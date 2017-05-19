¾Æ½ºÆÛ°Å ÁõÈÄ±º ÀÌ¶õ?¡¦¡°ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÇØ¹ü °¡´É¼º¡è¡±

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19ÀÏ ÀÎÃµÁö°Ë Çü»ç3ºÎ´Â Æ¯Á¤¹üÁË°¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ¹Ì¼º³âÀÚ ¾àÃë·À¯ÀÎ ÈÄ »ìÀÎ ¹× »çÃ¼¼Õ±«·À¯±â ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â °í±³ ÀÚÅð»ý A(17)¾çÀÇ Á¤½Å°¨Á¤ÀÌ ³¡³ª ±¸¼Ó±â¼Ò Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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¾Õ¼ A¾çÀº ¿ÃÇØ 3¿ù 29ÀÏ ³· ÀÎÃµ½Ã ¿¬¼ö±¸ÀÇ ÇÑ °ø¿ø¿¡¼ ÃÊµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â»ý B(8)¾çÀ» ÀÚ½ÅÀÇ ¾ÆÆÄÆ®·Î µ¥·Á°¡ ¸ñ Á¹¶ó »ìÇØÇÑ µÚ Èä±â·Î ÀÜÀÎÇÏ°Ô ÈÑ¼ÕÇÑ ½Ã½ÅÀ» À¯±âÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
A¾çÀº ¹üÇà ´çÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã 44ºÐ²² ¼¿ïÀÇ ÇÑ ÁöÇÏÃ¶¿ª¿¡¼ Æò¼Ò Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ¾Ë°Ô µÈ °í±³ Á¹¾÷»ý C(19·±¸¼Ó)¾ç¿¡°Ô ÈÑ¼ÕµÈ B¾çÀÇ ½Ã½Å ÀÏºÎ¸¦ Àü´ÞÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù
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