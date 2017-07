´õ ÀÌ½ºÆ®¶óÀÌÆ®, 6ÀÎÁ¶ ¿ÏÀüÃ¼ ¡®Six senses¡¯ ÀçÅ¶ °ø°³¡¦¡°6ÀÎ 6»ö¡±

▲ 20일 그룹 더 이스트라이트(TheEastLight)가 새 앨범 트랙리스트와 멤버별 재킷 이미지를 공개했다. 미디어라인엔터테인먼트 제공. 그룹 더 이스트라이트(TheEastLight)가 새 앨범 트랙리스트와 멤버별 재킷 이미지를 공개했다. 더 이스트라이트 소속사 미디어라인엔터테인먼트는 지난 20일 오후 공식 SNS를 통해 더 이스트라이트의 첫 번째 EP앨범 ‘six senses’ 트랙리스트 이미지를 게재했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘I Got You’를 포함해 더 이스트라이트의 공연에서만 들을 수 있었던 곡 ‘기분 좋은 날’와 보컬 이은성의 솔로곡 ‘내사랑’, 타이틀곡을 어쿠스틱 버전으로 편곡한 ‘I Got You(Acoustic Mix)’까지 총 4개의 신곡이 수록됐다. 여기에 더 이스트라이트의 데뷔곡 ‘Holla(Original Mix)’를 비롯해 ‘나는 나(Tropical Mix)’, ‘You’re My Love(Tropical Mix)’, 최근 발매된 이우진&정사강의 스페셜 싱글 ‘사랑은’까지 기존 발표곡들도 이번 앨범인 ‘six senses’에 함께 담겼다. 앞서 지난 19일과 20일에는 더 이스트라이트 멤버 개개인의 모습을 담은 개인컷이 공식 SNS를 통해 공개됐다. 더 이스트라이트는 평균 연령 16세의 10대 그룹임에도 수준급 연주 실력을 갖춘 멤버들로 구성된 실력파 보이 밴드이다. 더 이스트라이트는 작년 11월 데뷔해 지금까지 2장의 디지털 싱글을 발표했다. 한편 최근 Mnet ‘프로듀스101’에 출연하며 화제가 된 연습생 이우진 역시 더 이스트라이트 멤버이다. 디지털뉴스부 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet