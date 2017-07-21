´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ®, 6ÀÎÁ¶ ¿ÏÀüÃ¼ ¡®Six senses¡¯ ÀçÅ¶ °ø°³¡¦¡°6ÀÎ 6»ö¡±

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´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ® ¼Ò¼Ó»ç ¹Ìµð¾î¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â Áö³ 20ÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ ´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ®ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° EP¾Ù¹ü ‘six senses’ Æ®·¢¸®½ºÆ® ÀÌ¹ÌÁö¸¦ °ÔÀçÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡´Â Å¸ÀÌÆ²°î ‘I Got You’¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ®ÀÇ °ø¿¬¿¡¼¸¸ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´ø °î ‘±âºÐ ÁÁÀº ³¯’¿Í º¸ÄÃ ÀÌÀº¼ºÀÇ ¼Ö·Î°î ‘³»»ç¶û’, Å¸ÀÌÆ²°îÀ» ¾îÄí½ºÆ½ ¹öÀüÀ¸·Î Æí°îÇÑ ‘I Got You(Acoustic Mix)’±îÁö ÃÑ 4°³ÀÇ ½Å°îÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù.
¿©±â¿¡ ´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ®ÀÇ µ¥ºß°î ‘Holla(Original Mix)’¸¦ ºñ·ÔÇØ ‘³ª´Â ³ª(Tropical Mix)’, ‘You’re My Love(Tropical Mix)’, ÃÖ±Ù ¹ß¸ÅµÈ ÀÌ¿ìÁø&Á¤»ç°ÀÇ ½ºÆä¼È ½Ì±Û ‘»ç¶ûÀº’±îÁö ±âÁ¸ ¹ßÇ¥°îµéµµ ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÎ ‘six senses’¿¡ ÇÔ²² ´ã°å´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 19ÀÏ°ú 20ÀÏ¿¡´Â ´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ® ¸â¹ö °³°³ÀÎÀÇ ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº °³ÀÎÄÆÀÌ °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÆ´Ù.
´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ®´Â Æò±Õ ¿¬·É 16¼¼ÀÇ 10´ë ±×·ìÀÓ¿¡µµ ¼öÁØ±Þ ¿¬ÁÖ ½Ç·ÂÀ» °®Ãá ¸â¹öµé·Î ±¸¼ºµÈ ½Ç·ÂÆÄ º¸ÀÌ ¹êµåÀÌ´Ù.
´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ®´Â ÀÛ³â 11¿ù µ¥ºßÇØ Áö±Ý±îÁö 2ÀåÀÇ µðÁöÅÐ ½Ì±ÛÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÇÑÆí ÃÖ±Ù Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ÈÁ¦°¡ µÈ ¿¬½À»ý ÀÌ¿ìÁø ¿ª½Ã ´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ® ¸â¹öÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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