[Shane CHA의 New York English]We have an opening at around 1010시에 자리가 있습니다

▲ 차 어학원 원장 차성원



여보세요, 저는 Johnson입니다.



B: Hello, Johnson.



네, Johnson씨.



A: I’m calling because I have a tee time today at one, but one of my appointments



got canceled, so I want to see if I could tee off earlier?



제가 1시에 티타임이 잡혀있는데요. 약속 중에 하나가 취소돼



경기 시작 시간을 좀 앞당길 수 있나 해서 전화 드립니다.



B: Sure. We have an opening at around 10. How does that sound?



물론입니다. 10시에 자리가 있습니다. 괜찮으신가요?



A: It sounds good. Can you put my name in, please?



좋습니다. 예약해주세요.







