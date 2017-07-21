¡®¸°Å²ÆÄÅ©¡¯ Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏ, »ç¸Á Àü ¿Ã¸° »çÁø º¸´Ï¡¦¸ðµÎ¿¡°Ô µÑ·¯½Î¿© ¹Ì¼Ò

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.21 ±Ý 11:22
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.21  
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¹Ì ¿¬¿¹¸ÅÃ¼ TMZ´Â º£´×ÅÏÀÌ LA Ä«¿îÆ¼ ÆÈ·Î½º ¹öµð½º ¿¡½ºÅ×ÀÌÃ÷¿¡ ÀÖ´Â ÀÚÅÃ¿¡¼­ ¸ñÀ» ¸Å ÀÚ»ìÇß´Ù°í º¸µµÇß´Ù.

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º£´×ÅÏÀÌ ¼ÓÇÑ ±×·ì ‘¸°Å²ÆÄÅ©’´Â 1996³â ³²¼º 6ÀÎÁ¶·Î °á¼ºµÈ ¹êµå·Î 2000³â °ø½Ä µ¥ºß ¾Ù¹ü ‘ÇÏÀÌºê¸®µå ¾¾¾î¸®(Hybrid Theory)’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸é¼­ ¼¼°è ÆË°èÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

¸°Å²ÆÄÅ©´Â ÆãÅ©¿Í ·Ï, ÈüÇÕ ºñÆ®, ÀÏ·ºÆ®¸¯ »ç¿îµå µî ¿©·¯ Àå¸£¸¦ µÚ¼¯Àº ÇÏÀÌºê¸®µå ·ÏÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ´ëÁßÀû ÀÎ±â¸¦ ²ø¾î µ¥ºß ¾Ù¹üÀÌ 1Ãµ500¸¸ Àå ÀÌ»ó ÆÈ¸° °ÍÀ» ºñ·ÔÇØ Àü ¼¼°è¿¡¼­ 6Ãµ¸¸ Àå ÀÌ»óÀÇ ¾Ù¹ü ÆÇ¸Å°í¸¦ ¿Ã·È´Ù.

Æ¯È÷ ¸°Å²ÆÄÅ©´Â 3³â°£ÀÇ °ø¹éÀ» ±ú°í ¿ÃÇØ Á¤±Ô 6Áý ‘´õ ÇåÆÃ ÆÄÆ¼(THE HUNTING PARTY)’¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ´Ù½Ã È°µ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù.

¸°Å²ÆÄÅ©ÀÇ ·¹ÀÌºí ¿ö³Ê ºê¶ó´õ½º ·¹ÄÚµå ÃøÀº ¼º¸í¼­¸¦ ÅëÇØ “Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏÀº Æ¯º°ÇÑ Àç´É°ú Ä«¸®½º¸¶ÀÇ ÀÛ°¡, °Å´ëÇÑ ¸¶À½°ú ¹è·ÁÀÇ ¿µÈ¥À» °¡Áø »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù. ¿ì¸®´Â ±×ÀÇ °¡Á·°ú ¹êµå µ¿·á¿Í ¸¹Àº Ä£±¸µé°ú ÇÔ²² ±×¸¦ »ý°¢ÇÏ°í ±×¸¦ À§ÇØ ±âµµÇÑ´Ù. ¿ö³Ê ºê¶ó´õ½º ·¹ÄÚµå´Â Àü¼¼°è ÆÒµéÀ» ´ëÇ¥ÇØ, ¿µ¿øÈ÷ Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏÀ» »ç¶ûÇÏ°í ¿µ¿øÈ÷ ±×¸®¿ï °ÍÀÌ´Ù´Â ¸»À» ÀüÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏÀº »ç¸Á ¸çÄ¥ Àü ³ìÀ½ ½ºÆ©µð¿À¿¡¼­ ¸°Å²ÆÄÅ© ¸â¹ö¿Í ÂïÀº »çÁøÀ» °øÀ¯ÇÏ¿´´Ù. »çÁø ¼Ó¿¡¼­ º£´×ÅÏÀº ¸¶ÀÌÅ© ½Ã³ë´Ù µî°ú ÇÔ²² ³ª¶õÈ÷ ¼­¼­ ¿ô°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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