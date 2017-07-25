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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.25 È­ 18:19
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¡®¾ÆÀÌµ¹¡¯ ³¤ ¼úÀÚ¸® ¼ºÆøÇà »ç°Ç ¹«ÇøÀÇ¡¦½ÄÀº¶¡ Èê¸° 2010³â µ¥ºß ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìµé
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹±×·ì ¸â¹ö°¡ ÇÔ²²ÇÑ ¼úÀÚ¸®¿¡¼­ ¼ºÆøÇàÀÌ ÀÏ¾î³µ´Ù´Â ½Å°í°¡ µé¾î¿À¸ç ¡®¾ÆÀÌµ¹ ¼ºÆøÇà¡¯ÀÌ¶ó ºÒ¸®¸ç »çÈ¸Àû ³í¶õÀ» ÀÏÀ¸Ä×´ø »ç°ÇÀÌ °á±¹ ¹«ÇøÀÇ Ã³¸®µÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹±×·ì ¸â¹ö°¡ ÇÔ²²ÇÑ ¼úÀÚ¸®¿¡¼­ ¼ºÆøÇàÀÌ ÀÏ¾î³µ´Ù´Â ½Å°í°¡ µé¾î¿À¸ç ‘¾ÆÀÌµ¹ ¼ºÆøÇà’ÀÌ¶ó ºÒ¸®¸ç »çÈ¸Àû ³í¶õÀ» ÀÏÀ¸Ä×´ø »ç°ÇÀÌ °á±¹ ¹«ÇøÀÇ Ã³¸®µÆ´Ù.

¼­¿ï °­³²°æÂû¼­´Â ÀÌ »ç°ÇÀ» ¼ö»çÇÑ °á°ú ½Å°íÀÚ°¡ µÎ ¸íÀÇ ³²¼ºÀ¸·ÎºÎÅÍ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù´Â ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ÇøÀÇ¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇÒ Áõ°Å¸¦ Ã£Áö ¸øÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. °­³²°æÂû¼­´Â ÀÌ »ç°ÇÀ» ºÒ±â¼Ò ÀÇ°ßÀ¸·Î °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ¶ó°í 23ÀÏ ÀüÇß´Ù.

¾Õ¼­ ½Å°í ¿©¼ºÀº Áö³­ 6ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã56ºÐ²² °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ÀÇ ÇÑ ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ¿¡¼­ ¾ÆÀÌµ¹±×·ì ¸â¹ö A¾¾ µî ³²¼º 2¸í¿¡°Ô ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í °æÂû¿¡ ½Å°íÇß´Ù.

´ç½Ã ¾ÆÀÌµ¹ ¸â¹ö°¡ ¼ºÆøÇà¿¡ ¿¬·çµÆ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» º¸µµÇÏ¸ç ÇÑ ¸ÅÃ¼°¡ ÇØ´ç ¾ÆÀÌµ¹ÀÇ ³ªÀÌ¿Í 2010³â µ¥ºßÇÑ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìÀÇ ¸â¹ö¶ó°í ¹àÇô, ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀÌ ¼ºÆøÇà¹üÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø ¾ÆÀÌµ¹À» Ã£°Ú´Ù°í ³ª¼­¸ç ³í¶õÀÌ Ä¿Á³´Ù.

2010³â µ¥ºßÇÑ ±×·ìµéÀÌ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ µîÁö¿¡¼­ Â÷·Ê·Î °Å·ÐµÇ¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ ´Ù¸¥ ³×Æ¼ÁðµéÀº ¾ÆÁ÷ »ç½Ç°ü°èµµ È®ÀÎµÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂ¿¡¼­ ¾ïÃøÇÏÁö ¸»¶ó¸ç ¸Â¼­ °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ¹ú¾îÁö±âµµ Çß´Ù. 

ÀÌ¸§ÀÌ °Å·ÐµÈ ±×·ìÀÌ ¼ÓÇÑ ±âÈ¹»çµéÀº “¾ÆÁ÷±îÁö Á¤È®ÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ Àü´Þ ¹ÞÁö ¸øÇÑ »óÅÂ”¶ó°Å³ª “¿ì¸®µµ (»ç°Ç°ú ¿¬°üÀÌ ÀÖ´Ù´Â) ¸â¹ö¿¡°Ô È®ÀÎÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¶ó´Â ¸»¸¸À» ¹Ýº¹ÇÏ´Â »óÈ²µµ ¹ú¾îÁ³´Ù.

