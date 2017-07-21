¸ÇÀ¯vs¸Ç½ÃÆ¼ ´õºñÀü ¿­·Á¡¦ÀÌÀû»ý ¸Â´ë°á ÆîÃÄÁú±î?

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¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)¿Í ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)ÀÇ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ´õºñÀüÀÌ ¹Ì±¹¿¡¼´Â ÃÖÃÊ·Î ¿¸°´Ù.
¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼´Â 21ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ÅØ»ç½ºÁÖ ÈÞ½ºÅÏ¿¡ À§Ä¡ÇÑ NRT ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ‘2017 ÀÎÅÍ³»¼Å³Î Ã¨ÇÇ¾ð½ºÄÅ(ICC)’ 1¶ó¿îµå ¸Â´ë°áÀ» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¹Ì±¹¿¡¼ ¹ú¾îÁö´Â ÃÖÃÊÀÇ ´õºñÀüÀÎ ¸¸Å Àü ¼¼°è Ãà±¸ ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¸ÇÀ¯´Â ¿©¸§ ÀÌÀû½ÃÀå¿¡¼ Ã¿½Ã¸¦ ´©¸£°í ·Î¸á·ç ·çÄ«Äí¿Í Æ¼¿¡¹«¿¡ ¹ÙÄ«¿äÄÚ¸¦ ¿µÀÔÇØ Àü·ÂÀ» °ÈÇß´Ù. ¸Ç½ÃÆ¼ ¿ª½Ã ¼ÕÈï¹ÎÀÇ ÆÀ µ¿·á¿´´ø Ä«ÀÏ ¿öÄ¿¸¦ ¿µÀÔÇØ ¼öºñ¸¦ °ÈÇÑ ¸¸Å ÀÌ¹ø °æ±â´Â ÀÌÀû»ýµéÀÇ ¸Â´ë°áÀÌ¶ó°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
Áö³ ½ÃÁð ºÎÀÓÇÑ Á¶¼¼ ¹«¸®´º¿Í Æé °ú¸£µð¿Ã¶ó °¨µ¶ÀÇ ¸Â´ë°áµµ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µÎ °¨µ¶ ¸ðµÎ Áö³ ½ÃÁð ºÎÀÓÇØ ´õºñÀü 2°æ±â¸¦ Ä¡·ð´Ù. ¹«¸®´º °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ¸ÇÀ¯°¡ ÆéÀÇ ¸Ç½ÃÆ¼¿¡ 1½Â 1¹«·Î ±Ù¼ÒÇÏ°Ô ¾Õ¼± »óÈ²ÀÌ´Ù
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