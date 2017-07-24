ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¡®³ó¾îÃÌÃâ½Å´ëÇÐ»ý ÇÐÀÚ±Ý(¹«ÀÌÀÚ) À¶ÀÚ¡¯ ½ÅÃ» ¸¶°¨¡¦¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ½ÅÃ» ¹Þ¾Æ

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ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀÌ 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ‘³ó¾îÃÌÃâ½Å´ëÇÐ»ý ÇÐÀÚ±Ý(¹«ÀÌÀÚ) À¶ÀÚ’ ½ÅÃ»À» ¹Þ´Â´Ù.
ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀÇ ‘³ó¾îÃÌÃâ½Å´ëÇÐ»ý ÇÐÀÚ±Ý(¹«ÀÌÀÚ) À¶ÀÚ’ ½ÅÃ»Àº Áö³ 5¿ù 17ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛÇßÀ¸¸ç ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 6½Ã ½ÅÃ»À» ¸¶°¨ÇÑ´Ù.
‘³ó¾îÃÌÃâ½Å´ëÇÐ»ý ÇÐÀÚ±Ý(¹«ÀÌÀÚ) À¶ÀÚ’´Â ³ó¾îÃÌ Áö¿ª Ãâ½Å ´ëÇÐ»ýÀ» À§ÇØ ÇÐÀÚ±ÝÀ» ¹«ÀÌÀÚ·Î ´ëÃâÇØÁÖ´Â Á¦µµ·Î »óÈ¯ÀÇ °æ¿ì Á¹¾÷ ÈÄ 2³â µÚ¿¡ ºÐÇÒÇÏ¿© »óÈ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÚ°Ý Á¶°ÇÀº ³ó¾îÃÌ Áö¿ª¿¡ ÁÖ¼Ò¸¦ µÎ°í 6°³¿ù ÀÌ»ó °ÅÁÖÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÐºÎ¸ðÀÇ ÀÚ³à ¶Ç´Â ³ó¾÷¿¡ Á¾»çÇÏ´Â ´ëÇÐ ÇÐºÎ»ý º»ÀÎÀÌ¾î¾ß¸¸ ÇÑ´Ù.
¼Ò¼Ó ´ëÇÐÀÇ °æ¿ì ÀÏ¹Ý ´ëÇÐÀÌ³ª Àü¹® ´ëÇÐ¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ½ÅÃ»ÀÌ °¡´ÉÇÏÁö¸¸ ´ëÇÐ¿øÀÌ³ª ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦ ±³À°±â°ü, ¿Ü±¹ ´ëÇÐÀÇ °æ¿ì Á¦¿ÜµÈ´Ù. ¼ºÀûÀº Á÷ÀüÇÐ±â 12ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó ¼ö¾÷À» µé¾î¾ß ÇÏ¸ç Á÷ÀüÇÐ±â ¼ºÀûÀÌ 100Á¡ ¸¸Á¡ È¯»ê ½Ã 70Á¡ ÀÌ»óÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
½ÅÃ»À» À§ÇØ¼± °øÀÎÀÎÁõ¼¿Í ±¹¸³³ó»ê¹°Ç°Áú°ü¸®¿øÀÌ ¹ß±ÞÇØÁÖ´Â ³ó¾÷°æ¿µÃ¼µî·ÏÁõ ¶Ç´Â ³ó¾÷ÀÎ È®ÀÎ¼ ¶Ç´Â Áö¹æÇØ¾ç¼ö»êÃ»¿¡¼ ¹ß±ÞÇØÁÖ´Â ¾î¾÷°æ¿µÃ¼µî·ÏÁõÀÌ³ª ¾î¾÷ÀÎ È®ÀÎ¼°¡ ÀÖ¾î¾ß¸¸ ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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