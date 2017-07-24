°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.24 ¿ù 18:26
¿¬¿¹/½Ã»ç
È«ÁØÇ¥ ´ëÇ¥ ¡°Á¤Ä¡´Â ºñÁ¤ÇÏ°í ÀÜÀÎÇÑ °Í¡±...¡®¹«½¼¸»ÀÎ°¡ º¸´Ï¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.24  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ¡°Çõ½ÅÀÇ ±âÄ¡ ¾Æ·¡ ½Åº¸¼öÀÇ °¡Ä¡¸¦ »õ·Ó°Ô ¼¼¿ì°í »õ·Î¿î ÀÚÀ¯´ëÇÑ¹Î±¹À» °Ç¼³ÇØ¾ß ÇÒ ¶§¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù. È«ÁØÇ¥ ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.

È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ “Çõ½ÅÀÇ ±âÄ¡ ¾Æ·¡ ½Åº¸¼öÀÇ °¡Ä¡¸¦ »õ·Ó°Ô ¼¼¿ì°í »õ·Î¿î ÀÚÀ¯´ëÇÑ¹Î±¹À» °Ç¼³ÇØ¾ß ÇÒ ¶§”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

È« ´ëÇ¥´Â 24ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “Á¤Ä¡´Â ºñÁ¤ÇÏ°í ÀÜÀÎÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿­¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “ÇÑ¶§ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ÁÖ·ù¼¼·ÂÀÌ´ø ¹Ú±ÙÇý Àü´ëÅë·É°ú Ä£¹Ú ÇÙ½É¼¼·ÂµéÀº ÀÌÁ¦ ¼ö±¸ º¸¼ö¼¼·ÂÀ¸·Î ¸ô·Á ¿ª»çÀÇ Àå¿¡¼­ ÅðÀåÇß°í »õ·Î¿î Áú¼­°¡ ¸¸µé¾îÁö°í ÀÖ´Â °úµµ±â¿¡ ¿ì¸® ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ ÁÂÇ¥¼³Á¤À» ¾î¶»°Ô ÇÏ´À³Ä°¡ ¹Ù·Î Çõ½ÅÀÇ º»ÁúÀÌ¶ó°í Àú´Â º¾´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

È« ´ëÇ¥´Â “Çõ½ÅÀº ¹Ý¼ºÀ» ¼ö¹ÝÇØ¾ß ÇÏÁö¸¸ °ú°Å¿¡ ¸Å¸ô µÇ¾î¼± ¾ÈµË´Ï´Ù”¸ç “Çõ½ÅÀÌ ½Åº¸¼ö°¡ ¾Æ´Ñ ¼ö±¸ º¸¼öÀÇ ºÎÈ°ÀÌ¶ó´Â ºñ³­À» ¹Þ¾Æ¼­µµ ¾ÈµË´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

