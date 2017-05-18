¡®¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥¡¯ À¯¼öÁøÀÌ ÃßÃµÇÑ ÅõÀÚ ºí·ç¿À¼ÇÀº?¡¦¡°º£Æ®³²! ¾ó¸¶ Àü¿¡µµ ´Ù³à¿Í¡±

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17ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ tvN ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥’¿¡¼´Â ¿¬ºÀ 6¾ï¿øÀÇ ½ºÅ¸ ÀÚ»ê°ü¸®»ç À¯¼öÁø ¾¾°¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
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±×´Â 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “°í°´µéÇÏ°í È£Ä¡¹ÎÅõÀÚ ¿©Çà¿¡ ´Ù³à¿Ô´Ù”¸ç “49¸íÀÌ ¸ô·Á´Ù´Ï¸é¼ Å« »ç°í ¾øÀÌ ¹«»çÈ÷ ¸¶ÃÄ ´ÙÇàÀÌ°í °¨»çÇÏ´Ù”´Â ±Û°ú ÇÔ²² È£Ä¡¹Î¿¡¼ ÂïÀº »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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