±×·¯³ª ½Å°í ¿©¼ºÀÌ °°Àº ³¯ ¿ÀÈÄ ±¹¼±º¯È£»ç ÀÔÈ¸ ¾Æ·¡ ÀÛ¼ºÇÑ Áø¼ú¼­¿¡ “¾ÆÀÌµ¹ ¸â¹öÀÎ A¾¾´Â ¼ºÆøÇàÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í, µ¿¼®ÇÑ ´Ù¸¥ ³²¼º 2¸í¿¡°Ô ¼ºÆøÇà´çÇÑ °Í °°´Ù”°í Àû¾î ÃÖÃÊ ½Å°í ³»¿ëÀ» ¹øº¹ÇÏ¸ç »óÈ²ÀÌ ¹ÝÀüµÆ´Ù.

´ç½Ã ¼úÀÚ¸®¿¡´Â ¾ÆÀÌµ¹ ¸â¹ö A¾¾¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ³²¼º 3¸í°ú ½Å°íÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿©¼º 3¸íÀÌ µ¿¼®ÇßÀ¸¸ç ÀÌµéÀº Æò¼Ò Ä£ºÐÀÌ ÀÖ´ø »çÀÌ·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

½Å°í ¿©¼ºÀº A¾¾´Â ¼ºÆøÇàÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í ´Ù¸¥ µÎ ¸íÀÌ ¼ºÆøÇàÇß´Ù°í Áø¼úÀ» ¹øº¹ÇØ ÁÖÀåÇß°í ÀÌ¿¡ °æÂûÀº ¼úÀÚ¸®¿¡ µ¿¼®Çß´ø µ¿¼®ÀÚµéÀ» ÀüºÎ ºÒ·¯ Á¶»çÇß´Ù.

¶Ç °æÂûÀº ½Å°í ¿©¼ºÀÌ Á¦ÃâÇÑ Áõ°Å¹°À» ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿ø¿¡ º¸³» °¨Á¤À» Çß°í, ÀÎ±Ù CCTV ¿µ»ó µîÀ» ¸é¹ÐÈ÷ ºÐ¼®Çß´Ù. ±×·¯³ª ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÒ ¶Ñ·ÇÇÑ Á¤È²À» ¹ß°ßÇÏÁö ¸øÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â “¼º°ü°è´Â ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆÁö¸¸, °­Á¦¼ºÀÌ ÀÖ¾ú´Ù´Â Áõ°Å¸¦ Ã£Áö ¸øÇØ ¹«ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡ÇØ »ç°ÇÀ» Á¾°áÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

°á±¹ »ç°ÇÀº ¹«ÇøÀÇ·Î Á¾°áµÇ°Ô µÆ´Ù. »ç°Ç Á¾°á ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº ¼º±ÞÇÏ°Ô ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ¸â¹öÀÇ ÀÌ¸§°ú ½Å»óÀ» °ø°³ÇÑ ´Ù¸¥ ´©¸®²ÛµéÀ» ºñÆÇÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “»ç°ÇÀÌ ´Ù Á¶»çµÇ±âµµ Àü¿¡ ¾Æ¹« ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìÀÌ³ª ¾ð±ÞÇÏ´Â °Å ÀÚÁ¦ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”, “±× ¶§ ÀÌ¸§ °Å·ÐµÈ ±×·ìµé ´Ù ¾ó¸¶³ª ½Ä°ÌÇßÀ»±î”, “°ü°èµµ ¾ø´Â ±×·ìµé±îÁö ÀüºÎ °£ ¶³·ÈÀ» µí”, “½Å»ó ÅÍ´Â °Íµµ ºÒ¹ýÀÎµ¥ ´Ùµé ¹» ¸ð¸£³×”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    [10¿ù ¿ï»ê¼­ ¹®È­ÀÇ´Þ Çà»ç]Ã»³â±âÈ¹ÀÚµé ¿ï»ê ±¸¼®±¸¼® ¹Ì¸®...

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