µ¡ºÙ¿© “¿ì¸®¸¦ Áú½ÃÇÏ´Â ÁÖº¯ ¼¼·ÂµéÀº ¸ðµÎ Çõ½ÅÀÌ ½ÇÆÐÇÏ±â¸¸ °í´ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù”¸ç “¿ì¸® ¸ðµÎ ÈûÀ» ÇÕÃÄ Çõ½ÅÀÇ ±âÄ¡ ¾Æ·¡ ½Åº¸¼öÀÇ °¡Ä¡¸¦ »õ·Ó°Ô ¼¼¿ì°í »õ·Î¿î ÀÚÀ¯´ëÇÑ¹Î±¹À» °Ç¼³ÇØ¾ß ÇÒ ¶§ÀÔ´Ï´Ù. ¸í½É ÇÕ½Ã´Ù. ±×¸®°í Èçµé¸®Áö ¸¿½Ã´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • µ¥ÀÌÆ® Æø·Â, ¼ºÀÎ ¿©¼º 61.6% µ¥ÀÌÆ® ÆøÇà °æÇè ÀÖ¾î¡¦¡°½Å°í ¸øÇÑ ÇÇÇØÀÚ ´õ ÀÖÀ» °Í¡±
  • ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÀÜÈ¤ÇÑ ºñ¹Ð¡¦ÄÄÇ»ÅÍ´Â ¿Ö »ç¶óÁ³³ª?
  • ¡®ÀÌÈ¥¡¯ ÀÌºÎÁø, ÀÓ¿ìÀç¿Í 17³â¸¸¿¡ ³¡³­ ¼¼±âÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸® ÀçÁ¶¸í
  • ¡®Ä«Ä«¿ÀÅå ¿À·ù¡¯¿¡ ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚ ºÒÆí¡¦Á¤»ó ÀÛµ¿µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾î ¾î¸®µÕÀý
  • ´ëÇÑÇ×°ø 2017³â ½ÅÀÔ °´½Ç½Â¹«¿ø Ã¤¿ë ½ÃÀÛ¡¦ÃÑ 5´Ü°è·Î Ã¤¿ë ÁøÇà
    • µ¥ÀÌÆ® Æø·Â, ¼ºÀÎ ¿©¼º 61.6% µ¥ÀÌÆ® ÆøÇà °æÇè ÀÖ¾î¡¦¡°½Å°í ¸øÇÑ ÇÇÇØÀÚ ´õ ÀÖÀ» °Í¡± µ¥ÀÌÆ® Æø·Â, ¼ºÀÎ ¿©¼º 61.6% µ¥ÀÌÆ® ÆøÇà °æÇè ÀÖ¾î¡¦¡°½Å°í ¸øÇÑ ÇÇÇØÀÚ ´õ ÀÖÀ» °Í¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÀÜÈ¤ÇÑ ºñ¹Ð¡¦ÄÄÇ»ÅÍ´Â ¿Ö »ç¶óÁ³³ª?
    2
    ¡®Ä«Ä«¿ÀÅå ¿À·ù¡¯¿¡ ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚ ºÒÆí¡¦Á¤»ó ÀÛµ¿µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾î ¾î¸®µÕÀý
    3
    ¡®¿ï»ê ³¯¾¾¡¯ È£¿ì ¿¹ºñÆ¯º¸ ¹ß·É¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¼î À½¾ÇÁß½É »ý¹æ ±¦Âú¾Æ?¡±
    4
    ¡®2017±×¶ûÇÁ¸®¼¼°è¿©ÀÚ¹è±¸´ëÈ¸¡¯ ÇÑ±¹, Æú¶õµå »ó´ë·Î 3-0 ¿Ï½Â¡¦ÆÄÀÌ³Î ¶ó¿îµå ÁøÃâ
    5
    ¡®°ËÂûÃÑÀå ÈÄº¸ÀÚ¡¯ ¹®¹«ÀÏ ¡°¿ìº´¿ì »ç´Ü Á¸Àç? ¸íÄªÀº ÀÍÈ÷µé¾úÁö¸¸...¡±
    6
    ÀÎÃµ Æø¿ì Ä§¼ö¿¡ ½ñ¾ÆÁö´Â Áõ¾ðµé¡¦¡°Áý ¾Õ µµ·Î°¡ °­ÀÌ µÅ¡± ¾Æ¿ì¼º
    7
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ 79¼¼ ÃÖ°í·É Ãâ¿¬ÀÚ ¾çÅÃÁ¶, Ãâ¿¬ ÀÌÀ¯´Â? ¡°ÃÖºÒ¾ÏÀÌ ³ª°¡·¡¡±
    8
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ¾çÅÃÁ¶, °£°æÈ­·Î ½ÃÇÑºÎ ÆÇÁ¤ ¹Þ¾Æ¡¦¡°3°³¿ù ¹Û¿¡ ¸ø »ê´Ù´õ¶ó¡±
    9
    ¡®ÀÎÃµ ³¯¾¾¡¯ ³»ÀÏµµ ¼³¸¶ ºñ°¡? ¸ð·¹´Â?¡¦¡®Àå¸¶Àü¼± ¿µÇâ¡¯ ¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»ó
    10
    ¡®ÍºÀ¯Ã¤¿µ 3ÁÖ±â' ³²Æí, ÇÏ´Ã·Î º¸³»´Â ÆíÁö ¡®°¡½¿ ¸Ô¸Ô¡¯...¡°±×¸³´Ù, ³ÊÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 7¿ù 24ÀÏ~)
    [10¿ù ¿ï»ê¼­ ¹®È­ÀÇ´Þ Çà»ç]Ã»³â±âÈ¹ÀÚµé ¿ï»ê ±¸¼®±¸¼® ¹Ì¸®...
    ¿­´ë¾ß ÀØ°ÔÇØ ÁÙ ÅÂÈ­°­ ´ë½£ ÄÜ¼­Æ®
    ¿©¸§¹ã °¨¼ö¼º ÀÚ±ØÇÏ´Â ³× ³²ÀÚÀÇ Ã¿·Î
    ¼±»ç½Ã´ë »ý»ýÃ¼Çè ´õ Àç¹Õ¾îÁø ¹Ý±¸´ë

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr