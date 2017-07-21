Áø°æÁØ Àü °Ë»çÀå Â¡¿ª 7³â ¹ú±Ý 6¾ï¿ø¡¦1½É Â¡¿ª 4³âº¸´Ù ´õ ´Ã¾î³ª

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.21 ±Ý 11:22
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½ÂÀÎ 2017.07.21  
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»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó 2010³â 8¿ù ÇÑÁø±×·ì °è¿­»ç¸¦ ¾Ð¹ÚÇØ Ã³³² È¸»ç¿¡ 100¾ï¿ø´ëÀÇ ÀÏ°¨À» ¸ô¾ÆÁØ ÇøÀÇ¿Í ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î ±ÝÀ¶°Å·¡¸¦ ÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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