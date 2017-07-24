È«ÁØÇ¥ ´ëÇ¥ ¡°Á¤Ä¡´Â ºñÁ¤ÇÏ°í ÀÜÀÎÇÑ °Í¡±...¡®¹«½¼¸»ÀÎ°¡ º¸´Ï¡¯

|
|
|
|¡ã È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ¡°Çõ½ÅÀÇ ±âÄ¡ ¾Æ·¡ ½Åº¸¼öÀÇ °¡Ä¡¸¦ »õ·Ó°Ô ¼¼¿ì°í »õ·Î¿î ÀÚÀ¯´ëÇÑ¹Î±¹À» °Ç¼³ÇØ¾ß ÇÒ ¶§¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù. È«ÁØÇ¥ ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.
È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ “Çõ½ÅÀÇ ±âÄ¡ ¾Æ·¡ ½Åº¸¼öÀÇ °¡Ä¡¸¦ »õ·Ó°Ô ¼¼¿ì°í »õ·Î¿î ÀÚÀ¯´ëÇÑ¹Î±¹À» °Ç¼³ÇØ¾ß ÇÒ ¶§”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â 24ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “Á¤Ä¡´Â ºñÁ¤ÇÏ°í ÀÜÀÎÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “ÇÑ¶§ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ÁÖ·ù¼¼·ÂÀÌ´ø ¹Ú±ÙÇý Àü´ëÅë·É°ú Ä£¹Ú ÇÙ½É¼¼·ÂµéÀº ÀÌÁ¦ ¼ö±¸ º¸¼ö¼¼·ÂÀ¸·Î ¸ô·Á ¿ª»çÀÇ Àå¿¡¼ ÅðÀåÇß°í »õ·Î¿î Áú¼°¡ ¸¸µé¾îÁö°í ÀÖ´Â °úµµ±â¿¡ ¿ì¸® ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ ÁÂÇ¥¼³Á¤À» ¾î¶»°Ô ÇÏ´À³Ä°¡ ¹Ù·Î Çõ½ÅÀÇ º»ÁúÀÌ¶ó°í Àú´Â º¾´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â “Çõ½ÅÀº ¹Ý¼ºÀ» ¼ö¹ÝÇØ¾ß ÇÏÁö¸¸ °ú°Å¿¡ ¸Å¸ô µÇ¾î¼± ¾ÈµË´Ï´Ù”¸ç “Çõ½ÅÀÌ ½Åº¸¼ö°¡ ¾Æ´Ñ ¼ö±¸ º¸¼öÀÇ ºÎÈ°ÀÌ¶ó´Â ºñ³À» ¹Þ¾Æ¼µµ ¾ÈµË´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “¿ì¸®¸¦ Áú½ÃÇÏ´Â ÁÖº¯ ¼¼·ÂµéÀº ¸ðµÎ Çõ½ÅÀÌ ½ÇÆÐÇÏ±â¸¸ °í´ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù”¸ç “¿ì¸® ¸ðµÎ ÈûÀ» ÇÕÃÄ Çõ½ÅÀÇ ±âÄ¡ ¾Æ·¡ ½Åº¸¼öÀÇ °¡Ä¡¸¦ »õ·Ó°Ô ¼¼¿ì°í »õ·Î¿î ÀÚÀ¯´ëÇÑ¹Î±¹À» °Ç¼³ÇØ¾ß ÇÒ ¶§ÀÔ´Ï´Ù. ¸í½É ÇÕ½Ã´Ù. ±×¸®°í Èçµé¸®Áö ¸¿½Ã´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >