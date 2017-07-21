1È£¼± °íÀå, Áö¿¬ ¿îÇà¿¡ ½Ã¹Îµé ¿ï»ó¡¦Áö°¢ÇÑ ½Ã¹Îµé À§ÇØ ¡®Áö¿¬ Áõ¸í¼­¡¯ ¹ß±Þ

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¼¿ï ÁöÇÏÃ¶ 1È£¼± ½ÅÃ¢Çà ÇÏÇà ¿Â÷°¡ µ¿´ë¹®¿ª¿¡¼ °íÀåÀ¸·Î ¸ØÃç¼ Ãâ±Ù±æ ½Ã¹ÎµéÀÌ Å« ºÒÆíÀ» °Þ¾ú´Ù.
21ÀÏ ¼¿ï±³Åë°ø»ç¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 7½Ã23ºÐÂë µ¿´ë¹®¿ª¿¡¼ ½ÅÃ¢À¸·Î °¡´Â 1È£¼± ¿Â÷¿¡¼ Â÷·® °íÀåÀÌ ¹ß»ýÇØ ¸ØÃè´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ µÚÀÌ¾î ¿À´ø 1È£¼± ¿Â÷µéµµ ¼±·Î¿¡¼ Á¤ÁöÇÑ Ã¤ ´ë±âÇß´Ù.
¼¿ï±³Åë°ø»ç °ü°èÀÚ´Â “µ¿´ë¹®¿ª¿¡¼ °íÀåÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¿Â÷´Â ¾à 13ºÐ°£ ¸ØÃç¼ ÀÖ´Ù°¡ ¿îÇàÀÌ Àç°³µÅ ÇöÀç´Â Á¤»ó ¿îÇà µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¼¿ï±³Åë°ø»ç °ü°èÀÚ´Â “µ¿´ë¹®¿ª¿¡¼ °íÀåÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù”¸é¼ “°ð¹Ù·Î ¼ö¸®¿¡ ³ª¼ ¿îÇàÀÌ Àç°ÔµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ ¿ÀÀü 6½Ã 20ºÐ²²´Â ¼¿ïÁöÇÏÃ¶ 7È£¼± ÁßÈ¿ª¿¡¼ ºÎÆò±¸Ã»Çà ¿Â÷°¡ °íÀå ³ª ½Â°´µéÀÌ ÇÏÂ÷ÇØ µÚµû¸£´ø ¿Â÷·Î °¥¾Æ¾ß¸¸ Çß´Ù.
¼¿ï¸ÞÆ®·Î¿Í ¼¿ïµµ½ÃÃ¶µµ°ø»ç´Â ¿Â÷·Î ÀÎÇØ Á÷ÀåÀÌ³ª ÇÐ±³¿¡ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Áö°¢ÇÏ°Ô µÈ ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇØ ¿Â÷ ‘Áö¿¬ Áõ¸í¼’¸¦ ¹ß±ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö¿¬Áõ¸í¼¿¡´Â Áö¿¬¿ùÀÏ°ú Áö¿¬½Ã°£, Áö¿¬¿Â÷ µîÀÇ Á¤º¸¿Í ÇÔ²² ÇØ´ç¿ªÀÚÀÇ Áõ¸íÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °¡±î¿î ¿ªÀÇ ¿ª¹«½Ç¿¡ °¡¼ ¹®ÀÇÇÏ°Å³ª ¿Â¶óÀÎÀ¸·Îµµ °£Æí Áö¿¬Áõ¸í¼ ¹ß±ÞÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÇÑÆí °íÀå ¿øÀÎ¿¡ ´ëÇØ ¼¿ï±³Åë°ø»ç °ü°èÀÚ´Â “Á¤È®ÇÑ °íÀå ¿øÀÎÀº Á¶»ç ÈÄ ¹àÇôÁú °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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