¡®¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥¡¯ À¯¼öÁøÀÌ ÃßÃµÇÑ ÅõÀÚ ºí·ç¿À¼ÇÀº?¡¦¡°º£Æ®³²! ¾ó¸¶ Àü¿¡µµ ´Ù³à¿Í¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.18 ¸ñ 18:33
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½ÂÀÎ 2017.05.18  
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17ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ tvN ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥’¿¡¼­´Â ¿¬ºÀ 6¾ï¿øÀÇ ½ºÅ¸ ÀÚ»ê°ü¸®»ç À¯¼öÁø ¾¾°¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

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À¯¼öÁøÀº “¼öµµ ´ºµ¨¸®¿¡ °¡¼­ °æÁ¦ »óÈ²À» ÆÄ¾ÇÇÏ°í, ÀÎµµ ÀÇ½ÄÁÖ Æ®·»µå¸¦ ºÐ¼®ÇÏ¸é ÁÁÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í Á¶¾ðÇß´Ù.

ÇÑÆí À¯¼öÁøÀº ¹æ¼Û¿¡¼­ ¸»ÇÑ °ÍÃ³·³ ºÒ°ú ¿­Èê Àü¿¡µµ º£Æ®³²¿¡ ´Ù³à¿Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

±×´Â 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “°í°´µéÇÏ°í È£Ä¡¹ÎÅõÀÚ ¿©Çà¿¡ ´Ù³à¿Ô´Ù”¸ç “49¸íÀÌ ¸ô·Á´Ù´Ï¸é¼­ Å« »ç°í ¾øÀÌ ¹«»çÈ÷ ¸¶ÃÄ ´ÙÇàÀÌ°í °¨»çÇÏ´Ù”´Â ±Û°ú ÇÔ²² È£Ä¡¹Î¿¡¼­ ÂïÀº »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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