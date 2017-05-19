¡®»õ ÇåÀç¼ÒÀå Áö¸í¡¯ ±èÀÌ¼öÀçÆÇ°ü, ÅëÁø´ç ÇØ»ê¹Ý´ë µî °ú°Å ÀÌ·Âº¸´Ï¡¦¡°³²´Ù¸£³×¡±

|
|
|
|¡ã ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 19ÀÏ Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀå ÈÄº¸ÀÚ·Î ±èÀÌ¼ö Çå¹ýÀçÆÇ°üÀ» Áö¸íÇÑ °¡¿îµ¥, ±è ÀçÆÇ°üÀÇ ÀÌ·Âµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 19ÀÏ Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀå ÈÄº¸ÀÚ·Î ±èÀÌ¼ö Çå¹ýÀçÆÇ°üÀ» Áö¸íÇÑ °¡¿îµ¥, ±è ÀçÆÇ°üÀÇ ÀÌ·Âµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
±è ÀçÆÇ°üÀº Áö³ 2014³â 12¿ù ÅëÇÕÁøº¸´ç ÇØ»ê°áÁ¤½ÉÆÇ »ç°Ç¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô ¹Ý´ëÀÇ°ßÀ» ³»´Â µî Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò 5±â ÀçÆÇ°ü Áß °¡Àå Áøº¸ÀûÀÎ ÀÎ¹°·Î ²ÅÈù´Ù.
Áö³ ÅëÇÕÁøº¸´ç ÇØ»ê°áÁ¤½ÉÆÇ¿¡¼ ±×´Â “ÅëÁø´ç °·É µî¿¡ ³ªÅ¸³ Áøº¸Àû ¹ÎÁÖÁÖÀÇ µî ¸ñÀûÀº ¹ÎÁÖÀû ±âº»Áú¼¿¡ À§¹èµÇÁö ¾Ê´Â´Ù”¸ç “ÀÏºÎ ´ç¿øÀÇ È°µ¿À» ÅëÁø´ç Ã¥ÀÓÀ¸·Î ±Í¼Ó½ÃÅ³ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç ¹Ý´ëÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ °£ÅëÁË ÆóÁö °áÁ¤, ±è¿µ¶õ¹ý ÇÕÇå, ±¹È¸ ¼±ÁøÈ¹ý °¢ÇÏ, ¼º¸Å¸ÅÃ³¹ú À§Çå, ¾ß°£½ÃÀ§¸¦ ±ÝÁöÇÑ ÁýÈ¸ ¹× ½ÃÀ§¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü 10Á¶ À§Çå µî¿¡ ÀÔÀåÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù. ÃÖ±Ù ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ½ÉÆÇ ¶§´Â ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç°¡ ÅºÇÙ »çÀ¯´Â ¾Æ´ÏÁö¸¸ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç ´çÀÏ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ ¼º½Ç ÀÇ¹«¸¦ À§¹èÇß´Ù´Â ÃëÁöÀÇ º¸ÃæÀÇ°ßÀ» ³»¸ç ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ±è ÀçÆÇ°üÀº Àü¶óºÏµµ °íÃ¢±º¿¡¼ ¼¿ï´ëÇÐ±³ ¹ýÇÐ°ú¸¦ Á¹¾÷Çß´Ù. »ç¹ý¿¬¼ö¿ø 9±â·Î 1982³â ´ëÀüÁö¹ý ÆÇ»ç¸¦ °ÅÃÄ2009³â ¼¿ï³²ºÎÁö¹æ¹ý¿øÀå, 2010³â Æ¯Çã¹ý¿øÀå, 2011³â »ç¹ý¿¬¼ö¿øÀåÀ¸·Î Áö³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >