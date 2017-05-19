¡®ÇÁµà2¡¯ ±èÅÂ¹Î ÀåÆó»öÁõ, °­´Ù´Ï¿¤Àº ¼Õ°¡¶ô ºÎ»ó?¡¦¡°Ãâ¿¬ÀÚµé °Ç°­½ÅÈ£ »¡°£ºÒ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.19 ±Ý 11:51
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½ÂÀÎ 2017.05.19  
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°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó °­´Ù´Ï¿¤Àº ¼Õ¿¡ ºØ´ë¸¦ °¨°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ÆÒµéÀÇ ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁö°í “°­´Ù´Ï¿¤ ±èÅÂ¹Î °Ç°­ È¸º¹µÇ±æ” “¾ÆÇÁÁö ¸¶¼¼¿ä” “°Ç°­ÀÌ ÃÖ°íÀÎµ¥ °Ç°­ºÎÅÍ Ã¬±â½Ã±æ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

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