¡®ÀÌÈ¥¡¯ ÀÌºÎÁø, ÀÓ¿ìÀç¿Í 17³â¸¸¿¡ ³¡³­ ¼¼±âÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸® ÀçÁ¶¸í

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ÀÌºÎÁø È£ÅÚ½Å¶ó »çÀå°ú ÀÓ¿ìÀç Àü »ï¼ºÀü±â »óÀÓ°í¹®ÀÇ ÀÌÈ¥¼Ò¼Û ÆÇ°áÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥, ÀÌºÎÁø »çÀå°ú ÀÓ¿ìÀç Àü °í¹®ÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸®¿Í ÆÄ°æÀÌ ´Ù½Ã±Ý ÁÖ¸ñÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
ÀÌºÎÁø »çÀå°ú ÀÓ¿ìÀç Àü °í¹®ÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸®´Â »ï¼º°¡ÀÇ µþ°ú Æò»ç¿øÀÇ ¸¸³²ÀÌ¶õ ÀÌÀ¯·Î ¼¼±âÀÇ »ç¶ûÀ¸·Î È¸ÀÚµÇ¾î ¿Ô´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº 1995³â ÇÑ º¸È£½Ã¼³¿¡¼ ºÀ»çÈ°µ¿À» ÇÏ´ø Áß Ã³À½ ¸¸³ »ç¶ûÀ» Å°¿ö³ª°£ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ±×·¯³ª »ï¼º°¡ÀÇ ¹Ý´ë¿¡ ºÎµúÇû°í ÀÌºÎÁø »çÀåÀº ÀÓ¿ìÀç Àü °í¹®°úÀÇ °áÈ¥À» À§ÇØ Áý¾È ¾î¸¥µéÀ» Ã£¾Æ´Ù´Ï¸ç ¼³µæÇØ °áÈ¥¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
¾î·Æ°Ô °áÈ¥¿¡ ¼º°øÇÑ ¸¸Å ´ç½Ã ÀÌºÎÁø »çÀåÀÇ °áÈ¥Àº ¼¼°£ÀÇ Å« °ü½ÉÀ» ²ø¾î¸ð¾Ò´Ù.
±×·¯³ª µÎ »ç¶÷ÀÇ ¼Ò½ÄÀÌ ´Ù½Ã µé·Á¿Â °ÍÀº 2015³âÀÌ¾ú´Ù. ÀÌºÎÁø »çÀåÀÌ 2015³â 2¿ù ¼ö¿øÁö¹ý ¼º³²Áö¿ø¿¡ ÀÌÈ¥ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÑ °Í.
ÀÌÈÄ 2016³â ÀÓ¿ìÀç Àü °í¹®ÀÌ ¾ð·Ð ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¼¼°£¿¡ ¾Ë·ÁÁø °Í°ú ´Þ¸® º»ÀÎÀÌ ÀÌ°ÇÈñ È¸ÀåÀÇ °æÈ£¿ø Ãâ½ÅÀÌ¶ó°í ¹àÇô ÆÄ¹®ÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.
´ç½Ã ÀÓ Àü °í¹®Àº “»ï¼º¹°»ê Àü»ê½Ç¿¡ ÀÔ»çÇß´Ù´Â ÀÌ¾ß±â´Â »ï¼º¿¡ ÀÇÇØ ²Ù¸çÁø °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå °æÈ£¿øÀ¸·Î Á÷Àå»ýÈ°À» ½ÃÀÛÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç ÀÓ Àü °í¹®Àº “Ã³Á¦ÀÎ ÀÌ¼Çö ¾¾°¡ °áÈ¥À» ¼µÎ¸£ÀÚ ÀÌ È¸ÀåÀÌ ¾ð´Ï°¡ ¸ÕÀú °áÈ¥ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é Çã¶ôÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù°í ÇØ °áÈ¥¿¡ ÀÌ¸£°Ô µÆ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÓ Àü °í¹®ÀÇ ÁÖÀåÀ¸·Î ÀÎÇØ ‘¼¼±âÀÇ »ç¶û’À¸·Î ºÒ·È´ø µÎ »ç¶÷ÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸®°¡ »ç½ÇÀÌ³Ä ¾Æ´Ï¸é °ÅÁþÀ¸·Î ²Ù¸çÁø °ÍÀÌ³Ä¸¦ µÎ°í ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼µµ Áø½Ç°ø¹æÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ´ç½Ã »ï¼º±×·ì ÃøÀº ÇÑ ¾ð·Ð°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “(ÀÓ¿ìÀç °í¹®ÀÌ) ÀÌ°ÇÈñ È¸ÀåÀÇ °æÈ£¿ø Ãâ½ÅÀÌ¾ú´ÂÁö ¿©ºÎ´Â Á¤È®È÷ È®ÀÎµÇÁö ¾ÊÁö¸¸, ±×·ì Ãø¿¡¼ ÀÔ»ç ÀÌ·ÂÀ» ÀÓÀÇ´ë·Î Á¶ÀÛ·¹ßÇ¥Çß´Ù´Â °ÍÀº ÀÏ¹æÀûÀÎ ÁÖÀå”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
µÎ »ç¶÷ÀÇ ÀÌÈ¥ ¼Ò¼ÛÀº ÀÓ Àü °í¹®ÀÌ ¼ö¿øÁö¹ýÀÇ 1½É ÆÇ°á¿¡ ºÒº¹ÇØ Ç×¼ÒÇÏ´Â ÇÑÆí º°µµ·Î ¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø¿¡ Àç»êºÐÇÒ ¹× ÀÌÈ¥ ¼Ò¼ÛÀ» ³»¸ç ´õ¿í º¹ÀâÇØÁ³´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÀÓ Àü °í¹®Àº “ÀÌ »çÀå°ú ¸¶Áö¸·À¸·Î ÇÔ²² °ÅÁÖÇÑ ÁÖ¼Ò°¡ ¼¿ïÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÀçÆÇ °üÇÒ±ÇÀÌ ¼ö¿øÀÌ ¾Æ´Ñ ¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø¿¡ ÀÖ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
µÎ ¹ý¿ø¿¡ ¼Ò¼ÛÀÌ °É¸° ³°¨ÇÑ »óÅÂ¿¡¼ ¼ö¿øÁö¹ý Ç×¼ÒºÎ´Â Áö³ÇØ 10¿ù ‘¼ö¿øÁö¹ý ¼º³²Áö¿ø¿¡ °üÇÒ±ÇÀÌ ¾ø´Ù’°í º¸°í 1½ÉÀ» ±ú°í »ç°ÇÀ» ¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø¿¡ ÀÌ¼ÛÇßÀ¸¸ç ¼¿ï°¡Á¤¹ý¿øÀº ¿À´Ã(20ÀÏ) ¿ø°í ÀÏºÎ ½Â¼Ò ÆÇ°áÀ» Çß´Ù.
¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø °¡»ç4ºÎ(±Ç¾çÈñ ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 20ÀÏ ÀÌ »çÀåÀÌ ÀÓ Àü °í¹®À» »ó´ë·Î ³½ ÀÌÈ¥ ¹× Ä£±ÇÀÚÁöÁ¤ ¼Ò¼Û¿¡¼ “µÎ »ç¶÷ÀÌ ÀÌÈ¥ÇÏ°í, Àç»êºÐÇÒ·Î 86¾ï¿©¿øÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. ÀÚ³àÀÇ Ä£±ÇÀÚ ¹× ¾çÀ°ÀÚ·Î ¿ø°í(ÀÌ »çÀå)¸¦ ÁöÁ¤ÇÑ´Ù”°í ÆÇ°áÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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