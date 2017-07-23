¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÀÜÈ¤ÇÑ ºñ¹Ð¡¦ÄÄÇ»ÅÍ´Â ¿Ö »ç¶óÁ³³ª?

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22ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â Áö³ 2015³â ¹ß»ýÇÑ ‘ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°Ç’À» ÁýÁß Á¶¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼´Â Áö³ 2015³â 11¿ù ÅÂ±¹ ÆÄÅ¸¾ßÀÇ °í±Þ ¸®Á¶Æ®¿¡¼ 25»ì ÀÓµ¿ÁØ ¾¾ÀÇ ½Ã½ÅÀÌ ¹ß°ßµÈ »ç°ÇÀÌ ´Ù·ïÁ³´Ù. ´ç½Ã ÀÓ ¾¾´Â ÂüÈ¤ÇÑ »óÅÂ·Î ¹ß°ßµÆ´Ù.
ÀÓ ¾¾ÀÇ ½Ã½ÅÀ» ¸ñ°ÝÇÑ ÁÖ ÅÂ±¹ ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ë»ç°ü ÇÑÁö¼ö °æÂû ¿µ»ç´Â “±Íµµ ¸· ´Ù ÇÔ¸ôÀÌ µÅ ÀÖ°í, ¿Â¸ö¿¡ ¸Û ÀÚ±¹ ÀÖ°í, ¾ó±¼µµ ÀüÃ¼°¡ ¸ÛÀÌ°í Á¤¸» ¸Â¾Æµµ ¾öÃ»³ª°Ô ¸¹ÀÌ ¸Â¾Ò±¸³ª”¶ó¸ç Ã³ÂüÇß´ø ´ç½Ã¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÑ ¿µ»ç´Â “ÀÏ¿äÀÏ 12½Ã°æ ´ë»ç°ü ´çÁ÷ ÀüÈ ÅëÇØ »ç¶÷ÀÌ Á×¾ú´Ù°í ÀüÈ°¡ ¿Ô´Ù”¸ç “ÀüÈ¸¦ °Ç »ç¶÷Àº ±èÇüÁøÀÌ¶õ »ç¶÷ÀÌ¾ú°í À± ¾¾°¡ Á×¿´´Ù¶ó°í ¸»Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
»ç°Ç ÇöÀå¿¡¼ ´Þ¾Æ³µ´ø À± ¾¾´Â ´ë»ç°ü Á÷¿øÀÇ ¼³µæÀ¸·Î °æÂû¿¡ ÃâµÎÇßÀ¸³ª À± ¾¾´Â ÀÓ¾¾¸¦ Á×ÀÎ °ÍÀÌ ÀÚ½ÅÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ½Å°íÇÑ ±èÇüÁøÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯³ª ´ë»ç°ü¿¡ ½Å°í¸¦ ÇÒ ´ç½Ã ±èÇüÁøÀº ÀÌ¹Ì °øÇ×À¸·Î ÇâÇÏ´ø ±æÀÌ¾ú°í ½Å°í Á÷ÈÄ º£Æ®³² Çà ºñÇà±â¸¦ Å¸°í µµÁÖÇÑ µÚ¿´´Ù.
ÀÓ ¾¾¸¦ ±¸Å¸ÇØ »ìÇØÇÑ ÀÌµéÀº °í¼öÀÍ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ Á¦¾ÈÇÏ¸ç ÅÂ±¹À¸·Î ±×¸¦ ºÒ·¯µé¿´´ø ºÒ¹ý ½ºÆ÷Ã÷ µµ¹Ú »çÀÌÆ® ¿î¿µÀÚµéÀÌ¾ú´Ù.
Ã¼Æ÷µÇ¾î ÅÂ±¹ °¨¿Á¿¡ °¤Èù À±¾¾¿Í ´Þ¸® µµ¸ÁÄ£ ±èÇüÁøÀº ÀÓµ¿ÁØ¾¾ÀÇ ÇÚµåÆùÀ» ÅëÇØ ÀÓ¾¾ÀÇ Ä£±¸µé¿¡°Ôµµ ÀüÈÇØ Çù¹ÚÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ÀÓ¾¾ÀÇ °í±³µ¿Ã¢Àº “¿©ÀÚÄ£±¸¿¡°Ôµµ ÀüÈ°¡ °£ °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù”¸ç “¿©ÀÚÄ£±¸¿¡°Ô ÀÖÁöµµ ¾ÊÀº µ¿¿µ»óÀ» À¯Æ÷ÇÏ°Ú´Ù°í Çù¹ÚÇß´Ù°í µé¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÓ¾¾ÀÇ ´Ù¸¥ Ä£±¸ ¿ª½Ã “±èÇüÁøÀÌ ÀüÈÇØ¼ ‘³»°¡ ³Ê ¾îµð »ç´ÂÁö Ã£À» ¼ö ÀÖ´Ù’´Â ½ÄÀ¸·Î ¸»Çß´Ù”¸ç “±×·¯¸é¼ µ¿ÁØÀÌÀÇ ÄÄÇ»ÅÍ¸¦ Ã£¾Ò´Ù. ±×°Í¸¸ Á» °Ç³×ÁÖ¸é ¾ÈµÇ°Ú³Ä°í ¸»ÇÏ´õ¶ó”°í ÀüÇß´Ù.
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ÀÓ¾¾ÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â "¾Æ¸¶ ±×µéÀÌ °¡Á®°¬À» °ÍÀÌ´Ù"¶ó°í ±èÇüÁø°ú ±× ÀÏ´çÀÌ ÄÄÇ»ÅÍ¸¦ °¡Á®°¬À» °ÍÀÌ¶ó°í ¿¹»óÇß´Ù. °æÂû ¿ª½Ã ÀÓ¾¾ÀÇ ÄÄÇ»ÅÍ¿¡ ºÒ¹ý ½ºÆ÷Ã÷ µµ¹Ú »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸ ¹× ¹üÁË Á¤º¸°¡ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤Çß´Ù.
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