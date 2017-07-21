¸ÇÀ¯vs¸Ç½ÃÆ¼, À¯´ÏÆû¿¡ °øÅëÀûÀ¸·Î »õ°ÜÁø ÀÏ¹úÀº? ¡°¸ÇÃ¼½ºÅÍ Å×·¯ Èñ»ýÀÚ Ãß¸ð¡±

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|¡ã ¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)¿Í ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)ÀÇ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ´õºñÀüÀÌ 21ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿ÀÀü ¿¸° °¡¿îµ¥ ¾çÆÀÀÌ À¯´ÏÆû °¡¿îµ¥¿¡ ÀÏ¹ú ¹®¾çÀ» ¶È°°ÀÌ »õ°Ü ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼ È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)¿Í ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)ÀÇ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ´õºñÀüÀÌ ¿·È´Ù.
¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼´Â 21ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ÅØ»ç½ºÁÖ ÈÞ½ºÅÏ¿¡ À§Ä¡ÇÑ NRT ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ‘2017 ÀÎÅÍ³»¼Å³Î Ã¨ÇÇ¾ð½ºÄÅ(ICC)’ 1¶ó¿îµå ¸Â´ë°áÀ» ÆîÄ¡´Â ÁßÀÌ´Ù. ¹Ì±¹¿¡¼ ¹ú¾îÁö´Â ÃÖÃÊÀÇ ´õºñÀüÀÎ ¸¸Å Àü ¼¼°è Ãà±¸ ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø °æ±â¿¡ ¸ÇÀ¯´Â µ¥ Çì¾Æ, ¹ß·»½Ã¾Æ, ¸°µ¨·ÎÇÁ, ½º¸ô¸µ, ºí¸°Æ®, ¿¡·¹¶ó, Æ÷±×¹Ù, ·¡½ÃÆ÷µå, ¹ÌÅ°Å¸¸®¾È, ¸°°¡µå, ·çÄ«Äí°¡ ¼±¹ß·Î ³ª¼±´Ù. ÀÌ¿¡ ¸Â¼´Â ¸Ç½ÃÆ¼´Â ¾Æ±¸¿¡·Î, ½ºÅÐ¸µ, ·Î¹öÃ÷, µ¥ ºê¶óÀÌ³Ê, Æ÷µ§, ¿öÄ¿, Åõ·¹, Æä¸£³Áö´º, ÄÞÆÄ´Ï, ¾Æ´Ù¶óºñ¿À¿ä, ¿¡µ¥¸£¼ÕÀÌ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.
ÀÌ³¯ ¾ç ÆÀÀÌ À¯´ÏÆû °¡½¿¿¡´Â ¶È°°Àº ¹®¾çÀÇ ÀÏ¹úÀÌ »õ°ÜÁ® ÈÁ¦´Ù.
ÀÌ ÀÏ¹ú ¹®¾çÀº Áö³ 5¿ù ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ¾Æ·¹³ª Å×·¯ »ç°í·Î ¼ûÁø 22¸íÀÇ Èñ»ýÀÚ¸¦ Ãß¸ðÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾çÂÊ ±¸´ÜÀÌ »çÀü¿¡ ÇÕÀÇÇØ °°Àº ÀÏ¹ú ¹®¾çÀÌ ±×·ÁÁø À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ°Ô µÆ´Ù.
¾Õ¼ ¸Ç½ÃÆ¼´Â Áö³ 14ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ “¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼´Â ¿À´Â 20ÀÏ ¹Ì±¹ ÈÞ½ºÅÏ¿¡¼ Ä¡¸£´Â ÇÁ¸®½ÃÁð °æ±â¿¡¼ ¸ÇÃ¼½ºÅÍÀÇ »óÂ¡ÀÎ ÀÏ¹ú ¹®¾çÀÌ »õ°ÜÁø À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ±â·Î Çß´Ù”¶ó¸ç “Áö³ 5¿ù ¸ÇÃ¼½ºÅÍ Å×·¯ °ø°ÝÀ¸·Î ¾ÆÇÄÀ» °ÞÀº Èñ»ýÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ Á¸ÁßÀÇ ÀÇ¹Ì”¶ó°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÏ¹úÀº »ê¾÷Çõ¸íÀÇ Áß½ÉÁö¿´´ø ¸ÇÃ¼½ºÅÍÀÇ »óÂ¡¹°·Î ÃÖ±Ù ¸ÇÃ¼½ºÅÍ¿¡¼´Â ÀÏ¹úÀ» ¹®½ÅÀ¸·Î »õ±â´Â °ÍÀÌ À¯ÇàÃ³·³ ¹øÁö°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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