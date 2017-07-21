¸ÇÀ¯vs¸Ç½ÃÆ¼, À¯´ÏÆû¿¡ °øÅëÀûÀ¸·Î »õ°ÜÁø ÀÏ¹úÀº? ¡°¸ÇÃ¼½ºÅÍ Å×·¯ Èñ»ýÀÚ Ãß¸ð¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.21 ±Ý 18:14
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)¿Í ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)ÀÇ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ´õºñÀüÀÌ 21ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿ÀÀü ¿­¸° °¡¿îµ¥ ¾çÆÀÀÌ À¯´ÏÆû °¡¿îµ¥¿¡ ÀÏ¹ú ¹®¾çÀ» ¶È°°ÀÌ »õ°Ü È­Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼ È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)¿Í ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)ÀÇ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ´õºñÀüÀÌ ¿­·È´Ù.

¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼´Â 21ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ÅØ»ç½ºÁÖ ÈÞ½ºÅÏ¿¡ À§Ä¡ÇÑ NRT ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ‘2017 ÀÎÅÍ³»¼Å³Î Ã¨ÇÇ¾ð½ºÄÅ(ICC)’ 1¶ó¿îµå ¸Â´ë°áÀ» ÆîÄ¡´Â ÁßÀÌ´Ù. ¹Ì±¹¿¡¼­ ¹ú¾îÁö´Â ÃÖÃÊÀÇ ´õºñÀüÀÎ ¸¸Å­ Àü ¼¼°è Ãà±¸ ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø °æ±â¿¡ ¸ÇÀ¯´Â µ¥ Çì¾Æ, ¹ß·»½Ã¾Æ, ¸°µ¨·ÎÇÁ, ½º¸ô¸µ, ºí¸°Æ®, ¿¡·¹¶ó, Æ÷±×¹Ù, ·¡½ÃÆ÷µå, ¹ÌÅ°Å¸¸®¾È, ¸°°¡µå, ·çÄ«Äí°¡ ¼±¹ß·Î ³ª¼±´Ù. ÀÌ¿¡ ¸Â¼­´Â ¸Ç½ÃÆ¼´Â ¾Æ±¸¿¡·Î, ½ºÅÐ¸µ, ·Î¹öÃ÷, µ¥ ºê¶óÀÌ³Ê, Æ÷µ§, ¿öÄ¿, Åõ·¹, Æä¸£³­Áö´º, ÄÞÆÄ´Ï, ¾Æ´Ù¶óºñ¿À¿ä, ¿¡µ¥¸£¼ÕÀÌ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

ÀÌ³¯ ¾ç ÆÀÀÌ À¯´ÏÆû °¡½¿¿¡´Â ¶È°°Àº ¹®¾çÀÇ ÀÏ¹úÀÌ »õ°ÜÁ® È­Á¦´Ù.

ÀÌ ÀÏ¹ú ¹®¾çÀº Áö³­ 5¿ù ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ¾Æ·¹³ª Å×·¯ »ç°í·Î ¼ûÁø 22¸íÀÇ Èñ»ýÀÚ¸¦ Ãß¸ðÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾çÂÊ ±¸´ÜÀÌ »çÀü¿¡ ÇÕÀÇÇØ °°Àº ÀÏ¹ú ¹®¾çÀÌ ±×·ÁÁø À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ°Ô µÆ´Ù.

¾Õ¼­ ¸Ç½ÃÆ¼´Â Áö³­ 14ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ “¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼´Â ¿À´Â 20ÀÏ ¹Ì±¹ ÈÞ½ºÅÏ¿¡¼­ Ä¡¸£´Â ÇÁ¸®½ÃÁð °æ±â¿¡¼­ ¸ÇÃ¼½ºÅÍÀÇ »óÂ¡ÀÎ ÀÏ¹ú ¹®¾çÀÌ »õ°ÜÁø À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ±â·Î Çß´Ù”¶ó¸ç “Áö³­ 5¿ù ¸ÇÃ¼½ºÅÍ Å×·¯ °ø°ÝÀ¸·Î ¾ÆÇÄÀ» °ÞÀº Èñ»ýÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ Á¸ÁßÀÇ ÀÇ¹Ì”¶ó°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÏ¹úÀº »ê¾÷Çõ¸íÀÇ Áß½ÉÁö¿´´ø ¸ÇÃ¼½ºÅÍÀÇ »óÂ¡¹°·Î ÃÖ±Ù ¸ÇÃ¼½ºÅÍ¿¡¼­´Â ÀÏ¹úÀ» ¹®½ÅÀ¸·Î »õ±â´Â °ÍÀÌ À¯ÇàÃ³·³ ¹øÁö°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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