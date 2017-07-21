±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ, ÀúÃâ»ê ´ëÃ¥ ³íÀÇ ¡°¹è¿ìÀÚ Ãâ»ê ÈÞ°¡ 5ÀÏ¡æ10ÀÏ ¿¬Àå °ËÅä¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.21 ±Ý 18:14
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½ÂÀÎ 2017.07.21  
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¡ã ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ÁÖÀç·Î ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ°¡ 20ÀÏºÎÅÍ ÀÌÆ²Â° ¿­¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ 21ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ ºê¸®ÇÎÀ» °¡Á³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTV Ä¸Ã³

21ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ ºê¸®ÇÎÀ» °¡Á³´Ù.

±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ÁÖÀç·Î 20ÀÏºÎÅÍ ÀÌÆ²Â° ¿­¸®°í ÀÖ´Ù. Àü³¯¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ³¯¿¡µµ ÁøÇàµÇ´Â ¿ÃÇØ ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ´Â ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ Ãâ¹ü ÀÌÈÄ Ã¹ È¸ÀÇ·Î, ÇâÈÄ 5³â°£ ±¹°¡ÀçÁ¤ ¿î¿ëÀÇ Å« Æ²À» Á¦½ÃÇÏ´Â È¸ÀÇÀÌ´Ù.

ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡´Â ÀÌ³«¿¬ ±¹¹«ÃÑ¸®¿Í ±èµ¿¿¬ ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°üÀ» ºñ·ÔÇÑ ±¹¹«À§¿ø Àü¿øÀÌ Âü¼®ÇÏ¸ç, ÀåÇÏ¼º Á¤Ã¥½ÇÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ Ã»¿Í´ë °æÁ¦¶óÀÎ Âü¸ðÁø°ú ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Ãß¹Ì¾Ö ´ëÇ¥ µî ¿©´ç ÁöµµºÎ µî 220¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡¼± ¼ºÀåµ¿·Â°ú ÀúÃâ»ê ´ëÃ¥ µîÀ» ÀÇÁ¦·Î ½Éµµ ±íÀº ³íÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁ³´Ù.

¹Ú¼öÇö ´ëº¯ÀÎ¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ º¹ÁöºÎ Â÷°üÀº “Ãâ»ê°ú ¾çÀ°À» ±¹°¡¿¡¼­ Ã¥ÀÓÁ®¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡¼­ ÀÓÁ¾¼® ºñ¼­½ÇÀåÀº “Á¾ÇÕ´ëÃ¥µµ ÁÁÁö¸¸ ¹®Á¦´Â ½Ã°£”ÀÌ¶ó¸ç “»ç¶ûÇÏ°í ¾ÆÀÌ¿Í ÇÔ²²ÇÒ ½Ã°£ÀÌ ¾ø´Ù. ³ëµ¿ ½Ã°£À» °ú°¨ÇÏ°Ô ´ÜÃà½ÃÄÑ¾ß ÀÏÀÚ¸®µµ ´Ã°í °¡Á· °øµ¿Ã¼µµ »ì¸± ¼ö ÀÖ´Ù. 5³â ÈÄ¿¡´Â ¿©¸§ÈÞ°¡¸¦ ÇÑ ´Þ »ç¿ëÇÏ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ¿ª½Ã “2002³âµµ ´ëÅë·É ¼±°Å Á÷ÈÄ¿¡ °í ³ë¹«Çö ´ëÅë·É°ú ¸¸³­ ÀÚ¸®¿¡¼­ ÀúÃâ»ê °ü·Ã ¸»¸¸ ÇÏ¼Ì´Ù. ¸ðµç ±¹°¡Àû °èÈ¹À» ´ÙÇØ¾ß ÇÒ »çÇ×À¸·Î º»´Ù”¸ç “Ã»³â °í¿ë¹®Á¦ ÇØ°áÀÌ ÀúÃâ»ê ÇØ°áÀÇ ¹æ¾ÈÀÌ´Ù”¶ó°í °­Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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