´ëÇÑÇ×°ø 2017³â ½ÅÀÔ °´½Ç½Â¹«¿ø Ã¤¿ë ½ÃÀÛ¡¦ÃÑ 5´Ü°è·Î Ã¤¿ë ÁøÇà

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2Â÷ ¸éÁ¢Àº ÀÎ»ç·°´½Ç·¼ºñ½º ºÎ¼ ÀÓ¿øÀÌ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¸éÁ¢¿¡ ¾Õ¼ ±â³» ¹æ¼Û¹® ³¶µ¶°ú ¿µ¾î ±¸¼ú Å×½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ ±âº» ¹ßÀ½, ¿Ü±¹¾î´É·Â µîÀ» Æò°¡ÇÑ´Ù. ÀÎ¼º Æò°¡¿Í ÇÔ²² Æ¯Á¤ »óÈ²À» ºÎ¿©ÇÑ µÚ ÇØ°á °úÁ¤À» ÅëÇØ Áö¿øÀÚÀÇ ÆÇ´Ü·Â°ú ¼ø¹ß·ÂÀ» Æò°¡ÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù.
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