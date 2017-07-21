¡®¸°Å²ÆÄÅ©¡¯ Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏ, »ç¸Á Àü ¿Ã¸° »çÁø º¸´Ï¡¦¸ðµÎ¿¡°Ô µÑ·¯½Î¿© ¹Ì¼Ò

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¹Ì±¹ÀÇ ¼¼°èÀûÀÎ ·Ï¹êµå ‘¸°Å²ÆÄÅ©(LINKIN PARK)’ÀÇ º¸ÄÃ Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏ(41)ÀÌ ÀÚÅÃ¿¡¼ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù°í ¹Ì ·Î½º¾ØÁ©·¹½º(LA) Ä«¿îÆ¼ °Ë½Ã¼Ò°¡ 20ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹àÇû´Ù.
¹Ì ¿¬¿¹¸ÅÃ¼ TMZ´Â º£´×ÅÏÀÌ LA Ä«¿îÆ¼ ÆÈ·Î½º ¹öµð½º ¿¡½ºÅ×ÀÌÃ÷¿¡ ÀÖ´Â ÀÚÅÃ¿¡¼ ¸ñÀ» ¸Å ÀÚ»ìÇß´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
±×·¯³ª °Ë½Ã¼Ò¿Í °æÂûÀº º£´×ÅÏÀÇ ÀÚ»ì ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¾ÆÁ÷ ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
º£´×ÅÏÀº ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ¾à¹°·¾ËÄÚ¿Ã Áßµ¶°ú ½Î¿ö¿Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. º£´×ÅÏÀº ¾î¸° ½ÃÀý ÁÖº¯ ÀÎ¹°µé·ÎºÎÅÍ ÇÐ´ë¹ÞÀº ±â¾ï ¶§¹®¿¡ ½ÉÀû °íÅëÀ» È£¼ÒÇØ¿ÔÀ¸¸ç, °ú°Å ÀÚ»ì¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù°í ¹Ì ¿¬¿¹¸ÅÃ¼µéÀº ÀüÇß´Ù.
º£´×ÅÏÀÌ ¼ÓÇÑ ±×·ì ‘¸°Å²ÆÄÅ©’´Â 1996³â ³²¼º 6ÀÎÁ¶·Î °á¼ºµÈ ¹êµå·Î 2000³â °ø½Ä µ¥ºß ¾Ù¹ü ‘ÇÏÀÌºê¸®µå ¾¾¾î¸®(Hybrid Theory)’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸é¼ ¼¼°è ÆË°èÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¸°Å²ÆÄÅ©´Â ÆãÅ©¿Í ·Ï, ÈüÇÕ ºñÆ®, ÀÏ·ºÆ®¸¯ »ç¿îµå µî ¿©·¯ Àå¸£¸¦ µÚ¼¯Àº ÇÏÀÌºê¸®µå ·ÏÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ´ëÁßÀû ÀÎ±â¸¦ ²ø¾î µ¥ºß ¾Ù¹üÀÌ 1Ãµ500¸¸ Àå ÀÌ»ó ÆÈ¸° °ÍÀ» ºñ·ÔÇØ Àü ¼¼°è¿¡¼ 6Ãµ¸¸ Àå ÀÌ»óÀÇ ¾Ù¹ü ÆÇ¸Å°í¸¦ ¿Ã·È´Ù.
Æ¯È÷ ¸°Å²ÆÄÅ©´Â 3³â°£ÀÇ °ø¹éÀ» ±ú°í ¿ÃÇØ Á¤±Ô 6Áý ‘´õ ÇåÆÃ ÆÄÆ¼(THE HUNTING PARTY)’¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ´Ù½Ã È°µ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù.
¸°Å²ÆÄÅ©ÀÇ ·¹ÀÌºí ¿ö³Ê ºê¶ó´õ½º ·¹ÄÚµå ÃøÀº ¼º¸í¼¸¦ ÅëÇØ “Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏÀº Æ¯º°ÇÑ Àç´É°ú Ä«¸®½º¸¶ÀÇ ÀÛ°¡, °Å´ëÇÑ ¸¶À½°ú ¹è·ÁÀÇ ¿µÈ¥À» °¡Áø »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù. ¿ì¸®´Â ±×ÀÇ °¡Á·°ú ¹êµå µ¿·á¿Í ¸¹Àº Ä£±¸µé°ú ÇÔ²² ±×¸¦ »ý°¢ÇÏ°í ±×¸¦ À§ÇØ ±âµµÇÑ´Ù. ¿ö³Ê ºê¶ó´õ½º ·¹ÄÚµå´Â Àü¼¼°è ÆÒµéÀ» ´ëÇ¥ÇØ, ¿µ¿øÈ÷ Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏÀ» »ç¶ûÇÏ°í ¿µ¿øÈ÷ ±×¸®¿ï °ÍÀÌ´Ù´Â ¸»À» ÀüÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí Ã¼½ºÅÍ º£´×ÅÏÀº »ç¸Á ¸çÄ¥ Àü ³ìÀ½ ½ºÆ©µð¿À¿¡¼ ¸°Å²ÆÄÅ© ¸â¹ö¿Í ÂïÀº »çÁøÀ» °øÀ¯ÇÏ¿´´Ù. »çÁø ¼Ó¿¡¼ º£´×ÅÏÀº ¸¶ÀÌÅ© ½Ã³ë´Ù µî°ú ÇÔ²² ³ª¶õÈ÷ ¼¼ ¿ô°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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