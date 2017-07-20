½ºÅ¸¹÷½º ÇØÇÇ¾Æ¿ö ±Ã±ÝÁõ ÃÑ Á¤¸®¡¦¡°1ÀÎ´ç ¸î ÀÜ ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖÁö?¡±

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½ºÅ¸¹÷½ºÄÚ¸®¾Æ°¡ °³Á¡ 18ÁÖ³âÀ» ±â³äÇØ ¿À´Ã(20ÀÏ)ºÎÅÍ 3ÀÏ°£ ¿ÀÈÄ 3½ÃºÎÅÍ 5½Ã±îÁö À½·á¸¦ ¹Ý°ª¿¡ Á¦°øÇÏ´Â ‘ÇØÇÇ¾Æ¿ö’ ÀÌº¥Æ®¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
½ºÅ¸¹÷½º ÇØÇÇ¾Æ¿ö ÀÌº¥Æ® ¼Ò½Ä¿¡ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ¶ß°Ì´Ù.
‘ÇØÇÇ¾Æ¿ö’ ½Ã°£¿¡´Â 1ÀÎ´ç 3ÀÜ±îÁö ÁÖ¹®À» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Â÷·®¿¡¼ ÁÖ¹®ÀÌ °¡´ÉÇÑ µå¶óÀÌºê½º·ç(DT) ¸ÅÀåÀÇ °æ¿ì Â÷·® 1´ë´ç 3ÀÜ±îÁö·Î Á¦ÇÑµÈ´Ù.
¸¸¾à ‘ÇØÇÇ¾Æ¿ö’ ±â°£ µ¿¾È¿¡µµ ¼ÒºñÀÚ°¡ ÅÒºí·¯¸¦ °¡Á®¿Í À½·á¸¦ ¹ÞÀ» °æ¿ì ±âÁ¸ÀÇ ÅÒºí·¯ ÇÒÀÎ(300¿ø)À» Ãß°¡·Î ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ü, Á¦ÈÞ ÇÒÀÎ°ú ÀÓÁ÷¿ø ÇÒÀÎÀº ÇØÇÇ¾Æ¿ö µ¿¾È¿¡´Â Áßº¹ Àû¿ëµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.
½ºÅ¸¹÷½º´Â ÀÚ»ç °áÁ¦¼ö´ÜÀÎ ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì ¹«·á ¼¦Ãß°¡¸¦ Á¦°øÇÏ´Âµ¥ ÀÌ ¹«·á ¼¦Ãß°¡ ¼ºñ½º´Â ÇØÇÇ¾Æ¿ö ±â°£¿¡µµ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª Ä«µå »ç¿ë ¿ÜÀÇ º°µµ ¼¦Ãß°¡´Â ÇÒÀÎÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÇØÇÇ¾Æ¿ö ½Ã°£¿¡´Â ¹æ¹®°´ÀÌ ¸ô¸®±â ¶§¹®¿¡ ‘»çÀÌ·» ¿À´õ’¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. »çÀÌ·» ¿À´õ´Â ¸ÅÀåÀÌ ¾Æ´Ñ °÷¿¡¼ ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼ÇÀ» ÅëÇØ À½·á¸¦ ÁÖ¹®ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ´Ù. ´Ü ÇØÇÇ¾Æ¿ö Àü ÁÖ¹®ÇÑ À½·á¸¦ ÇØÇÇ¾Æ¿ö ½Ã°£¿¡ ¹Þ¾Æ°¡´Â °ÍÀº °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÀÌ¹ø ÇØÇÇ¾Æ¿ö ÀÌº¥Æ®´Â ½ºÅ¸¹÷½º ¿À¼Ç¿ùµåÁ¡, ¸¶ÀåÈÞ°Ô¼ÒÁ¡, ¼³¾Ç¿öÅÍÇÇ¾ÆÁ¡, ÀÎÃµ°øÇ×Áß¾ÓÁ¡, ÀÎÃµ°øÇ×ÀÔ±¹Á¡, ÀÎÃµ°øÇ×·£µåÁ¡, ÀÎÃµ°øÇ×Ãâ±¹ÀåÁ¡ µî¿¡¼´Â ÁøÇàµÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ÇØ´ç ¸ÅÀåµéÀ» Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö ¸ÅÀå¿¡´Â Á¤»óÀûÀ¸·Î ÇØÇÇ¾Æ¿ö ÀÌº¥Æ®°¡ ½Ç½ÃµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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