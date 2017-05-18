[ÇØ¿ÜÅäÇÈ] È£ÁÖ Ç×°ø»ç CEO, ¼º¼Ò¼öÀÚ Çø¿À ¹üÁË ´çÇØ¡¦¡°µ¿¼º°áÈ¥ ±Ç¸® À§ÇØ °è¼Ó ½Î¿ï °Í¡±

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È£ÁÖ ±¹Àû Ç×°ø»çÀÎ ÄäÅ¸½º Ç×°øÀº ¿¬¼³ ÁßÀÌ´ø ÀÚ»ç ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO) ¾Ù·± Á¶ÀÌ½º¸¦ °ø°ÝÇÑ 60´ë ³²¼º¿¡°Ô ÀÚÈ¸»ç »Ó ¾Æ´Ï¶ó Á¦ÈÞ»ç Ç×°ø±â Å¾½ÂÀ» Æò»ý ±ÝÁöÇÏ´Â Á¶Ã³¸¦ ³»·È´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 9ÀÏ(ÇöÁö½Ã°¢) È£ÁÖ ±¹Àû Ç×°ø»çÀÎ ÄäÅ¸½ºÇ×°øÀÇ ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO) ¾Ù·± Á¶ÀÌ½º(50)´Â Á¶Âù ¸ðÀÓ µµÁß ÇÑ ³²¼ºÀ¸·ÎºÎÅÍ ÆÄÀÌ ¼¼·Ê¸¦ ´çÇß´Ù.
ÀÌ ³²¼ºÀº È£ÁÖ ¼ºÎ ÆÛ½º¿¡ »ç´Â Åä´Ï ¿À¹öÇã(67)·Î ±×´Â 500¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ Á¶Âù ¸ðÀÓ¿¡¼ ¿¬¼³À» ½ÃÀÛÇÏ·Á´ø Á¶ÀÌ½ºÀÇ ¾ó±¼¿¡ ÆÄÀÌ¸¦ ºñº ¹®Áú·¶´Ù.
¿À¹öÇã´Â ÇöÀå¿¡¼ Ã¼Æ÷µÆÀ¸¸ç, °©ÀÛ½º·´°Ô ÆÄÀÌ ¼¼·Ê¸¦ ´çÇÑ Á¶ÀÌ½º´Â ÇöÀåÀ» ¹þ¾î³ª ¿Ê°ú ¾ó±¼¿¡ ¹¯Àº ÆÄÀÌ¸¦ ¾Ä¾î³½ µÚ ´Ù½Ã Á¶Âù ¸ðÀÓ¿¡ µ¹¾Æ¿Í ¿¬¼³À» ³¡¸¶ÃÆ´Ù.
¿À¹öÇã´Â ¼º¼Ò¼öÀÚÀÎ Á¶ÀÌ½º CEO°¡ µ¿¼º°áÈ¥À» ÁöÁöÇÏ´Â Ä·ÆäÀÎ¿¡ Âü¼®ÇÏ°í µ¿¼º°áÈ¥À» ÁöÁöÇÏ´Â Çàº¸¸¦ º¸ÀÌÀÚ ºÒ¸¸À» Ç°°í ±×¸¦ °ø°ÝÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¿À¹öÇã´Â µÚ´Ê°Ô Á¶ÀÌ½º CEO¿¡°Ô »ç°úÇÏ°í ÀÚ½ÅÀÇ Çàµ¿ÀÌ Àß¸øµÆÀ½À» ½ÃÀÎÇß´Ù. ¿À¹öÇã´Â ÆÄÀÌ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¸é »ó´ë¿¡°Ô ºÎ»ó ¾øÀÌ ÀÇ»ç¸¦ °üÃ¶ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°¾Ò´Ù°í ÇØ¸íÇß´Ù.
±×·¯³ª Á¶ÀÌ½º CEO´Â “±× °°Àº Çàµ¿À» ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö ¾ø´Ù”°í ¹àÈ÷¸ç ¿À¹öÇãÀÇ Ã³¹úÀ» ¿ä±¸Çß´Ù.
ÇÑÆí ¿À¹öÇã´Â Æø·Â°ú ¹«´ÜÄ§ÀÔ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆÀ¸¸ç ´ÙÀ½ ´Þ ÃÊ ¹ý¿ø¿¡ Ãâ¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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