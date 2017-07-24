°ËÂû, ¡®±¹Á¤¿ø ´ñ±Û¡¯ ¿ø¼¼ÈÆ Â¡¿ª 4³â ±¸Çü¡¦¡°Á¾ºÏ ±ÔÁ¤ÇØ ½É¸®Àü´Ü °ø°Ý Áö½Ã¡±

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|¡ã °ËÂûÀº Á¦18´ë ´ëÅë·É ¼±°Å¿¡ °³ÀÔÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±â¼ÒµÈ ¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹°¡Á¤º¸¿øÀå¿¡°Ô Â¡¿ª 4³â, ÀÚ°ÝÁ¤Áö 4³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù. ¿ø Àü ¿øÀåÀº ¾Õ¼ 2½É¿¡¼ Â¡¿ª 3³âÀÇ ½ÇÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾ÒÀ¸³ª 2015³â 7¿ù ´ë¹ý¿øÀÌ Áõ°Å ºÎÁ· µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î »ç°ÇÀ» ¼¿ï°í¹ý¿¡ µ¹·Áº¸³Â´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
°ËÂûÀº Á¦18´ë ´ëÅë·É ¼±°Å¿¡ °³ÀÔÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±â¼ÒµÈ ¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹°¡Á¤º¸¿øÀå¿¡°Ô Â¡¿ª 4³â, ÀÚ°ÝÁ¤Áö 4³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
¿ø Àü ¿øÀåÀº ¾Õ¼ 2½É¿¡¼ Â¡¿ª 3³âÀÇ ½ÇÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾ÒÀ¸³ª 2015³â 7¿ù ´ë¹ý¿øÀÌ Áõ°Å ºÎÁ· µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î »ç°ÇÀ» ¼¿ï°í¹ý¿¡ µ¹·Áº¸³Â´Ù. ÀÌÈÄ 2³â ¸¸¿¡ ÆÄ±âÈ¯¼Û½É ÀçÆÇÀÇ ½É¸®°¡ ÀÌ³¯ ¸ðµÎ ¸¶¹«¸® µÆ´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ³¯ ¼¿ï°í¹ý Çü»ç7ºÎ(±è´ë¿õ ºÎÀåÆÇ»ç) ½É¸®·Î ¿¸° ¿ø Àü ¿øÀåÀÇ ÆÄ±âÈ¯¼Û½É °á½É°øÆÇ¿¡¼ “¼±°Å ¿îµ¿À» °ð ±¹°¡ ¾Èº¸¶ó°í ÀÎ½ÄÇÏ°í, Á¤ºÎ·¿©´ç¿¡ ¹Ý´ëÇÏ¸é Á¾ºÏÀ¸·Î ±ÔÁ¤ÇØ ½É¸®Àü´ÜÀ¸·Î ÇÏ¿©±Ý °ø°ÝÇÏ°Ô Áö½ÃÇÑ °ÍÀº ±¹Á¤¿ø¹ýÀÇ ¿øÄ¢À» ³Ñ¾î ±¹Á¤¿øÀåÀÇ ÁöÀ§¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ´ë¼±¿¡ °ü¿©ÇÑ ¼±°Å¿îµ¿”ÀÌ¶ó¸ç ±¸Çü ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
°á½ÉÀº ÀçÆÇÀ» ¸¶¹«¸®ÇÏ´Â ÀýÂ÷·Î Åë»ó °á½É ÈÄ 2~3ÁÖ°¡ Áö³ª¸é ¼±°í °øÆÇÀÌ ¿¸®±â ¶§¹®¿¡ ¼±°í °øÆÇÀº 8¿ù ÁßÀ¸·Î ¿¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
°ËÂûÀº °°Àº ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌÁ¾¸í Àü ±¹Á¤¿ø 3Â÷Àå°ú ¹Îº´ÁÖ Àü ½É¸®Àü´ÜÀå¿¡°Õ °¢°¢ Â¡¿ª 2³â°ú ÀÚ°ÝÁ¤Áö 2³â¾¿À» ±¸ÇüÇß´Ù.
¿ø Àü ¿øÀåÀº 2012³â ´ë¼±À» ¾ÕµÎ°í ±¹Á¤¿ø ½É¸®Àü´Ü±¹ Á÷¿øµéÀ» µ¿¿øÇØ »çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º(SNS)¿Í ÀÎÅÍ³Ý °Ô½ÃÆÇ µî¿¡ ´ñ±ÛÀ» ³²±â´Â µî ¿©·Ð Çü¼º¿¡ °³ÀÔÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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