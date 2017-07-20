°ËÂû, KAI °æ¿µÁø Á¶»ç µé¾î°¡¡¦ KAI ÇÏ¼º¿ë »çÀå »çÀÓ ¡°°ËÂû Á¶»ç ¼º½ÇÈ÷ ÀÓÇÒ °Í¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.20 ¸ñ 18:14
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½ÂÀÎ 2017.07.20  
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ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷(KAI)ÀÇ ¼ö¹é¾ï¿ø´ë ¿ø°¡ ºÎÇ®¸®±â ÀÇÈ¤°ú ÇÏ¼º¿ë ´ëÇ¥ÀÇ È¾·É ÀÇÈ¤À» ¼ö»ç ÁßÀÎ °ËÂûÀÌ º»°ÝÀûÀ¸·Î °æ¿µÁø Á¶»ç¿¡ Âø¼öÇÑ °¡¿îµ¥ 20ÀÏ ÇÏ¼º¿ë »çÀåÀÌ »çÀÓÇß´Ù.

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KAI´Â ´Ù¸ñÀû Çï±âÀÎ ¼ö¸®¿Â, ÃÊÀ½¼Ó °íµîÈÆ·Ã±â T-50, °æ°ø°Ý±â FA-50 µî ±¹»ê ±º»ç Àåºñ¸¦ °³¹ßÇØ¿Â ±¹³» ´ëÇ¥ÀûÀÎ Ç×°ø °ü·Ã ¹æ»ê¾÷Ã¼´Ù.

°ËÂûÀº KAI°¡ ¼ö¸®¿Â, T-50, FA-50 µîÀ» °³¹ßÇØ ±º¿¡ ³³Ç°ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¿ø°¡ÀÇ ÇÑ Ç×¸ñÀÎ °³¹ßºñ¸¦ ºÎÇ®¸®´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î ÃÖ¼Ò ¼ö¹é¾ï¿ø´ëÀÇ ºÎ´ç ÀÌµæÀ» Ã¬°åÀ» °¡´É¼ºÀ» ¼ö»ç ÁßÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ °ËÂûÀº ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ÇÏ¼º¿ë ´ëÇ¥ µî °æ¿µÁøÀÌ ºñÀÚ±ÝÀ» Á¶¼ºÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ ÆÄÇìÄ¡°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ÇÏ¼º¿ë »çÀåÀº 20ÀÏ ´ëÇ¥ÀÌ»çÁ÷À» »çÀÓÇß´Ù.

ÇÏ »çÀåÀº ÀÌ³¯ KAI¸¦ ÅëÇØ ¹èÆ÷ÇÑ º¸µµÀÚ·á¿¡¼­ “KAI¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸ðµç ºÐµé²² Å« ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄµå·Á »ç°úÀÇ ¸»¾¸À» µå¸°´Ù”¸ç “Àú¿Í KAI ÁÖº¯¿¡¼­ ÃÖ±Ù ¹ß»ýµÇ°í ÀÖ´Â ¸ðµç »çÇ×¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ°í KAI ´ëÇ¥ÀÌ»çÁ÷À» »çÀÓÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯¸é¼­ “ÀÇÈ¤°ú ÀÇ¹®¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ÇâÈÄ °ËÂû Á¶»ç¿¡¼­ ¼º½ÇÈ÷ ¼³¸íµå¸± °Í”ÀÌ¶ó°í Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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