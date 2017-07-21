¸ÇÀ¯, ¸Ç½ÃÆ¼ ´©¸£°í ¿Ï½Â¡¦°æ±âÀå ³¯¾Æ´Ù´Ñ ·çÄ«Äí ¡°Àß µ¥·Á¿Ô³×¡±

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|¡ã 21ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ÅØ»ç½ºÁÖ ÈÞ½ºÅÏ¿¡ À§Ä¡ÇÑ NRT ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° ¡®2017 ÀÎÅÍ³»¼Å³Î Ã¨ÇÇ¾ð½ºÄÅ(ICC)¡¯ 1¶ó¿îµå ¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼ÀÇ ¸Â´ë°á¿¡¼ ¸ÇÀ¯°¡ ¸Ç½ÃÆ¼¸¦ 2-0À¸·Î ´©¸£°í ½Â¸®Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)°¡ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)¸¦ »ó´ë·Î 2-0 ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù.
21ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ÅØ»ç½ºÁÖ ÈÞ½ºÅÏ¿¡ À§Ä¡ÇÑ NRT ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼´Â ‘2017 ÀÎÅÍ³»¼Å³Î Ã¨ÇÇ¾ð½ºÄÅ(ICC)’ 1¶ó¿îµå ¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼ÀÇ ¸Â´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
¹«¸®´º °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ¸ÇÀ¯´Â ÆéÀÇ ¸Ç½ÃÆ¼¿¡ 1½Â 1¹«·Î ±Ù¼ÒÇÏ°Ô ¾Õ¼± »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ³¯ °æ±â¸¦ ÅëÇØ 1½ÂÀ» ´õ °¡Á®°¡¸ç ¸Ç½ÃÆ¼¸¦ È®½ÇÈ÷ ¾ÕÁú·¶´Ù.
ÇÁ¸®½ÃÁð 3¹øÂ° °æ±â¸¦ ¸Â´Â ¸ÇÀ¯¿¡ ºñÇØ ¿Ã ½ÃÁð Ã¹ ÇÁ¸®½ÃÁð °æ±â¸¦ Ä¡¸¥ ¸Ç½ÃÆ¼´Â »ó´ëÀûÀ¸·Î ÁØºñ°¡ ´ú µÈ ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼ µ¶º¸ÀûÀ¸·Î Á¸Àç°¨À» ºû³½ °ÍÀº ¸ÇÀ¯¿¡ »õ·Î ÀÌÀûÇØ¼ µé¾î¿Â ·Î¸á·ç ·çÄ«Äí¿´´Ù. ¸ÇÀ¯´Â ·çÄ«Äí¸¦ µÎ°í Ã¿½Ã¿Í Ä¡¿ÇÑ Á¢ÀüÀ» ¹úÀÎ ³¡¿¡ ·çÄ«Å©¸¦ ¿µÀÔÇØ¿Ô´Ù.
¿Ã ½ÃÁð Áñ¶óÅº ÀÌºê¶óÈ÷¸ðºñÄ¡¸¦ ´ë½ÅÇØ »õ·Ó°Ô ¸ÇÀ¯ À¯´ÏÆûÀ» ÀÔÀº ·çÄ«Äí´Â ÁÖº¯ÀÇ ½Ã¼±À» ÀÇ½ÄÇÑ µí ºü¸£°í ³¯Ä«·Ó°Ô ±×¶ó¿îµå¸¦ ´©º³´Ù.
·çÄ«Äí´Â Àü¹Ý 36ºÐ, ÈÄ¹æ¿¡¼ ÇÑ ¹ø¿¡ ³Ñ¾î¿Â °øÀ» µå¸®ºíÇÏ¸ç ºü¸¥ ½ºÇÇµå·Î ¸¶Áö¸· ¼öºñ±îÁö Á¦ÃÆ´Ù. ´Ù±ÞÇØÁø ¸Ç½ÃÆ¼ÀÇ ¿¡µ¥¸£¼Û Å°ÆÛ°¡ ·çÄ«Äí¸¦ Á¦ÁöÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª ·çÄ«ÄíÀÇ ¿Þ¹ß ½´ÆÃÀº ºó °ñ¹®À» µÚÈçµé¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â¸¦ °ü¶÷ÇÑ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº “¸ÇÀ¯°¡ ·çÄ«Äí¸¦ Àß µ¥·Á¿Ô´Ù. ¿Â ±×¶ó¿îµå¸¦ ´Ù ´©ºñ°í ´Ù´Ï³×”, “·çÄ«Äí ³¯°³ ´Þ·È³ª ¿ÏÀü ³¯¾Æ´Ù´Ñ´Ù”, “¸ÇÀ¯°¡ Ã¿½ÃÇÑÅ× ·çÄ«Äí »¯°åÀ¸¸é ÇÇÅäÇßÀ» µí”, “Ã¿½Ã °¨µ¶µµ ¿À´Ã °æ±â ºÃ°ÚÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí ¸ÇÀ¯´Â ¿À´Â 24ÀÏ, ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå¸¦ »ó´ë·Î ÇÁ¸®½ÃÁð ÀÏÁ¤À» ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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