁÖ´Â Çâ´ÜÀÌ¡±¡¦¡®¹«½¼¸»ÀÎ°¡ º¸´Ï¡¯
    3
    ÃÊ¾Æ-ÀÌ¼®Áø, ¾Ë°íº¸´Ï »ç¶ûÀÇ ¿ÀÀÛ±³ ¡®±èÈñÃ¶?¡¯¡¦¡°AOA »ïÃÌÆÒ¿¡ °ø°øÀÇÀû µÇ³ª¡±
    4
    ½Åµ¿¿í ¡°È«ÁØÇ¥ Ä£¹Ú ¹ÙÄû¹ú·¹ ¹ß¾ð, ¹ÙÄû¹ú·¹ ÅðÄ¡ Å³·¯ ²Ã¡±
    5
    ¼ºÀ¯¸®¢¾¾È¼ºÇö, ÀÌ°Ô ¹Ù·Î ÁøÂ¥ ¡®½º¸ô ¿þµù¡¯¡¦¡°¿¹½Äºñ¿ë ¾Æ²¸ ±âºÎ¡±
    6
    ¡®¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥¡¯, À¯¼öÁøÀÇ ÁÖ½Ä ´ë¹Ú ¹æ¹ý¡¦¡°±âº» ºÐ¼®°ú ¸ðÀÇÅõÀÚ°¡ Áß¿ä¡±
    7
    ¡®°³ÄÜ 900È¸ ³í¶õ¡¯ Á¤Á¾Ã¶, ¡°¿¬¶ô 1µµ ¾È¿À´õ¶ó, ÇÖÇÑ ¿¬¿¹ÀÎµé ÀÜÄ¡¡±¡¦ºñ³­ ÈÄ »ç°ú±Û
    8
    ¡®ÀÌ¼®Áø°ú ¿­¾Ö¼³¡¯ ÃÊ¾Æ, ³×Æ¼Áð ¸ñ°Ý´ã º¸´Ï ¡®¼ºÁö±Û?¡¯¡¦¡°±â³»¼­ ÀÌ¸ñ µÎ·Á¿ö ¾Ê´õ¶ó¡±
    9
    °ÅÁ¦ »ï¼ºÁß°ø¾÷¼­ ºÒ¡¦¡°ÀÎ¸íÇÇÇØ ¾ø¾î¡±
    10
    ¡®3ÀÏ°£ÀÇ ºñ¡¯ ÀÌÀ±Áö, µþ°ú ºØ¾î»§ Åõ¼¦¡¦¡°³Ê¹« »ç¶û½º·¯¿î°Å ¾Æ´Ï¾ß?¡±
    ¡®·¯½Ã¾ÆÀÇ ¼±À²¡¯ ¿ï»êÀÇ ¹ã Àû½Å´Ù
    ¿Â°¡Á·ÀÌ ÇÔ²² ÀçÁî ¼±À² ¼ÓÀ¸·Î
    µµÀÚ, Ã¶À» ¸¸³ª´Ù
    ÅÂÈ­°­±¹Á¦ÀçÁîÆä½ºÆ¼¹ú, 13~14ÀÏ ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø ÀÏ¿ø
    ½º¸ðÅ° º¸ÄÃ Å©¸®½º ³ë¸Õ ¿ï»ê ¿Â´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr