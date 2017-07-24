ÀÎÃµ, ¶Ç Ä§¼ö µÉ±î? ÀÌÆ²Â° ÃµµÕ¹ø°³ µ¿¹ÝÇÑ Àå¸Àºñ¡¦¡°¾ÆÁ÷ º¹±¸ ¸øÇß´Âµ¥¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.24 ¿ù 15:06
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½ÂÀÎ 2017.07.24  
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Ä§¼ö¸¦ °Þ¾ú´ø ÀÎÃµ Áö¿ª¿¡ ÀÌÆ²Â° Àå¸Àºñ°¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

24ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã²²ºÎÅÍ ºñ°¡ ³»¸®±â ½ÃÀÛÇÑ ÀÎÃµ Áö¿ªÀº ¿ÀÀü 9½Ã 30ºÐ ±âÁØ ºÎÆò 12mm, ¿µÁ¾µµ 4.5mm, Áß±¸ ¿Õ»ê 3.5mm, ¼­±¸ °øÃÌµ¿ 1.5mmÀÇ °­¿ì·®À» º¸¿´´Ù.

¼öµµ±Ç±â»óÃ»¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã²²ºÎÅÍ ºøÁÙ±â°¡ ´õ °­ÇØÁ® ÀÎÃµ Áö¿ª¿¡ 20~60mmÀÇ ºñ°¡ ´õ ³»¸®´Ù°¡ ¿ÀÈÄ 3½Ã ÀÌÈÄºÎÅÍ ºøÁÙ±â°¡ ¾àÇØÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 7¿ù 24ÀÏ~)
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    ¿­´ë¾ß ÀØ°ÔÇØ ÁÙ ÅÂÈ­°­ ´ë½£ ÄÜ¼­Æ®
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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