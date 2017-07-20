¡®½ÇÇü¡¯ ¾ÆÀÌ¾ð ÇâÇØ ¹ý¿øÀÌ ³²±ä ÇÑ¸¶µð ¡°ÇÇÇØÀÚ·ÎºÎÅÍ ¿ë¼­ ¹ÞÁö ¸øÇØ¡±

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|¡ã »óÇØ ¹× Çù¹Ú ÇùÀÇ¸¦ ¹Þ¾Æ¿Â ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¿ÂÀÌ ¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Àü ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¶§·Á »óÇØ ¹× Çù¹Ú ÇùÀÇ¸¦ ¹Þ¾Æ¿Â ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¿ÂÀÌ ¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.
20ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø Çü»ç15´Üµ¶À¸·Î ¾ÆÀÌ¾ð(º»¸í Á¤ÇåÃ¶)ÀÇ »óÇØ ¹× Çù¹Ú µîÀÇ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ¼±°í °øÆÇÀÌ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ÇÇ°íÀÎ(¾ÆÀÌ¾ð)ÀÇ ÁÖÀåÀº ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾Ê´Â´Ù”¶ó¸ç “Â¡¿ª 8¿ù, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°íÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¾ÆÀÌ¾ðÀº Áö³ 2016³â 9¿ù, ¼¿ï Á¾·Î ÀÚÅÃ¿¡¼ ¿©ÀÚÄ£±¸ A¾¾ÀÇ ¾ó±¼À» ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ¶§¸° ÇøÀÇ¿Í º¸¸§ÀÌ Áö³ 2016³â 10¿ù²² ÀÌº°À» Åëº¸ÇÑ A¾¾ÀÇ ¸ñÀ» Á¶¸£°í Æø·ÂÀ» °¡ÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ Çü»ç ÀçÆÇÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¾ÆÀÌ¾ðÀº »óÇØ ¹× Çù¹Ú µî¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀÇ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇÏ¸ç ±×·± Æø·ÂÀû Çàµ¿ÀÌ A¾¾ÀÇ ÃëÇâ¿¡ µû¸¥ ¿äÃ»À¸·Î ÇàÇÑ Çàµ¿ÀÌ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ´ç½Ã ¾ÆÀÌ¾ðÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¿Í ´Üµ¶ ÀÎÅÍºä¿¡¼ A¾¾ÀÇ °³ÀÎÀû ÃëÇâÀ» °ø°³ÇØ ³í¶õÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “Áö³ 2016³â 9¿ù, ÇÇ°íÀÎÀÌ ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ÇÇÇØÀÚÀÇ ¾ó±¼À» ¶§¸° »ç½ÇÀÌ ÀÎÁ¤µÈ´Ù. ÇÇ°íÀÎÀÇ ÁÖÀå´ë·Î ÇÇÇØÀÚ°¡ ¶§·Á´Þ¶ó°í ¿äÃ»Çß´Ù°í º¸±â Èûµé´Ù”¶ó¸ç “2016³â 10¿ù¿¡ ÀÖ¾ú´ø »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ¼µµ ÇÇÇØÀÚ¿¡ ´ëÇØ Á¤´ç¹æÀ§¸¦ ¸»Çß´Âµ¥, ÀÌ ¿ª½Ã ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ÀçÆÇºÎ´Â “¶ÇÇÑ ÇÇ°íÀÎÀº ÇÇÇØÀÚ°¡ ½Å°í¸¦ ÇÒ ¼ö ¾øµµ·Ï Çù¹Úµµ °¡ÇßÀ¸¸ç, ÇÇÇØÀÚ·ÎºÎÅÍ ¿ë¼¸¦ ¹ÞÁöµµ ¸øÇß´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¹ø »ç°ÇÀÌ Æ¯È÷ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀº ¾ÆÀÌ¾ðÀÇ »ç°Ç ¿ª½Ã ¿¬ÀÎ °£¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Æø·Â, ÀÏ¸í ‘µ¥ÀÌÆ® Æø·Â’¿¡ ¼ÓÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
18ÀÏ ¼¿ï¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ¿¬ÀÎ °£ Æø·Â »ç°ÇÀ¸·Î ÀÎÇØ ‘µ¥ÀÌÆ® Æø·Â’ÀÌ ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ·Î ºÎ»óÇÑ °¡¿îµ¥ ³ª¿Â ÆÇ°áÀÌ¶ó ÀÌ¸ñÀÌ ´õ¿í ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “´ç½Ã ÇÇÇØÀÚ º¸°í ±×·± ÃëÇâ¶ó¸é¼ Æø·Â Á¤´çÈ ½ÃÅ°´ø ³×Æ¼Áðµé ´Ù ¹Ý¼ºÇØ¶ó”, “»ó´ë°¡ ¾î¶² ÃëÇâÀÌµç ½È´Ù´Âµ¥ ¶§¸®°í ÇÏ¸é ±×°Ç ±×³É Æø·ÂÀÌ´Ù”, “ÀÌÂü¿¡ ¿¬ÀÎ °£ Æø·Â »ç°Ç ´ë´ëÀûÀ¸·Î ´Ü¼ÓÇÏ°í Æ¯·Ê¹ý±îÁö ¸¸µéÀÚ”, “1³â ±¸Çü ³ª¿ÔÀ¸¸é ÁÁ¾ÒÀ» ÅÙµ¥ ¾Æ½±´Ù”, “ÀçÆÇºÎÀÇ ¸»ÀÌ Âü ÀÎ»ó±í´Ù. ‘ÇÇÇØÀÚ·ÎºÎÅÍ ¿ë¼¹ÞÁö ¸øÇß´Ù’¶ó´Ï” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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