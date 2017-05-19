¡®ÇÁµà2¡¯ ±èÅÂ¹Î ÀåÆó»öÁõ ÁßµµÇÏÂ÷¡¦ÀåÆó»öÁõÀÌ¶õ? ¡°2AM Ã¢¹Îµµ °É·È¾ú´Ù?¡±

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Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’¿¡ Âü°¡ÁßÀÎ ÇÑ¾Æ¸§ÄÄÆÛ´ÏÀÇ ¿¬½À»ý ±èÅÂ¹ÎÀÌ ÀåÆó»öÁõÀ¸·Î Áßµµ ÇÏÂ÷ÇØ ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ÀåÆó»öÁõ Áúº´¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
19ÀÏ ÇÑ¾Æ¸§ÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº “±èÅÂ¹Î ±ºÀÌ Áö³ÁÖ °©ÀÛ½º·¹ º¹ÅëÀ» ´À²¸ º´¿ø¿¡ ¹æ¹®ÇÑ °á°ú ÀåÆó»öÁõÀ¸·Î ¼ö¼úÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù´Â Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç ÇÁ·Î±×·¥ ÇÏÂ÷¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
Àå Æó»öÀº Àå, Æ¯È÷ ¼ÒÀåÀÌ ºÎºÐÀûÀ¸·Î ¶Ç´Â ¿ÏÀüÈ÷ ¸·Çô À½½Ä¹°, ¼ÒÈ¾×, °¡½º µîÀÇ Àå³»¿ë¹°ÀÌ Åë°úÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ÁúÈ¯À» ¸»ÇÑ´Ù.
Àå Æó»öÁõÀº Áö³ 2013³â 2AMÀÇ Ã¢¹Îµµ ¾ÎÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
Ã¢¹ÎÀº SBS ÀÎ±â°¡¿ä¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¸¶ºñ¼º ÀåÆó»öÁõ Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Ò´Ù´Â »ç½ÇÀ» ÀüÇß´Ù. ´ç½Ã Ã¢¹ÎÀº “½ºÄÉÁÙÇÒ ¶§ »óÇÑ À½½ÄÀ» ¸Ô¾ú³ª º¸´Ù. °ÆÁ¤ÇØÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ´Ù. ¿©·¯ºÐµéµµ °Ç° Á¶½ÉÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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