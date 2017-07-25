¸Á°í½Ä½º ´ëÇ¥ °­ÈÆ, ±Ø´ÜÀû °á½É ÀÌÀ¯ ¡®100¾ï´ë ¸ÅÃâÀûÀÚ ¶§¹®?¡±...¡°¸¹ÀÌÈûµé´Ù¡± ÁöÀÎ¿¡ ¹®ÀÚ

|
|
|
|¡ã Ä«Æäº£³×, ÇÒ¸®½º, ¸Á°í½Ä½º µî À½·á ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî »ç¾÷À¸·Î ‘Ä¿ÇÇ¿Õ’ÀÌ¶ó°í ºÒ¸° °ÈÆ KHÄÄÆÛ´Ï ´ëÇ¥°¡ ÀÚÅÃ¿¡¼ ¼ûÁøÃ¤ ¹ß°ßµÆ´Ù. ¸Á°í½Ä½º Æ÷½ºÅÍ.
Ä«Æäº£³×, ÇÒ¸®½º, ¸Á°í½Ä½º µî À½·á ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî »ç¾÷ÀÇ ‘Ä¿ÇÇ¿Õ’ÀÌ¶ó ºÒ¸° °ÈÆ KHÄÄÆÛ´Ï ´ëÇ¥°¡ ÀÚÅÃ¿¡¼ ¼ûÁøÃ¤ ¹ß°ßµÆ´Ù. ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ±×°¡ ±Ø´ÜÀû °á½ÉÀ» ÇÏ°ÔµÈ ÀÌÀ¯¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
¼¿ï ¼ÃÊ°æÂû¼´Â °ÈÆ ´ëÇ¥°¡ 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã45ºÐ²² ÀÚÅÃ ÈÀå½Ç¼ ¼ûÁ® ÀÖ´Â °ÍÀ» È¸»ç Á÷¿øµéÀÌ ÃÖÃÊ ¹ß°ßÇØ ½Å°íÇß´Ù°í 25ÀÏ ¹àÇû´Ù.
° ´ëÇ¥´Â ÃÖ±Ù ±ÝÀü ¹®Á¦·Î È¸»ç ¿î¿µ¿¡ Èûµé¾î ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
Æ¯È÷ »ç¸Á Àü³¯ “¸¹ÀÌ Èûµé´Ù”¸ç ÁöÀÎ¿¡°Ô Ã³Áö¸¦ ºñ°üÇÏ´Â ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³Â´Ù°í °æÂûÀº ¹àÇû´Ù.
° ´ëÇ¥´Â Áö³ 2010³â Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡À¸·Î À¯¸íÇÑ 'Ä«Æäº£³×' »çÀåÀ¸·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å±â°í ±×ÇØ KHÄÄÆÛ´Ï¸¦ ¼³¸³, µðÀúÆ®Àü¹®Á¡ '¸Á°í½Ä½º'·Î »ç¾÷À» È®ÀåÇßÁö¸¸ Áö³ÇØ '¸Á°í½Ä½º'°¡ 100¾ï´ë¿¡ À°¹ÚÇÏ´Â ¸ÅÃâ ÀûÀÚ°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é¼ »ç¾÷°æ¿µ¿¡ °íÀüÀ» °Þ¾ú´Ù.
°á±¹ ° ´ëÇ¥´Â ÃÖ±Ù ¼¿ïÈ¸»ý¹ý¿ø¿¡ È¸»ýÀýÂ÷ °³½Ã ½ÅÃ»¼¸¦ Á¦ÃâÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “´ë¹Ú ÀÎ»ý ¾ÈÅ¸±î¿ö” “¾ß¸Á Å« »ç¾÷°¡..»ï°¡ °íÀÎÀÇ ¸íº¹À» º÷´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >