1È£¼± °íÀå, Áö¿¬ ¿îÇà¿¡ ½Ã¹Îµé ¿ï»ó¡¦Áö°¢ÇÑ ½Ã¹Îµé À§ÇØ ¡®Áö¿¬ Áõ¸í¼­¡¯ ¹ß±Þ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.21 ±Ý 11:22
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½ÂÀÎ 2017.07.21  
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¡ã 21ÀÏ ¼­¿ï±³Åë°ø»ç¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 7½Ã23ºÐÂë µ¿´ë¹®¿ª¿¡¼­ ½ÅÃ¢À¸·Î °¡´Â 1È£¼± ¿­Â÷¿¡¼­ Â÷·® °íÀåÀÌ ¹ß»ýÇØ ¸ØÃç¼­¸ç Ãâ±Ù±æ ½Ã¹ÎµéÀÌ Å« ºÒÆíÀ» °Þ¾ú´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

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¼­¿ï±³Åë°ø»ç °ü°èÀÚ´Â “µ¿´ë¹®¿ª¿¡¼­ °íÀåÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¿­Â÷´Â ¾à 13ºÐ°£ ¸ØÃç¼­ ÀÖ´Ù°¡ ¿îÇàÀÌ Àç°³µÅ ÇöÀç´Â Á¤»ó ¿îÇà µÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¼­¿ï±³Åë°ø»ç °ü°èÀÚ´Â “µ¿´ë¹®¿ª¿¡¼­ °íÀåÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù”¸é¼­ “°ð¹Ù·Î ¼ö¸®¿¡ ³ª¼­ ¿îÇàÀÌ Àç°ÔµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

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¼­¿ï¸ÞÆ®·Î¿Í ¼­¿ïµµ½ÃÃ¶µµ°ø»ç´Â ¿­Â÷·Î ÀÎÇØ Á÷ÀåÀÌ³ª ÇÐ±³¿¡ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Áö°¢ÇÏ°Ô µÈ ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇØ ¿­Â÷ ‘Áö¿¬ Áõ¸í¼­’¸¦ ¹ß±ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Áö¿¬Áõ¸í¼­¿¡´Â Áö¿¬¿ùÀÏ°ú Áö¿¬½Ã°£, Áö¿¬¿­Â÷ µîÀÇ Á¤º¸¿Í ÇÔ²² ÇØ´ç¿ªÀÚÀÇ Áõ¸íÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °¡±î¿î ¿ªÀÇ ¿ª¹«½Ç¿¡ °¡¼­ ¹®ÀÇÇÏ°Å³ª ¿Â¶óÀÎÀ¸·Îµµ °£Æí Áö¿¬Áõ¸í¼­ ¹ß±ÞÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.

ÇÑÆí °íÀå ¿øÀÎ¿¡ ´ëÇØ ¼­¿ï±³Åë°ø»ç °ü°èÀÚ´Â “Á¤È®ÇÑ °íÀå ¿øÀÎÀº Á¶»ç ÈÄ ¹àÇôÁú °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ÇÑ¿©¸§ ¹ã ¹ÂÁö¾ö ¹ÂÁ÷ ÄÜ¼­Æ®

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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