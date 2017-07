▲ 차 어학원 원장 차성원



B : Sure. What can I help you with?물론이죠. 무엇을 도와드릴까요?



A : Can you explain graph 3 in more detail?



3번 그래프에 대해서 좀 자세히 설명해 주실 수 있나요?



B : It shows the budget and goals for this year.



이번 연도 예산과 목표를 보여주는 그래프입니다.



A : I see. There is no little for this graph.알겠습니다. 그래프에 제목이 없어서요.



B : I’ll add it now and send the revised copy to you immediately.



제목을 더해서 즉시 수정본을 보내드리도록 하겠습니다.







제공 : 차 어학원 원장 차성원(052)223·1100< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > A : Can I talk to you right now?지금 얘기 좀 할 수 있을까요?B : Sure. What can I help you with?물론이죠. 무엇을 도와드릴까요?A : Can you explain graph 3 in more detail?3번 그래프에 대해서 좀 자세히 설명해 주실 수 있나요?B : It shows the budget and goals for this year.이번 연도 예산과 목표를 보여주는 그래프입니다.A : I see. There is no little for this graph.알겠습니다. 그래프에 제목이 없어서요.B : I’ll add it now and send the revised copy to you immediately.제목을 더해서 즉시 수정본을 보내드리도록 하겠습니다.제공 : 차 어학원 원장 차성원(052)223·1100< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet