ÀÎÃµ, ¶Ç Ä§¼ö µÉ±î? ÀÌÆ²Â° ÃµµÕ¹ø°³ µ¿¹ÝÇÑ Àå¸Àºñ¡¦¡°¾ÆÁ÷ º¹±¸ ¸øÇß´Âµ¥¡±

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Ä§¼ö¸¦ °Þ¾ú´ø ÀÎÃµ Áö¿ª¿¡ ÀÌÆ²Â° Àå¸Àºñ°¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
24ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã²²ºÎÅÍ ºñ°¡ ³»¸®±â ½ÃÀÛÇÑ ÀÎÃµ Áö¿ªÀº ¿ÀÀü 9½Ã 30ºÐ ±âÁØ ºÎÆò 12mm, ¿µÁ¾µµ 4.5mm, Áß±¸ ¿Õ»ê 3.5mm, ¼±¸ °øÃÌµ¿ 1.5mmÀÇ °¿ì·®À» º¸¿´´Ù.
¼öµµ±Ç±â»óÃ»¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã²²ºÎÅÍ ºøÁÙ±â°¡ ´õ °ÇØÁ® ÀÎÃµ Áö¿ª¿¡ 20~60mmÀÇ ºñ°¡ ´õ ³»¸®´Ù°¡ ¿ÀÈÄ 3½Ã ÀÌÈÄºÎÅÍ ºøÁÙ±â°¡ ¾àÇØÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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ÀÎÃµÀº Àü³¯ Æø¿ì°¡ ½ñ¾ÆÁö¸é¼ ½Ã³» ÁÖÅÃ°¡ ÀúÁö´ë¿Í ÀÏºÎ µµ·Î¿¡¼´Â Ä§¼ö ÇÇÇØ¸¦ °Þ¾ú´Ù.
Áö±Ý±îÁö 8¹é¿© Ã¤ÀÇ ÁÖÅÃ°ú »ó°¡ 80¿© Ã¤¿¡¼ Ä§¼öÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°íµÆÀ¸¸ç ºÎÆò¿ª°ú ÁÖ¾È¿ªÀÌ ÇÑ¶§ Ä§¼öµÆ´Ù°¡ º¹±¸µÆ°í ÀÎÃµ¿ª¿¡´Â ³«·Ú°¡ ¶³¾îÁ® ¿Â÷¿îÇàÀÌ ÀÏ½Ã Áß´ÜµÇ±âµµ Çß´Ù.
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