Áø°æÁØ Àü °Ë»çÀå Â¡¿ª 7³â ¹ú±Ý 6¾ï¿ø¡¦1½É Â¡¿ª 4³âº¸´Ù ´õ ´Ã¾î³ª

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Áø°æÁØ Àü °Ë»çÀå(50·»ç¹ý¿¬¼ö¿ø 21±â)ÀÌ Ç×¼Ò½É¿¡¼ Â¡¿ª 7³â°ú ¹ú±Ý 6¾ï¿ø, ÃßÂ¡±Ý 5¾ï210¸¸¿øÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
¼¿ï°í¹ý Çü»ç4ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç ±è¹®¼®)´Â 21ÀÏ Æ¯Á¤¹üÁË°¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹° µî ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ Áø Àü °Ë»çÀå¿¡°Ô Â¡¿ª 7³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. ÀÌ´Â 1½É Â¡¿ª 4³âº¸´Ù 3³âÀÌ³ª ´õ ´Ã¾î³ ¼±°íÀÌ´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â 1½É¿¡¼ ¹«ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´ø Áø Àü °Ë»çÀåÀÇ ³ú¹° ÇøÀÇ¿¡¼ ±èÁ¤ÁÖ ³Ø½¼NXC(³Ø½¼ ÁöÁÖÈ¸»ç) ´ëÇ¥(49)·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ¿©Çà°æºñ¿Í Â÷·® ºÎºÐ¿¡ Á÷¹« °ü·Ã¼ºÀÌ ÀÖ´Ù¸ç À¯ÁË¸¦ ÀÎÁ¤Çß´Ù. ´Ù¸¸ °¡Àå ³í¶õÀÌ µÈ ‘°øÂ¥ ÁÖ½Ä Ãëµæ’ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹«ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.
Áø Àü °Ë»çÀåÀº 2005³â ±è ´ëÇ¥(49)·ÎºÎÅÍ ³Ø½¼ ºñ»óÀå ÁÖ½Ä 1¸¸ÁÖ¸¦ »ç½Ç»ó ¹«»óÀ¸·Î ¹Þ°í ÀÌµëÇØ ³Ø½¼ ÀçÆÒÁÖ½Ä 8537ÁÖ·Î ±³È¯ÇØ 120¾ï¿ø´ëÀÇ ½Ã¼¼ Â÷ÀÍÀ» ¿Ã¸° ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó 2010³â 8¿ù ÇÑÁø±×·ì °è¿»ç¸¦ ¾Ð¹ÚÇØ Ã³³² È¸»ç¿¡ 100¾ï¿ø´ëÀÇ ÀÏ°¨À» ¸ô¾ÆÁØ ÇøÀÇ¿Í ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î ±ÝÀ¶°Å·¡¸¦ ÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ¾Õ¼ Áö³´Þ 30ÀÏ ¿¸° Ç×¼Ò½É °á½É°øÆÇ¿¡¼ °ËÂûÀº Áø Àü °Ë»çÀå¿¡ ´ëÇØ 1½É°ú °°Àº Â¡¿ª 13³â°ú ÃßÂ¡±Ý 130¾ï7900¸¸¿ø, ¹ú±Ý 2¾ï¿øÀ», ±è ´ëÇ¥¿¡ ´ëÇØ¼´Â Â¡¿ª 2³â6°³¿ùÀ» ±¸ÇüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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