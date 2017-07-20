¾ÆÀÌ¾ð ÀÌ¾î Å¾µµ ½ÇÇü¡¦Â¡¿ª 10¿ù¡¤ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â ¼±°í

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|¡ã 20ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý¿ø(Çü»ç 4´Üµ¶)¿¡¼´Â ¸¶¾à·ù °ü¸®¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â Å¾ÀÇ ¼±°í°øÆÇ¿¡¼ ÀçÆÇºÎ´Â Å¾¿¡°Ô Â¡¿ª10¿ù, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¾Õ¼ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¿©·¯Â÷·Ê ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¿ÂÀÌ Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¹ý¿øÀÌ ´ë¸¶ÃÊ¸¦ Èí¿¬ÇÑ Å¾¿¡°Ô Â¡¿ª10¿ù, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.
20ÀÏ ¿ÀÀü 1½Ã 50ºÐ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý¿ø(Çü»ç 4´Üµ¶)¿¡¼´Â ¸¶¾à·ù °ü¸®¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â Å¾ÀÇ ¼±°í°øÆÇÀÌ ¿·È´Ù.
ÀÌ³¯ ¹ý¿øÀº “ÇÇ°íÀÎÀÌ ´ë¸¶ÃÊ Èí¿¬ »ç½ÇÀ» ¸ðµÎ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤µÈ´Ù”¸ç “¸¶¾à·ù °ü·Ã ¹üÁË´Â °³ÀÎÀÇ °Ç°À» ÇØÇÒ »Ó ¾Æ´Ï¶ó »çÈ¸Àü¹Ý¿¡ ½É°¢ÇÑ ¾Ç¿µÇâÀ» ³¢Ä¥ ¼ö ÀÖ¾î, ¾öÈ÷ Ã³¹úÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î “ÇÏÁö¸¸ ÇÇ°íÀÎÀÌ ÁøÁöÇÏ°Ô ¹Ý¼º ÁßÀÌ¸ç, Çü»ç Ã³¹ú »ç·Ê°¡ ¾ø´Â Á¡À» °¨¾ÈÇß´Ù”¸ç Â¡¿ª 10¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, ÃßÂ¡±Ý 1¸¸ 2000¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù.
Å¾Àº Áö³ÇØ 10¿ù 9∼14ÀÏ ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÀÚÅÃ¿¡¼ °¡¼ö ¿¬½À»ý°ú ÇÔ²² ´ë¸¶ÃÊ ÇüÅÂ 2Â÷·Ê, ¾×»óÇüÅÂ ´ë¸¶ÃÊ 2Â÷·Ê µî ÃÑ 4Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ´ë¸¶ÃÊ¸¦ Èí¿¬ÇÑ ÇøÀÇ(¸¶¾à·ù °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý)¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ¾Õ¼ ¿ÀÀü¿¡´Â ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¿©·¯ Â÷·Ê ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¿ÂÀÌ À¯ÁË°¡ ÀÎÁ¤µÇ¾î Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.
20ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø Çü»ç15´Üµ¶À¸·Î ¾ÆÀÌ¾ð(º»¸í Á¤ÇåÃ¶)ÀÇ »óÇØ ¹× Çù¹Ú µîÀÇ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ¼±°í °øÆÇÀÌ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ÇÇ°íÀÎ(¾ÆÀÌ¾ð)ÀÇ ÁÖÀåÀº ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾Ê´Â´Ù”¶ó¸ç “Â¡¿ª 8¿ù, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°íÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¾ÆÀÌ¾ðÀº Áö³ 2016³â 9¿ù, ¼¿ï Á¾·Î ÀÚÅÃ¿¡¼ ¿©ÀÚÄ£±¸ A¾¾ÀÇ ¾ó±¼À» ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ¶§¸° ÇøÀÇ¿Í º¸¸§ÀÌ Áö³ 2016³â 10¿ù²² ÀÌº°À» Åëº¸ÇÑ A¾¾ÀÇ ¸ñÀ» Á¶¸£°í Æø·ÂÀ» °¡ÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ Çü»ç ÀçÆÇÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¾ÆÀÌ¾ðÀº »óÇØ ¹× Çù¹Ú µî¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀÇ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇÏ¸ç ±×·± Æø·ÂÀû Çàµ¿ÀÌ A¾¾ÀÇ ÃëÇâ¿¡ µû¸¥ ¿äÃ»À¸·Î ÇàÇÑ Çàµ¿ÀÌ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀçÆÇºÎ´Â ¾ÆÀÌ¾ðÀÇ ÁÖÀåÀ» ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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