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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.20 ¸ñ 18:14
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¾ÆÀÌ¾ð ÀÌ¾î Å¾µµ ½ÇÇü¡¦Â¡¿ª 10¿ù¡¤ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â ¼±°í
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 20ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý¿ø(Çü»ç 4´Üµ¶)¿¡¼­´Â ¸¶¾à·ù °ü¸®¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â Å¾ÀÇ ¼±°í°øÆÇ¿¡¼­ ÀçÆÇºÎ´Â Å¾¿¡°Ô Â¡¿ª10¿ù, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¾Õ¼­ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¿©·¯Â÷·Ê ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¿ÂÀÌ Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

¹ý¿øÀÌ ´ë¸¶ÃÊ¸¦ Èí¿¬ÇÑ Å¾¿¡°Ô Â¡¿ª10¿ù, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.

20ÀÏ ¿ÀÀü 1½Ã 50ºÐ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý¿ø(Çü»ç 4´Üµ¶)¿¡¼­´Â ¸¶¾à·ù °ü¸®¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â Å¾ÀÇ ¼±°í°øÆÇÀÌ ¿­·È´Ù.

ÀÌ³¯ ¹ý¿øÀº “ÇÇ°íÀÎÀÌ ´ë¸¶ÃÊ Èí¿¬ »ç½ÇÀ» ¸ðµÎ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤µÈ´Ù”¸ç “¸¶¾à·ù °ü·Ã ¹üÁË´Â °³ÀÎÀÇ °Ç°­À» ÇØÇÒ »Ó ¾Æ´Ï¶ó »çÈ¸Àü¹Ý¿¡ ½É°¢ÇÑ ¾Ç¿µÇâÀ» ³¢Ä¥ ¼ö ÀÖ¾î, ¾öÈ÷ Ã³¹úÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “ÇÏÁö¸¸ ÇÇ°íÀÎÀÌ ÁøÁöÇÏ°Ô ¹Ý¼º ÁßÀÌ¸ç, Çü»ç Ã³¹ú »ç·Ê°¡ ¾ø´Â Á¡À» °¨¾ÈÇß´Ù”¸ç Â¡¿ª 10¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, ÃßÂ¡±Ý 1¸¸ 2000¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù.

Å¾Àº Áö³­ÇØ 10¿ù 9∼14ÀÏ ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ ÀÚÅÃ¿¡¼­ °¡¼ö ¿¬½À»ý°ú ÇÔ²² ´ë¸¶ÃÊ ÇüÅÂ 2Â÷·Ê, ¾×»óÇüÅÂ ´ë¸¶ÃÊ 2Â÷·Ê µî ÃÑ 4Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ´ë¸¶ÃÊ¸¦ Èí¿¬ÇÑ ÇøÀÇ(¸¶¾à·ù °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý)¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

ÀÌ³¯ ¾Õ¼­ ¿ÀÀü¿¡´Â ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¿©·¯ Â÷·Ê ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¿ÂÀÌ À¯ÁË°¡ ÀÎÁ¤µÇ¾î Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.

20ÀÏ ¿ÀÀü ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø Çü»ç15´Üµ¶À¸·Î ¾ÆÀÌ¾ð(º»¸í Á¤ÇåÃ¶)ÀÇ »óÇØ ¹× Çù¹Ú µîÀÇ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ¼±°í °øÆÇÀÌ ¿­·È´Ù. ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ÇÇ°íÀÎ(¾ÆÀÌ¾ð)ÀÇ ÁÖÀåÀº ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾Ê´Â´Ù”¶ó¸ç “Â¡¿ª 8¿ù, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°íÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¾ÆÀÌ¾ðÀº Áö³­ 2016³â 9¿ù, ¼­¿ï Á¾·Î ÀÚÅÃ¿¡¼­ ¿©ÀÚÄ£±¸ A¾¾ÀÇ ¾ó±¼À» ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ¶§¸° ÇøÀÇ¿Í º¸¸§ÀÌ Áö³­ 2016³â 10¿ù²² ÀÌº°À» Åëº¸ÇÑ A¾¾ÀÇ ¸ñÀ» Á¶¸£°í Æø·ÂÀ» °¡ÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ Çü»ç ÀçÆÇÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.

ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¾ÆÀÌ¾ðÀº »óÇØ ¹× Çù¹Ú µî¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀÇ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇÏ¸ç ±×·± Æø·ÂÀû Çàµ¿ÀÌ A¾¾ÀÇ ÃëÇâ¿¡ µû¸¥ ¿äÃ»À¸·Î ÇàÇÑ Çàµ¿ÀÌ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±×·¯³ª ÀçÆÇºÎ´Â ¾ÆÀÌ¾ðÀÇ ÁÖÀåÀ» ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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