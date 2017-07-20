½ºÅ¸¹÷½º ÇØÇÇ¾Æ¿ö ±Ã±ÝÁõ ÃÑ Á¤¸®¡¦¡°1ÀÎ´ç ¸î ÀÜ ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖÁö?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.20 ¸ñ 18:14
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½ÂÀÎ 2017.07.20  
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½ºÅ¸¹÷½º ÇØÇÇ¾Æ¿ö ÀÌº¥Æ® ¼Ò½Ä¿¡ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ¶ß°Ì´Ù.

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ÇØÇÇ¾Æ¿ö ½Ã°£¿¡´Â ¹æ¹®°´ÀÌ ¸ô¸®±â ¶§¹®¿¡ ‘»çÀÌ·» ¿À´õ’¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. »çÀÌ·» ¿À´õ´Â ¸ÅÀåÀÌ ¾Æ´Ñ °÷¿¡¼­ ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼ÇÀ» ÅëÇØ À½·á¸¦ ÁÖ¹®ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ´Ù. ´Ü ÇØÇÇ¾Æ¿ö Àü ÁÖ¹®ÇÑ À½·á¸¦ ÇØÇÇ¾Æ¿ö ½Ã°£¿¡ ¹Þ¾Æ°¡´Â °ÍÀº °¡´ÉÇÏ´Ù.

ÀÌ¹ø ÇØÇÇ¾Æ¿ö ÀÌº¥Æ®´Â ½ºÅ¸¹÷½º ¿À¼Ç¿ùµåÁ¡, ¸¶ÀåÈÞ°Ô¼ÒÁ¡, ¼³¾Ç¿öÅÍÇÇ¾ÆÁ¡, ÀÎÃµ°øÇ×Áß¾ÓÁ¡, ÀÎÃµ°øÇ×ÀÔ±¹Á¡, ÀÎÃµ°øÇ×·£µåÁ¡, ÀÎÃµ°øÇ×Ãâ±¹ÀåÁ¡ µî¿¡¼­´Â ÁøÇàµÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ÇØ´ç ¸ÅÀåµéÀ» Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö ¸ÅÀå¿¡´Â Á¤»óÀûÀ¸·Î ÇØÇÇ¾Æ¿ö ÀÌº¥Æ®°¡ ½Ç½ÃµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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