¡®°¡¼®¹æ¡¯ OJ½É½¼, ÀüÃ³ »ìÀÎ »ç°Ç ¹«ÁË ÆÇ°á ¹ÞÀº ÀÌÀ¯´Â? Áõ°Å·Î ¹ß°ßµÈ ¡®Àå°©¡¯ ¶§¹®

|
|
|
|¡ã ¹Ì±¹ ³×¹Ù´Ù ÁÖ °¡¼®¹æ½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸´Â ÀÌ³¯ ÄÚ´Ï ºñ½ººñ À§¿øÀå°ú Åä´Ï ÄÚ´Ù, ¾Ö´ý ¿£µ¨, ¼öÀü Àè½¼ µî °¡¼®¹æ ½ÉÀÇÀ§¿ø 4¸í Àü¿øÀÇ ¸¸ÀåÀÏÄ¡ °áÁ¤À¸·Î ½É½¼ÀÇ °¡¼®¹æÀ» È®Á¤Çß´Ù. ½É½¼ÀÇ °¡¼®¹æÀÌ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥ °ú°Å ½É½¼ÀÌ ¿¬·çµÆ´ø ÀüÃ³ ´ÏÄÝ ºê¶ó¿î »ìÀÎ»ç°Ç ¿ª½Ã ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. À¯Æ©ºê Ä¸Ã³.
20ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) O.J ½É½¼(70)ÀÇ °¡¼®¹æÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.
¹Ì±¹ ³×¹Ù´Ù ÁÖ °¡¼®¹æ½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸´Â ÀÌ³¯ ÄÚ´Ï ºñ½ººñ À§¿øÀå°ú Åä´Ï ÄÚ´Ù, ¾Ö´ý ¿£µ¨, ¼öÀü Àè½¼ µî °¡¼®¹æ ½ÉÀÇÀ§¿ø 4¸í Àü¿øÀÇ ¸¸ÀåÀÏÄ¡ °áÁ¤À¸·Î ½É½¼ÀÇ °¡¼®¹æÀ» È®Á¤Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ½É½¼Àº ¿À´Â 10¿ù 1ÀÏ ¼ö°¨ ÁßÀÎ ³×¹Ù´Ù ÁÖ ·¯ºê·Ï ±³Á¤¼¾ÅÍ¿¡¼ Ç®·Á³ª°Ô µÈ´Ù.
70³â´ë ¹Ì±¹ ÃÖ°íÀÇ ¹Ì½ÄÃà±¸ ½ºÅ¸¿´´ø O.J ½É½¼Àº 1994³â 6¿ù ¹ß»ýÇÑ ´ÏÄÝ ºê¶ó¿î »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñµÇ¸ç ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼¹´Ù.
1994³â 6¿ù O.J½É½¼ÀÇ ÀüÃ³ ´ÏÄÝ ºê¶ó¿îÀÇ ½Ã½ÅÀÌ ¹ß°ßµÅ °æÂûÀº ´ÏÄÝÀÇ »ç¸Á ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇØ ½É½¼ÀÇ ÁýÀ» Ã£¾Ò´Ù. ±×·¯³ª Áý¿¡ ÁÖÂ÷µÇ¾î ÀÖ´ø ½É½¼ÀÇ Â÷·®¿¡¼ Ç÷Èç µîÀÌ ¹ß°ßµÇ¸é¼ ½É½¼ÀÌ ´ÏÄÝ ºê¶ó¿î°ú ·Î³Îµå °ñµå¸¸ »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ À¯·Â ¿ëÀÇÀÚ·Î Áö¸ñµÆ´Ù.
»ç°Ç Á÷ÈÄ ½É½¼Àº °æÂû¿¡ ÃâµÎÇÏ°Ú´Ù´Â ¾à¼ÓÀ» ¾î±â°í µµ¸ÁÀ» ÃÆ°í, ÀÚ½ÅÀÇ Â÷·®À» ¸ô°í µµÁÖÇÏ¸é¼ °æÂû°ú Ãß°ÝÀüÀ» ¹úÀÌ´Â Àå¸éÀº »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¹Ì Àü¿ª¿¡ º¸µµµÇ±âµµ Çß´Ù.
°á±¹ °æÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÅ ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ½É½¼Àº À¯·Â º¯È£»çµéÀ» ´ë°Å °í¿ëÇØ °ËÂû¿¡ ¸Â¼¹´Ù.
