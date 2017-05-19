¡®ÇÁµà2¡¯ ±èÅÂ¹Î ÀåÆó»öÁõ, °­´Ù´Ï¿¤Àº ¼Õ°¡¶ô ºÎ»ó?¡¦¡°Ãâ¿¬ÀÚµé °Ç°­½ÅÈ£ »¡°£ºÒ¡±

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Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’¿¡ Âü°¡ÁßÀÎ ÇÑ¾Æ¸§ÄÄÆÛ´ÏÀÇ ¿¬½À»ý ±èÅÂ¹ÎÀÌ ÀåÆó»öÁõÀ¸·Î Áßµµ ÇÏÂ÷ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, °°Àº ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ °´Ù´Ï¿¤µµ ¼Õ°¡¶ô ºÎ»óÀ» ´çÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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¾Õ¼ Áö³ 18ÀÏ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â °´Ù´Ï¿¤ÀÌ ¼Õ°¡¶ô ºÎ»óÀ» ÀÔÀº ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ³´Ù. ÀÌ ¼Ò½ÄÀº ¼¿ïÀÇ ÇÑ º´¿ø °ü°èÀÚ°¡ °´Ù´Ï¿¤ÀÇ »çÁøÀ» SNS °Ô½ÃÇÏ¸ç ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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