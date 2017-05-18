ÇÏÅÂ°æ ¡°¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É¿¡°Ô ¡®ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î¡¯Àº µ¥¸ð°¡¡±

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|¡ã 18ÀÏ ¿ÀÀü ¹æ¼ÛµÈ CBS ¶óµð¿À <±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î>¿¡¼´Â ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É Á¤ºÎ ½ÃÀý ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ Á¦Ã¢µÇÁö ¸øÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
18ÀÏ ¿ÀÀü ¹æ¼ÛµÈ CBS ¶óµð¿À <±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î>¿¡¼´Â ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É Á¤ºÎ ½ÃÀý ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ Á¦Ã¢µÇÁö ¸øÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹àÇû´Ù.
‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’Àº 1997³â ±è¿µ»ï Á¤ºÎ ½ÃÀý 5·18 ±¤ÁÖ ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿ÀÌ ±¹°¡±â³äÀÏ·Î Á¦Á¤µÇ¸ç ±â³ä½Ä¿¡¼ Á¦Ã¢µÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’Àº ±è´ëÁß Á¤ºÎ¿Í ³ë¹«Çö Á¤ºÎ¿¡¼µµ Á¦Ã¢µÆÀ¸¸ç 2008³â ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎ Ã¹ ÇØ¿¡µµ Á¦Ã¢µÆ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº 2009³âºÎÅÍ 5·18 ±â³äÇà»ç¿¡ ºÒÂüÇß°í ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’Àº Á¦Ã¢¿¡¼ ÇÕÃ¢À¸·Î °©ÀÛ½º·´°Ô º¯°æµÆ´Ù. ´ç½Ã ±¹°¡º¸ÈÆÃ³´Â Á¦Ã¢¿¡¼ ÇÕÃ¢À¸·Î º¯°æµÈ ¶Ñ·ÇÇÑ ÀÌÀ¯µµ ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌÈÄ 2009³â°ú 2010³â¿¡´Â º»Çà»ç°¡ ¾Æ´Ñ ½ÄÀüÇà»ç¿¡¼ ÇÕÃ¢À¸·Î ºÒ·ÈÀ¸¸ç 2011³âºÎÅÍ º»Çà»ç¿¡ Æ÷ÇÔµÆÀ¸³ª ¿©ÀüÈ÷ Á¦Ã¢ÀÌ ¾Æ´Ñ ÇÕÃ¢À¸·Î¸¸ ºÒ·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ±èÇöÁ¤ ¾ÞÄ¿°¡ “ÀÌ ³ë·¡°¡ ´ëÃ¼ 9³â µ¿¾È ¿Ö Á¦Ã¢µÇÁö ¾Ê¾Ò´ÂÁö ÀÌÀ¯°¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù”¶ó°í ÇÏÀÚ ±Ç¿µÃ¶ CBS ¼±ÀÓ±âÀÚ´Â “ÀÌ ³ë·¡°¡ Á¦Ã¢µÇÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ³î¶ó¿î ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾ú´Ù. ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀÌ ½È¾îÇß±â ¶§¹®ÀÌ¶ó°í µé¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ±Ç ¼±ÀÓ±âÀÚ´Â “¾îÁ¦ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿ø°ú ÅëÈÇß´Ù. ÇÏ ÀÇ¿øÀÌ ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ Á¦Ã¢À» ¹Ý´ëÇÏÁö ¸»ÀÚ°í Çß´õ´Ï Ã»¿Í´ë¿¡¼ ÀüÈ°¡ ¿Ô´Ù°í ÇÏ´õ¶ó”¶ó¸ç “ÇÏ ÀÇ¿ø¿¡ µû¸£¸é ´ç½Ã Ã»¿Í´ë °íÀ§°ü°èÀÚ°¡ ‘ÇÏ ÀÇ¿ø Á» ÀÚÁ¦ÇØ¶ó. ´ëÅë·ÉÀÌ ºÒÆíÇØ ÇÑ´Ù’°í Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÇÏ ÀÇ¿øÀÌ ¹àÈù ¹Ú ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ ³ë·¡¸¦ ½È¾îÇÏ´Â ÀÌÀ¯ Áß ÇÏ³ª´Â ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ Æø·Â½ÃÀ§³ª ÁýÈ¸, ³ëÁ¶ÁýÈ¸µî¿¡¼ ºÒ¸®±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó¸é¼ “‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÌ ¿ø·¡ ÃëÁö¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê°Ô µ¥¸ð°¡°¡ µÆ°í ºÒ¹ý µ¥¸ð°¡·Î ÀÎ½ÄÇÏ°í ÀÖ´õ¶ó”¶ó°í ¸»Çß´Ù
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼´Â 1982³â ¸¸µé¾îÁø ‘ÀÓÀ» À§ÇÑ ÇàÁø°î’ÀÇ ÃÖÃÊ ³ìÀ½º»À» ÀÛ°î°¡ÀÎ ±¤ÁÖ¹®ÈÀç´Ü ±èÁ¾·ü »ç¹«Ã³ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¦°ø¹Þ¾Æ °ø°³Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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