´ç½Ã °ËÂûÀº ½É½¼ÀÇ ¹üÇàÀ» ÀÔÁõÇÒ Áõ°Å·Î ÇÇÇØÀÚÀÎ ´ÏÄÝÀÇ ÇÇ¿Í DNA°¡ °ËÃâµÈ ½É½¼ÀÇ ¾ç¸»À» Á¦½ÃÇß´Ù. ¶Ç »ç°Ç ÇöÀå ±ÙÃ³¿¡ ¶³¾îÁø ÇÇ°¡ ¹¯Àº ¿ÞÂÊ °¡Á× Àå°©¿¡¼ ½É½¼°ú ´ÏÄÝ, ±×¸®°í ¶Ç ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚ ·Î³Îµå °ñµå¸¸ÀÇ DNA°¡ °ËÃâµÆÀ¸¸ç ÇØ´ç Àå°©°ú Â¦ÀÌ ¸Â´Â ¿À¸¥ÂÊ Àå°©ÀÌ ½É½¼ÀÇ Áý¿¡¼ ¹ß°ßµÆ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¼ö»ç ´ç½Ã °¨½Ä¹ÝÀÌ Áõ°Å¹°À» ¸Ç¼ÕÀ¸·Î ´Ù·ç°í, ½ÃÃ¼¿¡ ÀÌºÒÀ» µ¤¾îµÎ´Â µî ¼ö»ç Áß ¹®Á¦°¡ ¸¹¾Ò´ø »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁö¸ç ÀçÆÇÀº ½É½¼¿¡°Ô À¯¸®ÇÏ°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù. Æ¯È÷ »ç°Ç ÇöÀå°ú OJ½É½¼ÀÇ Áý¿¡¼ ¹ß°ßµÈ °¡Á× Àå°©ÀÌ O. J. ½É½¼ÀÇ ¼Õ¿¡ ¸ÂÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ ÀçÆÇÀº ±Þ¼Óµµ·Î OJ ½É½¼ÀÌ À¯¸®ÇÏ°Ô ±â¿ï¾ú´Ù.
O.J ½É½¼ÀÇ º¯È£»çµéÀº ÀÌ Àå°©ÀÌ ÀÎÁ¾Â÷º°ÁÖÀÇÀÚÀÎ »ç°Ç ´ã´ç °æÂûÀÌ ½É¾îµÐ °¡Â¥ Áõ°Å¶ó°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ÀÎÁ¾Â÷º° ³í¶õÀ¸·Î »ç°ÇÀ» ²ø°í °¬°í °á±¹ ½É½¼Àº 372ÀÏ¿¡ °ÉÄ£ Çü»çÀçÆÇ ³¡¿¡ ¹«ÁË·Î Ç®·Á³µ´Ù.
ºñ·Ï »ìÀÎ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼± ¹«ÁË·Î Ç®·Á³µÀ¸³ª ½É½¼Àº ÀÌÈÄ ´ÏÄÝÀÇ À¯°¡Á·µéÀÌ Á¦±âÇÑ ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼´Â ÆÐÇØ ¹è»ó±Ý 850¸¸ ´Þ·¯¿Í ÇÔ²² Â¡¹úÀû ¹è»ó±ÝÀ¸·Î 2500¸¸ ´Þ·¯¸¦ À¯°¡Á·¿¡°Ô Áö±ÞÇÏ¶ó´Â ¸í·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ·Î ÀÎÇØ ºóÅÐÅÍ¸®°¡ µÈ ½É½¼Àº 2007³â ³×¹Ù´Ù ÁÖ ¶ó½ºº£ÀÌ°Å½ºÀÇ ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼ µ¿·á 5¸í°ú ÇÔ²² ½ºÆ÷Ã÷ ±â³äÇ° Áß°³»ó 2¸íÀ» ÃÑÀ¸·Î À§ÇùÇÏ°í ±â³äÇ°À» »©¾ÑÀº ÇøÀÇ·Î Ã¼Æ÷µÈ´Ù. ½É½¼Àº °á±¹ ÀÌµëÇØ ¿¸° ÀçÆÇ¿¡¼ 33³âÇü°ú 9³â°£ °¡¼®¹æ ±ÝÁö Ã³ºÐÀ» ¹Þ°í º¹¿ªÇÏ°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >