±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ, ÀúÃâ»ê ´ëÃ¥ ³íÀÇ ¡°¹è¿ìÀÚ Ãâ»ê ÈÞ°¡ 5ÀÏ¡æ10ÀÏ ¿¬Àå °ËÅä¡±

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|¡ã ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ÁÖÀç·Î ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ°¡ 20ÀÏºÎÅÍ ÀÌÆ²Â° ¿¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ 21ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ ºê¸®ÇÎÀ» °¡Á³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTV Ä¸Ã³
21ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ ºê¸®ÇÎÀ» °¡Á³´Ù.
±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ÁÖÀç·Î 20ÀÏºÎÅÍ ÀÌÆ²Â° ¿¸®°í ÀÖ´Ù. Àü³¯¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ³¯¿¡µµ ÁøÇàµÇ´Â ¿ÃÇØ ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ´Â ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ Ãâ¹ü ÀÌÈÄ Ã¹ È¸ÀÇ·Î, ÇâÈÄ 5³â°£ ±¹°¡ÀçÁ¤ ¿î¿ëÀÇ Å« Æ²À» Á¦½ÃÇÏ´Â È¸ÀÇÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡´Â ÀÌ³«¿¬ ±¹¹«ÃÑ¸®¿Í ±èµ¿¿¬ ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°üÀ» ºñ·ÔÇÑ ±¹¹«À§¿ø Àü¿øÀÌ Âü¼®ÇÏ¸ç, ÀåÇÏ¼º Á¤Ã¥½ÇÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ Ã»¿Í´ë °æÁ¦¶óÀÎ Âü¸ðÁø°ú ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Ãß¹Ì¾Ö ´ëÇ¥ µî ¿©´ç ÁöµµºÎ µî 220¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡¼± ¼ºÀåµ¿·Â°ú ÀúÃâ»ê ´ëÃ¥ µîÀ» ÀÇÁ¦·Î ½Éµµ ±íÀº ³íÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
¹Ú¼öÇö ´ëº¯ÀÎ¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ º¹ÁöºÎ Â÷°üÀº “Ãâ»ê°ú ¾çÀ°À» ±¹°¡¿¡¼ Ã¥ÀÓÁ®¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ±èÆÇ¼® ÀÎ»çÇõ½ÅÃ³ÀåÀº “¹è¿ìÀÚ Ãâ»ê ÈÞ°¡¸¦ 5ÀÏ¿¡¼ 10ÀÏ·Î ´Ã¸®´Â °ÍÀ» °ËÅä ÇØ¾ßÇÑ´Ù”¸ç “¶Ç Ãâ»ê ÈÞ°¡ Ã¹ 3°³¿ùÀÇ °æ¿ì ¼ö´çÀÇ 80%±îÁö ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿Ã·Á¾ß ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú ´ëº¯ÀÎÀº “2017³â ±âÁØ 36¸¸¸í ¼öÁØÀÇ Ãâ»êÀ²À» 45¸¸¸í´ë·Î È¸º¹ÇÏ±â À§ÇØ ÀÎ±¸ Àýº® ±Øº¹ ·Îµå¸Ê ¸¶·Ã ¹æ¾È ¿ª½Ã ³íÀÇµÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡¼ ÀÓÁ¾¼® ºñ¼½ÇÀåÀº “Á¾ÇÕ´ëÃ¥µµ ÁÁÁö¸¸ ¹®Á¦´Â ½Ã°£”ÀÌ¶ó¸ç “»ç¶ûÇÏ°í ¾ÆÀÌ¿Í ÇÔ²²ÇÒ ½Ã°£ÀÌ ¾ø´Ù. ³ëµ¿ ½Ã°£À» °ú°¨ÇÏ°Ô ´ÜÃà½ÃÄÑ¾ß ÀÏÀÚ¸®µµ ´Ã°í °¡Á· °øµ¿Ã¼µµ »ì¸± ¼ö ÀÖ´Ù. 5³â ÈÄ¿¡´Â ¿©¸§ÈÞ°¡¸¦ ÇÑ ´Þ »ç¿ëÇÏ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ¿ª½Ã “2002³âµµ ´ëÅë·É ¼±°Å Á÷ÈÄ¿¡ °í ³ë¹«Çö ´ëÅë·É°ú ¸¸³ ÀÚ¸®¿¡¼ ÀúÃâ»ê °ü·Ã ¸»¸¸ ÇÏ¼Ì´Ù. ¸ðµç ±¹°¡Àû °èÈ¹À» ´ÙÇØ¾ß ÇÒ »çÇ×À¸·Î º»´Ù”¸ç “Ã»³â °í¿ë¹®Á¦ ÇØ°áÀÌ ÀúÃâ»ê ÇØ°áÀÇ ¹æ¾ÈÀÌ´Ù”¶ó°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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