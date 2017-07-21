22»ç´Ü ÀÏº´, ±¸Å¸‧°¡È¤ÇàÀ§¿¡ ÀÚ»ì¡¦3³â Àü GOPÃÑ±â³­»ç ÀÏ¾î³­ ºÎ´ë

|
|
|
|¡ã À°±º ÀÏº´ÀÌ ¼±ÀÓº´µéÀÇ °¡È¤ÇàÀ§¿Í ±¸Å¸¿¡ ½Ã´Þ¸®´Ù 19ÀÏ º´¿ø¿¡¼ Åõ½ÅÇØ ¼ûÁø »ç°ÇÀÌ ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁö¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
À°±º ÀÏº´ÀÌ ¼±ÀÓº´µéÀÇ °¡È¤ÇàÀ§¿Í ±¸Å¸¿¡ ½Ã´Þ¸®´Ù º´¿ø¿¡¼ Åõ½ÅÇØ ¼ûÁø »ç°ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
°¡È¤ÇàÀ§°¡ ÀÏ¾î³ ºÎ´ë´Â 3³â Àü GOP ÃÑ±â ³»ç»ç°Ç°ú ¿ÃÇØ ÃÊ ÀÏº´ ÀÚ»ì »ç°ÇÀÌ ÀÕµû¶ó ¹ß»ýÇÑ ‘À°±º 22»ç´Ü’À¸·Î ¹àÇôÁ® ³í¶õÀº ´õ¿í Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
20ÀÏ ±º ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â “À°±º 22»ç´Ü¿¡¼ ¼±ÀÓº´µé·ÎºÎÅÍ ±¸Å¸¿Í °¡È¤ÇàÀ§¸¦ ´çÇØ¿Â A ÀÏº´ÀÌ 19ÀÏ Ä¡°ú ¿ÜÁøÀ» ¹ÞÀ¸·¯ ±¹±º ¼öµµº´¿ø¿¡ °¬´Ù°¡ ½º½º·Î ¸ñ¼ûÀ» ²÷¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¼¾ÅÍ ÃøÀº AÀÏº´ÀÌ ÈÆ·Ã Áß Æø¾ð°ú ¿å¼³À» µè°í ¸è»ìÀ» ÀâÈ÷´Â µî ±¸Å¸¿Í °¡È¤ÇàÀ§°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
A ÀÏº´Àº ºÎ´ë ³» ±¸Å¸¿Í °¡È¤ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ ºÎ¼Ò´ëÀå°ú ¸é´ãÀ» ÇÏ¸é¼ ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» º¸°íÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ºÎ´ë´Â AÀÏº´À» ¹è·Áº´»ç·Î ÁöÁ¤ÇÏ°í GOP ÅõÀÔÀ» »°À¸³ª °¡ÇØÀÚ·Î Áö¸ñµÈ ¼±ÀÓº´µé°ú´Â ºÐ¸® Á¶Ä¡°¡ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â ÁÖÀåÇß´Ù.
±º ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â À¯¼ ÇüÅÂÀÇ ¸Þ¸ð¸¦ »ç¸ÁÇÑ A ÀÏº´ÀÇ Áö°©¿¡¼ ¹ß°ßÇßÀ¸¸ç ¸Þ¸ð¿¡´Â ‘¾ö¸¶, ¹Ì¾ÈÇØ. ¸ÅÀÏ ´«À» ¶ß´Âµ¥ ±«·Ó°í ÀÌ ¸ðµç °Ô ³¡³ª±æ ¹Ù¶ö »ÓÀÌ´Ù’°í ÀûÇô ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¼¾ÅÍ ÃøÀº “À¯Á·µéÀÌ A ÀÏº´ÀÇ À¯¼¿Í ¼öÃ¸À» ´Þ¶ó°í ÇßÁö¸¸ ±ºÀÌ ¼ö»çÀÚ·á¶ó¸ç °ÅºÎÇß°í »çÁøµµ ÂïÁö ¸øÇÏ°Ô Çß´Ù”¸ç ÀºÆó, Ãà¼Ò ÀÇÈ¤µµ Á¦±âÇß´Ù.
±ºÀº ÀÌ¹ø »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ ÇÑ Á¡ÀÇ ÀÇÈ¤µµ ¾øµµ·Ï Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»çÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±×·¯³ª ÇØ´ç ºÎ´ë´Â ÀÌ¹Ì 3³â ÀüÀÎ 2014³â¿¡ ÀÏ¹ÝÀüÃÊ(GOP)¿¡¼ ÃÑ±â ³»ç »ç°ÇÀÌ ÀÏ¾î³ª°í ÀÏº´ ÀÚ»ì »ç°ÇÀÌ ÀÕµû¶ó ¹ß»ýÇÑ °÷À¸·Î ±¸Å¸¿Í °¡È¤ÇàÀ§ ÀÇÈ¤ÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¦±âµÇ¾î ¿Ô´ø ¸¸Å ³í¶õÀº °è¼Ó ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >