¡®ÀçÈ¥¡¯ ÀÌ¼¼Ã¢ Á¤ÇÏ³ª, ¼ºÇü ÀÇÈ¤ µî ¡®¾ÇÇÃ¼¼·Ê¡¯¡¦¡°³¡ÀÌ ¿¹»óµÇ´Â Ä¿ÇÃ? ³Ê¹«ÇÏ³×¡±

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19ÀÏ Á¤ÇÏ³ª´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ‘¸Â¾Æ¿ä Àú¿¡¿ä ½Ç°Ë1À§¸¦ ´ÙÇØº¸³×¿ä’¶ó´Â ±ÛÀ» ³²±â¸ç ÀÌ¼¼Ã¢ÀÇ ¿¹ºñ½ÅºÎÀÎ »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù. ¾Õ¼ ÀÌ¼¼Ã¢Àº ÇÏ·ç Àü 18ÀÏ ÀçÈ¥¼Ò½ÄÀ» ÀÌ¹Ì ÀüÇßÁö¸¸ »ó´ë°¡ ´©±¸ÀÎÁö´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌ¼¼Ã¢ÀÇ ÀçÈ¥»ó´ë°¡ Á¤ÇÏ³ªÀÎ °ÍÀº ÀÌ³¯ Ã³À½ ¹àÇôÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í Á¤ÇÏ³ªÀÇ ¿Ü¸ð¸¦ µÎ°í ¼ºÇü ÀÇÈ¤ µîÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç ¾ÇÇÃÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
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