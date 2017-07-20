¡®½Â¼Ò¡¯ ÀÌºÎÁø, ÀÓ¿ìÀç¿¡°Ô 86¾ï Áö±Þ ÆÇ°á¡¦¾çÀ°±ÇÀº ÀÌºÎÁø¿¡°Ô

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¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø °¡»ç4ºÎ(±Ç¾çÈñ ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 20ÀÏ ÀÌ »çÀåÀÌ ÀÓ Àü °í¹®À» »ó´ë·Î ³½ ÀÌÈ¥ ¹× Ä£±ÇÀÚÁöÁ¤ ¼Ò¼Û¿¡¼ “µÎ »ç¶÷ÀÌ ÀÌÈ¥ÇÏ°í, Àç»êºÐÇÒ·Î 86¾ï¿©¿øÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. ÀÚ³àÀÇ Ä£±ÇÀÚ ¹× ¾çÀ°ÀÚ·Î ¿ø°í(ÀÌ »çÀå)¸¦ ÁöÁ¤ÇÑ´Ù”¸ç ¿ø°í ÀÏºÎ ½Â¼Ò·Î ÆÇ°áÇß´Ù.
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µÎ »ç¶÷ÀÇ ÀÌÈ¥ ¼Ò¼ÛÀº Áö³ 2015³âºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
ÀÌºÎÁø »çÀåÀÌ 2015³â 2¿ù ¼ö¿øÁö¹ý ¼º³²Áö¿ø¿¡ Ã³À½ ÀÌÈ¥ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏ¸ç ½ÃÀÛµÆÀ¸¸ç 1½ÉÀº 11°³¿ù¿¡ °ÉÄ£ ½É¸® ³¡¿¡ ÀÌ »çÀåÀÇ Ã»±¸¸¦ ¹Þ¾Æµé¿© ÀÌÈ¥À» °áÁ¤ÇÏ°í ÀÚ³à Ä£±Ç°ú ¾çÀ°±ÇÀ» ÀÌ »çÀå¿¡°Ô Áá´Ù.
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ÀÌ¿¡ µÎ »ç¶÷ÀÇ ÀÌÈ¥ ¼Ò¼ÛÀº ¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø¿¡¼ ¸Ã¾Æ ÁøÇàÇÏ°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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