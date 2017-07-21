°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.21 ±Ý 18:14
¿¬¿¹/½Ã»ç
¸ÇÀ¯, ¸Ç½ÃÆ¼ ´©¸£°í ¿Ï½Â¡¦°æ±âÀå ³¯¾Æ´Ù´Ñ ·çÄ«Äí ¡°Àß µ¥·Á¿Ô³×¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 21ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ÅØ»ç½ºÁÖ ÈÞ½ºÅÏ¿¡ À§Ä¡ÇÑ NRT ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ¿­¸° ¡®2017 ÀÎÅÍ³»¼Å³Î Ã¨ÇÇ¾ð½ºÄÅ(ICC)¡¯ 1¶ó¿îµå ¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼ÀÇ ¸Â´ë°á¿¡¼­ ¸ÇÀ¯°¡ ¸Ç½ÃÆ¼¸¦ 2-0À¸·Î ´©¸£°í ½Â¸®Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)°¡ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)¸¦ »ó´ë·Î 2-0 ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù.

21ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ÅØ»ç½ºÁÖ ÈÞ½ºÅÏ¿¡ À§Ä¡ÇÑ NRT ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­´Â ‘2017 ÀÎÅÍ³»¼Å³Î Ã¨ÇÇ¾ð½ºÄÅ(ICC)’ 1¶ó¿îµå ¸ÇÀ¯¿Í ¸Ç½ÃÆ¼ÀÇ ¸Â´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.

¹«¸®´º °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ¸ÇÀ¯´Â ÆéÀÇ ¸Ç½ÃÆ¼¿¡ 1½Â 1¹«·Î ±Ù¼ÒÇÏ°Ô ¾Õ¼± »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ³¯ °æ±â¸¦ ÅëÇØ 1½ÂÀ» ´õ °¡Á®°¡¸ç ¸Ç½ÃÆ¼¸¦ È®½ÇÈ÷ ¾ÕÁú·¶´Ù.

ÇÁ¸®½ÃÁð 3¹øÂ° °æ±â¸¦ ¸Â´Â ¸ÇÀ¯¿¡ ºñÇØ ¿Ã ½ÃÁð Ã¹ ÇÁ¸®½ÃÁð °æ±â¸¦ Ä¡¸¥ ¸Ç½ÃÆ¼´Â »ó´ëÀûÀ¸·Î ÁØºñ°¡ ´ú µÈ ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼­ µ¶º¸ÀûÀ¸·Î Á¸Àç°¨À» ºû³½ °ÍÀº ¸ÇÀ¯¿¡ »õ·Î ÀÌÀûÇØ¼­ µé¾î¿Â ·Î¸á·ç ·çÄ«Äí¿´´Ù. ¸ÇÀ¯´Â ·çÄ«Äí¸¦ µÎ°í Ã¿½Ã¿Í Ä¡¿­ÇÑ Á¢ÀüÀ» ¹úÀÎ ³¡¿¡ ·çÄ«Å©¸¦ ¿µÀÔÇØ¿Ô´Ù.

¿Ã ½ÃÁð Áñ¶óÅº ÀÌºê¶óÈ÷¸ðºñÄ¡¸¦ ´ë½ÅÇØ »õ·Ó°Ô ¸ÇÀ¯ À¯´ÏÆûÀ» ÀÔÀº ·çÄ«Äí´Â ÁÖº¯ÀÇ ½Ã¼±À» ÀÇ½ÄÇÑ µí ºü¸£°í ³¯Ä«·Ó°Ô ±×¶ó¿îµå¸¦ ´©º³´Ù.

