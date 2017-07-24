ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¡®³ó¾îÃÌÃâ½Å´ëÇÐ»ý ÇÐÀÚ±Ý(¹«ÀÌÀÚ) À¶ÀÚ¡¯ ½ÅÃ» ¸¶°¨¡¦¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ½ÅÃ» ¹Þ¾Æ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.24 ¿ù 15:06
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½ÂÀÎ 2017.07.24  
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ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀÌ 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ‘³ó¾îÃÌÃâ½Å´ëÇÐ»ý ÇÐÀÚ±Ý(¹«ÀÌÀÚ) À¶ÀÚ’ ½ÅÃ»À» ¹Þ´Â´Ù.

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½ÅÃ»À» À§ÇØ¼± °øÀÎÀÎÁõ¼­¿Í ±¹¸³³ó»ê¹°Ç°Áú°ü¸®¿øÀÌ ¹ß±ÞÇØÁÖ´Â ³ó¾÷°æ¿µÃ¼µî·ÏÁõ ¶Ç´Â ³ó¾÷ÀÎ È®ÀÎ¼­ ¶Ç´Â Áö¹æÇØ¾ç¼ö»êÃ»¿¡¼­ ¹ß±ÞÇØÁÖ´Â ¾î¾÷°æ¿µÃ¼µî·ÏÁõÀÌ³ª ¾î¾÷ÀÎ È®ÀÎ¼­°¡ ÀÖ¾î¾ß¸¸ ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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