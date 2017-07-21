¡®°¡¼®¹æ¡¯ OJ ½É½¼ÀÌ ¿¬·çµÈ ¡®¼¼±âÀÇ »ç°Ç¡¯ ÀçÁ¶¸í¡¦°æÂû°ú Ãß°ÝÀüµµ ¹ú¿©

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O.J ½É½¼(70)ÀÌ °ð ÀÚÀ¯ÀÇ ¸öÀÌ µÈ´Ù.
¹Ì±¹ ³×¹Ù´Ù ÁÖ °¡¼®¹æ½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸´Â 20ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) ÄÚ´Ï ºñ½ººñ À§¿øÀå°ú Åä´Ï ÄÚ´Ù, ¾Ö´ý ¿£µ¨, ¼öÀü Àè½¼ µî °¡¼®¹æ ½ÉÀÇÀ§¿ø 4¸í Àü¿øÀÇ ¸¸ÀåÀÏÄ¡ °áÁ¤À¸·Î ½É½¼ÀÇ °¡¼®¹æÀ» È®Á¤Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ½É½¼Àº ¿À´Â 10¿ù 1ÀÏ ¼ö°¨ ÁßÀÎ ³×¹Ù´Ù ÁÖ ·¯ºê·Ï ±³Á¤¼¾ÅÍ¿¡¼ Ç®·Á³ª°Ô µÈ´Ù.
70³â´ë ¹Ì±¹ ÃÖ°íÀÇ ¹Ì½ÄÃà±¸ ½ºÅ¸¿´´ø O.J ½É½¼Àº 1994³â 6¿ù ¹ß»ýÇÑ ´ÏÄÝ ºê¶ó¿î »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñµÆ´Ù.
´ç½Ã ´ÏÄÝ ºê¶ó¿îÀÇ ½Ã½ÅÀ» ¹ß°ßÇÑ °æÂûÀº ´ÏÄÝÀÇ »ç¸Á ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇØ ½É½¼ÀÇ ÁýÀ» Ã£¾ÒÀ¸³ª Áý¿¡ ÁÖÂ÷µÇ¾î ÀÖ´ø ½É½¼ÀÇ Â÷·®¿¡¼ Ç÷Èç µîÀÌ ¹ß°ßµÇ¸é¼ ½É½¼ÀÌ À¯·Â ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñµÆ´Ù.
±×·¯³ª ½É½¼Àº °æÂû¿¡ ÃâµÎÇÏ°Ú´Ù´Â ¾à¼ÓÀ» ¾î±â°í µµ¸ÁÀ» ÃÆ°í, ÀÚ½ÅÀÇ Â÷·®À» ¸ô°í µµÁÖÇÏ¸é¼ °æÂû°ú Ãß°ÝÀüÀ» ¹úÀÌ´Â Àå¸éÀº »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î º¸µµµÇ¸ç ¹Ì Àü¿ªÀ» ¶°µé½âÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
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´ç½Ã °ËÂûÀº ½É½¼ÀÇ ¹üÇàÀ» ÀÔÁõÇÒ Áõ°Å·Î ÇÇÇØÀÚÀÎ ´ÏÄÝÀÇ ÇÇ¿Í DNA°¡ °ËÃâµÈ ½É½¼ÀÇ ¾ç¸»À» Á¦½ÃÇß´Ù. ¶Ç »ç°Ç ÇöÀå ±ÙÃ³¿¡ ¶³¾îÁø ÇÇ°¡ ¹¯Àº ¿ÞÂÊ Àå°©¿¡¼ ½É½¼°ú ´ÏÄÝ, ±×¸®°í ¶Ç ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚ ·Î³Îµå °ñµå¸¸ÀÇ DNA°¡ °ËÃâµÆÀ¸¸ç ÇØ´ç Àå°©°ú Â¦ÀÌ ¸Â´Â ¿À¸¥ÂÊ Àå°©ÀÌ ½É½¼ÀÇ Áý¿¡¼ ¹ß°ßµÆ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ½É½¼Àº ÀüÃ³ÀÎ ´ÏÄÝÀ» »ó½ÀÀûÀ¸·Î ÆøÇàÇØ °í¹ßµÈ Àü·ÂÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Îµµ µå·¯³µ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ·± Áõ°Å¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ½É½¼ÀÇ º¯È£»çµéÀº ¹éÀÎ °æÂûÀÌ Áõ°Å¸¦ Á¶ÀÛÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ÀÎÁ¾Â÷º° ¹®Á¦¸¦ ºÎ°¢½ÃÄ×´Ù.
½ÇÁ¦ ÀçÆÇ¿¡ ÁõÀÎÀ¸·Î ³ª¼¹´ø °æÂûÀÌ ¿©·¯ Â÷·Ê '´Ï°Å(ÈæÀÎÀ» ºñÇÏÇÏ´Â ¸»)'¶ó´Â ´Ü¾î¸¦ »ç¿ëÇÑ °ÍÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸ç Áõ°Å Á¶ÀÛ ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú°í ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ °æÂûÀº ÀÔÀ» ¿Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
°á±¹ ½É½¼Àº 372ÀÏ¿¡ °ÉÄ£ Çü»çÀçÆÇ ³¡¿¡ ¹«ÁË·Î Ç®·Á³µ´Ù.
ºñ·Ï »ìÀÎ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼± ¹«ÁË·Î Ç®·Á³µÀ¸³ª ½É½¼Àº ÀÌÈÄ ´ÏÄÝÀÇ À¯°¡Á·µéÀÌ Á¦±âÇÑ ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼´Â ÆÐÇØ ¹è»ó±Ý 850¸¸ ´Þ·¯¿Í ÇÔ²² Â¡¹úÀû ¹è»ó±ÝÀ¸·Î 2500¸¸ ´Þ·¯¸¦ À¯°¡Á·¿¡°Ô Áö±ÞÇÏ¶ó´Â ¸í·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ·Î ÀÎÇØ ºóÅÐÅÍ¸®°¡ µÈ ½É½¼Àº 2007³â ³×¹Ù´Ù ÁÖ ¶ó½ºº£ÀÌ°Å½ºÀÇ ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼ µ¿·á 5¸í°ú ÇÔ²² ½ºÆ÷Ã÷ ±â³äÇ° Áß°³»ó 2¸íÀ» ÃÑÀ¸·Î À§ÇùÇÏ°í ±â³äÇ°À» »©¾ÑÀº ÇøÀÇ·Î Ã¼Æ÷µÈ´Ù. ½É½¼Àº °á±¹ ÀÌµëÇØ ¿¸° ÀçÆÇ¿¡¼ 33³âÇü°ú 9³â°£ °¡¼®¹æ ±ÝÁö Ã³ºÐÀ» ¹Þ°í º¹¿ªÇÏ°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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