¡®ÆøÇà¡¯ ¾ÆÀÌ¾ðºÎÅÍ ¡®´ë¸¶Èí¿¬¡¯ Å¾±îÁö¡¦¿À´Ã ¿¬ÀÌ¾î 1½É ÀçÆÇ ¿­·Á

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|¡ã 20ÀÏ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¿©·¯Â÷·Ê ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¿ÂÀÌ Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ¿¡´Â ´ë¸¶ÃÊ¸¦ ÇÇ¿î ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ÀÎ±â ±×·ì ºò¹ð ¸â¹ö ÃÖ½ÂÇöÀÇ 1½É ÀçÆÇÀÌ ¿¸°´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
‘¸»À» µèÁö ¾Ê´Â´Ù’´Â ÀÌÀ¯·Î ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¿©·¯Â÷·Ê ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¿ÂÀÌ Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.
20ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø Çü»ç15´Üµ¶À¸·Î ¾ÆÀÌ¾ð(º»¸í Á¤ÇåÃ¶)ÀÇ »óÇØ ¹× Çù¹Ú µîÀÇ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ¼±°í °øÆÇÀÌ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ÇÇ°íÀÎ(¾ÆÀÌ¾ð)ÀÇ ÁÖÀåÀº ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾Ê´Â´Ù”¶ó¸ç “Â¡¿ª 8¿ù, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°íÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¾ÆÀÌ¾ðÀº Áö³ 2016³â 9¿ù, ¼¿ï Á¾·Î ÀÚÅÃ¿¡¼ ¿©ÀÚÄ£±¸ A¾¾ÀÇ ¾ó±¼À» ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ¶§¸° ÇøÀÇ¿Í º¸¸§ÀÌ Áö³ 2016³â 10¿ù²² ÀÌº°À» Åëº¸ÇÑ A¾¾ÀÇ ¸ñÀ» Á¶¸£°í Æø·ÂÀ» °¡ÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ Çü»ç ÀçÆÇÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¾ÆÀÌ¾ðÀº »óÇØ ¹× Çù¹Ú µî¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀÇ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇÏ¸ç ±×·± Æø·ÂÀû Çàµ¿ÀÌ A¾¾ÀÇ ÃëÇâ¿¡ µû¸¥ ¿äÃ»À¸·Î ÇàÇÑ Çàµ¿ÀÌ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀçÆÇºÎ´Â ¾ÆÀÌ¾ðÀÇ ÁÖÀåÀ» ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ¿¡´Â ´ë¸¶ÃÊ¸¦ ÇÇ¿î ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ÀÎ±â ±×·ì ºò¹ð ¸â¹ö ÃÖ½ÂÇöÀÇ 1½É ÀçÆÇÀÌ ¿¸°´Ù.
20ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø Çü»ç8´Üµ¶(±èÁöÃ¶ ºÎÀåÆÇ»ç)Àº ¸¶¾à·ù °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÈ ÃÖ½ÂÇöÀÇ ¼±°í °øÆÇÀ» ¿¬´Ù.
ÃÖ ¾¾´Â Áö³ÇØ 10¿ù ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÀÚÅÃ¿¡¼ °¡¼ö ¿¬½À»ý ÇÑ ¸ð ¾¾¿Í ÃÑ 4Â÷·Ê ´ë¸¶¸¦ Èí¿¬ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
¾Õ¼ ÃÖ ¾¾´Â Áö³´Þ 29ÀÏ Ã¹ ÀçÆÇ¿¡¼ ÇøÀÇ¸¦ ¸ðµÎ ÀÎÁ¤ÇÏ¸ç ¼±Ã³¸¦ È£¼ÒÇßÀ¸³ª °ËÂûÀº ÃÖ ¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 10°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
ÇÑÆí ¿¬ÀÌÀº °øÆÇ ¼Ò½Ä¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº “¿À´Ã ¹«½¼ ³¯ÀÌ³Ä ÁÙÁÙÀÌ ÀçÆÇÇÏ³×”, “À¯ÁË ÀÎÁ¤ ´ç¿¬ÇÑ °Å ¾Æ´Ñ°¡”, “À¯ÁË³Ä ¹«ÁË³Ä°¡ ¾Æ´Ï¶ó Çü·®ÀÌ ¾ó¸¶ ³ª¿À³Ä°¡ °ü½É»ç´Ù”, “¾ÆÀÌ¾ð¿¡ ÀÌ¾î Å¾±îÁö ¿À´Ã 2¿¬Å¸³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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