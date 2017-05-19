¡®´Ü¿ø°í Çã´ÙÀ± ¾ç È®ÀÎ' Ù½ ¡°³»µþ ´ÙÀ±ÀÌ ¿ÍÁà¼­ Á¤¸» °í¸¿´Ù, ¿µ¿øÈ÷ »ç¶ûÇØ¡±

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¼¼¿ùÈ£¼ ¼ö½ÀÇÑ À¯°ñÀÌ ´Ü¿ø°í Çã´ÙÀ± ¾çÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, Çã´ÙÀ± ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï°¡ µþ¿¡°Ô ÀüÇÏ°í ½Í¾ú´ø °£ÀýÇÑ ÇÑ¸¶µðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Çã´ÙÀ± ¾çÀÇ ¾î¸Ó´Ï ¹ÚÀº¹Ì ¾¾´Â Áö³ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ ‘µþÀ» ´Ù½Ã ¸¸³´Ù¸é ÇÏ°í ½ÍÀº ¸»’À» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã “(µþÀ» ¸¸³ª¸é) ¿ë¼ÇØ´Þ¶ó°í. ¾ö¸¶ °çÀ¸·Î ¿ÍÁà¼ Á¤¸» °í¸¿´Ù°í ±×¸®°í ¿µ¿øÈ÷ »ç¶ûÇÑ´Ù°í ³» µþ ´ÙÀ±ÀÌ, ¿µ¿øÈ÷ »ç¶ûÇÑ´Ù°í ¸»ÇÏ°í ½Í¾î¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ¾Õ¼ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ ¹ÚÀº¹Ì ¾¾´Â “Æò»ý °¥ ¼ö ÀÖ´Â Ä£±¸°¡ ¾ø¾îÁø °Í °°¾Æ ¿ë¼°¡ ¾È µÅ¿ä. ±×·¡¼ ³» µþ ²À Ã£¾Æ¾ß ÇØ¿ä”¶ó¸ç “³ªµµ º¸°í ½ÍÁö¸¸, ¿ì¸® µþµµ ¾ö¸¶ º¸°í ½Í¾î ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”°í ¸»ÇØ ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³»±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¼¼¿ùÈ£ ÇöÀå¼ö½Àº»ºÎ´Â Áö³ 16ÀÏ ¼¼¿ùÈ£ 3Ãø °´½Ç Áß¾ÓºÎ ¿ìÇö(3-6±¸¿ª)¿¡¼ ¼ö½ÀµÈ À¯°ñÀÇ Ä¡¾Æ¿Í Ä¡¿À» °¨Á¤ÇÑ °á°ú ´Ü¿ø°í Çã´ÙÀ±¾çÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù°í 19ÀÏ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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