·çÄ«Äí´Â Àü¹Ý 36ºÐ, ÈÄ¹æ¿¡¼­ ÇÑ ¹ø¿¡ ³Ñ¾î¿Â °øÀ» µå¸®ºíÇÏ¸ç ºü¸¥ ½ºÇÇµå·Î ¸¶Áö¸· ¼öºñ±îÁö Á¦ÃÆ´Ù. ´Ù±ÞÇØÁø ¸Ç½ÃÆ¼ÀÇ ¿¡µ¥¸£¼Û Å°ÆÛ°¡ ·çÄ«Äí¸¦ Á¦ÁöÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª ·çÄ«ÄíÀÇ ¿Þ¹ß ½´ÆÃÀº ºó °ñ¹®À» µÚÈçµé¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ °æ±â¸¦ °ü¶÷ÇÑ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº “¸ÇÀ¯°¡ ·çÄ«Äí¸¦ Àß µ¥·Á¿Ô´Ù. ¿Â ±×¶ó¿îµå¸¦ ´Ù ´©ºñ°í ´Ù´Ï³×”, “·çÄ«Äí ³¯°³ ´Þ·È³ª ¿ÏÀü ³¯¾Æ´Ù´Ñ´Ù”, “¸ÇÀ¯°¡ Ã¿½ÃÇÑÅ× ·çÄ«Äí »¯°åÀ¸¸é ÇÇÅäÇßÀ» µí”, “Ã¿½Ã °¨µ¶µµ ¿À´Ã °æ±â ºÃ°ÚÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí ¸ÇÀ¯´Â ¿À´Â 24ÀÏ, ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå¸¦ »ó´ë·Î ÇÁ¸®½ÃÁð ÀÏÁ¤À» ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • µ¥ÀÌÆ® Æø·Â, ¼ºÀÎ ¿©¼º 61.6% µ¥ÀÌÆ® ÆøÇà °æÇè ÀÖ¾î¡¦¡°½Å°í ¸øÇÑ ÇÇÇØÀÚ ´õ ÀÖÀ» °Í¡±
  • ¡®ÀÌÈ¥¡¯ ÀÌºÎÁø, ÀÓ¿ìÀç¿Í 17³â¸¸¿¡ ³¡³­ ¼¼±âÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸® ÀçÁ¶¸í
  • ´ëÇÑÇ×°ø 2017³â ½ÅÀÔ °´½Ç½Â¹«¿ø Ã¤¿ë ½ÃÀÛ¡¦ÃÑ 5´Ü°è·Î Ã¤¿ë ÁøÇà
  • ¡®ÀçÀÔºÏ¡¯ ÀÓÁöÇö, ÀÚÁø ¿ùºÏ? Áß±¹ ³³Ä¡¼³µµ ÀÖ¾î¡¦¡®¿ì¸®¹ÎÁ·³¢¸®¡¯ Ãæ°ÝÀû ¹ß¾ð
  • µ¥ÀÌÆ® Æø·Â, ´©¸®²Ûµé ¡°¡®µ¥ÀÌÆ®¡¯ ºÙÀÌÁö¸¶¡± ¿ä±¸¡¦¿ÖÀÏ±î »ìÆìº¸´Ï
    • µ¥ÀÌÆ® Æø·Â, ¼ºÀÎ ¿©¼º 61.6% µ¥ÀÌÆ® ÆøÇà °æÇè ÀÖ¾î¡¦¡°½Å°í ¸øÇÑ ÇÇÇØÀÚ ´õ ÀÖÀ» °Í¡± µ¥ÀÌÆ® Æø·Â, ¼ºÀÎ ¿©¼º 61.6% µ¥ÀÌÆ® ÆøÇà °æÇè ÀÖ¾î¡¦¡°½Å°í ¸øÇÑ ÇÇÇØÀÚ ´õ ÀÖÀ» °Í¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®ÀÌÈ¥¡¯ ÀÌºÎÁø, ÀÓ¿ìÀç¿Í 17³â¸¸¿¡ ³¡³­ ¼¼±âÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸® ÀçÁ¶¸í
    2
    ´ëÇÑÇ×°ø 2017³â ½ÅÀÔ °´½Ç½Â¹«¿ø Ã¤¿ë ½ÃÀÛ¡¦ÃÑ 5´Ü°è·Î Ã¤¿ë ÁøÇà
    3
    ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ½ÅÃ» ½É»ç±âÁØ °ø°³¡¦¼ÒµæºÐÀ§º° ÀåÇÐ±Ý Â÷µî Áö±Þ
    4
    ¸ÇÀ¯vs¸Ç½ÃÆ¼, À¯´ÏÆû¿¡ °øÅëÀûÀ¸·Î »õ°ÜÁø ÀÏ¹úÀº? ¡°¸ÇÃ¼½ºÅÍ Å×·¯ Èñ»ýÀÚ Ãß¸ð¡±
    5
    ½ºÅ¸¹÷½º ÇØÇÇ¾Æ¿ö ±Ã±ÝÁõ ÃÑ Á¤¸®¡¦¡°1ÀÎ´ç ¸î ÀÜ ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖÁö?¡±
    6
    È«ÁØÇ¥ ¡®ÀåÈ­ ÀÇÀü¡¯ ³í¶õ¿¡ ½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°ºÀ»ç ¹ÞÀ¸·¯ °¬³ª¡±
    7
    Ç¥Ã¢¿ø, ¡®µ¥ÀÌÆ® Æø·Â¡¯ Ã³¹ú °­È­ ÀÔ¹ýÇÒ °Í¡¦¡°°¡Àå Ä¡Á¹ÇÏ°í ºñÀÎ°£Àû ¹üÁË¡±
    8
    ´©¸®²Ûµé ¡°¡®µµ ³ÑÀº¡¯ µ¥ÀÌÆ® Æø·ÂÀÌ¶ó Ç¥ÇöÇÏÁö¸¶¡± ¿ä±¸ º¿¹°¡¦¿ÖÀÏ±î µé¾îº¸´Ï
    9
    ÆòÅÃ »ï¼ºÀüÀÚ ¹ÝµµÃ¼ °øÀå º»°Ý ¶óÀÎ °¡µ¿¡¦ ºÎµ¿»ê ½ÃÀåµµ ¡®µé½â¡¯
    10
    ÀÌ¸¶Æ®¡¤·Ôµ¥¸¶Æ®¡¤È¨ÇÃ·¯½º ¹®È­¼¾ÅÍ º»°ÝÀû Á¢¼ö ÀüÀï¡¦¡°ÀÎ±â °­ÁÂ´Â ¼±Âø¼ø ¸¶°¨¡±
    ¾Ç±ØÀ¸·Î ÀçÅº»ýÇÑ ¡®°¹¸¶À»¡¯ ¿©¸§¹ã ¾ß¿Ü¼­ ¸¸³­´Ù
    »ö´Ù¸¥ ºÐ¾ß ¿¹¼ú°¡ ¹¶ÃÄ °ø°¨¾ÆÆ®Æä½ºÆ¼¹ú ¸¶·Ã
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 7¿ù 21ÀÏ~)
    ½±°í Àç¹Õ´Â Çö´ë¹Ì¼ú, Æ¯º°Àü ¡®¹Ìµð¾î ¾ÆÆ®ÀÎ ¿ï»ê¡¯
    ÇÑ¿©¸§ ¹ã ¹ÂÁö¾ö ¹ÂÁ÷ ÄÜ¼­Æ®

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr