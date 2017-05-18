½Åµ¿¿í ¡°¹®ÀçÀÎ, ±¤ÁÖÀÇ ¾Æ¹öÁö°¡ ¾Æ´Ï¶ó ±¹¹ÎÀÇ ¾Æ¹öÁö°¡ µÇ±æ¡±

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½Å ÃÑÀç´Â 18ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ±¤ÁÖ À¯Á·°ú Æ÷¿ËÇÏ´Â Àå¸éÀÌ ´ã±ä »çÁøÀ» °Ô½ÃÇÏ¸ç “518 ±â³ä½Ä ‘¹®ÀçÀÎ ´«¹°’ÀÌ ¼¼»ó¿¡¼ °¡Àå µû¶æÇÑ ´«¹°ÀÌ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â “Àý¹Ý¸¸À» À§ÇÑ ´«¹°ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¸ðµÎ¸¦ À§ÇÑ ´«¹°ÀÌ±â¸¦, ½ÂÀÚ¸¸À» À§ÇÑ ÈÇÕÀÇ ÀåÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÆÐÀÚµµ ÇÔ²² ¾Æ¿ì¸¥ ´ëÅëÇÕÀÇ ÀåÀÌ±â¸¦, ±¤ÁÖÀÇ ¾Æ¹öÁö°¡ ¾Æ´Ï¶ó ±¹¹ÎÀÇ ¾Æ¹öÁö°¡ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯³ª ½Å ÃÑÀçÀÇ Á¶¾ðÀ» µÎ°í ´©¸®²ÛµéÀº ºÎÀûÀýÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “Á¶¾ðÀÎ µí ºñ²¿´Â °Ô ´À²¸Áö´Â °Ç ³» Âø°¢ÀÎ°¡”, “5.18 ¹ÎÁÖÈ ¿îµ¿¿¡ ½ÂÀÚ¿Í ÆÐÀÚ°¡ ¾îµðÀÖ³ª? Èñ»ýÀÚ¸¸ ÀÖÁö”, “¿À´Ã °°Àº ³¯ ÀÌ·± Á¶¾ðÀº ºÎÀûÀýÇÑ µí” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü¿¡´Â ±¤ÁÖ ±¹¸³ 5.18 ¹ÎÁÖ¹¦Áö¿¡¼ Á¦37ÁÖ³â 5.18¹ÎÁÖÈ¿îµ¿ ±â³ä½ÄÀÌ °³ÃÖµÆ´Ù.
±â³ä½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ À¯Á· ±è¼ÒÇü ¾¾´Â ¾Æ¹öÁö¿¡°Ô º¸³»´Â ÆíÁö¸¦ ³¶µ¶ÇÑ Á÷ÈÄ ´Ü»ó¿¡ ¿À¸¥ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú Æ÷¿ËÇß´Ù. ¹® ´ëÅë·ÉÀº ±è¾¾¸¦ ±íÀÌ ²ø¾î¾È°í ±×¸¦ À§·ÎÇß°í ÀÌ¿¡ ±è ¾¾´Â ÇÑµ¿¾È ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ¾î±ú¿¡¼ °í°³¸¦ µéÁö ¸øÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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