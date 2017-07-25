ÃÖÅÂ¿øÀÇ °ø°ÝÀû ÅõÀÚ¿¡ ³¯°³ ´Ü SKÇÏÀÌ´Ð½º¡¦2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 3Á¶507¾ï¿ø

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|¡ã ÃÖÅÂ¿ø SKÈ¸ÀåÀÇ °ø°ÝÀû ÅõÀÚ¿¡ SKÇÏÀÌ´Ð½º°¡ 2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 3Á¶ 507¾ï¿øÀ¸·Î »ç»ó ÃÖ´ë ºÐ±â ½ÇÀûÀ¸·Î ´äÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÃÖÅÂ¿ø SKÈ¸ÀåÀÇ °ø°ÝÀû ÅõÀÚ¿¡ SKÇÏÀÌ´Ð½º°¡ 2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 3Á¶ 507¾ï¿øÀ¸·Î »ç»ó ÃÖ´ë ºÐ±â ½ÇÀûÀ¸·Î ´äÇß´Ù.
25ÀÏ SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â D·¥°ú ³½µåÇÃ·¡½Ã ¸ðµÎ¿¡¼ È£½ÇÀûÀ» ¿Ã¸®¸ç ¿Ã 2ºÐ±â ¿¬°á±âÁØ ¸ÅÃâ 6Á¶6923¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 3Á¶507¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù°í °ø½ÃÇß´Ù. Àü³â µ¿±â ´ëºñ °¢°¢ 69.8%, 573.7% Áõ°¡ÇÑ ¼öÄ¡´Ù. ÀüºÐ±â ´ëºñ·Îµµ ¿ª½Ã °¢°¢ 6%, 24% Áõ°¡Çß´Ù.
»ó¹Ý±â ÀüÃ¼ ½ÇÀûÀº ¸ÅÃâ 12Á¶9818¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 5Á¶5183¾ï¿øÀ¸·Î ¿ª½Ã Àü³â µ¿±â ´ëºñ 70.9%, 443.9%¶ó´Â Å« ÆøÀÇ Áõ°¡¼¼¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
»ç»ó ÃÖ´ë ºÐ±â ½ÇÀû ´Þ¼º¿¡ ´ëÇØ SKÇÏÀÌ´Ð½º ÃøÀº 2ºÐ±â ¿ìÈ£ÀûÀÎ ½ÃÀå È¯°æÀÌ Áö¼ÓµÇ¸ç ¸Þ¸ð¸®¹ÝµµÃ¼ °¡°ÝÀÌ Áö¼Ó »ó½ÂÇß°í, È¿°úÀûÀ¸·Î ½ÃÀå º¯È¿¡ ´ëÀÀÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
½ÇÁ¦·Î SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â ¸Þ¸ð¸® ¹ÝµµÃ¼ ºÎ¹®¿¡¼ »ý»ê±â¼úÀÇ °íµµÈ¸¦ À§ÇÑ R&D ÅõÀÚ¿¡ ÁýÁßÇß°í ±× °á°ú·Î ¾Õ¼ Áö³ 1¿ù ¼¼°è ÃÖ´ë ¿ë·®ÀÇ ÃÊÀúÀü·Â ¸ð¹ÙÀÏ D·¥ÀÎ LPDDR4X¸¦ Ãâ½ÃÇß´Ù.
¿©±â¿¡ Áö³ 4¿ù¿¡´Â ¼¼°è ÃÖ°í ¼ÓµµÀÇ GDDR6(Graphics DDR6) ±×·¡ÇÈ D·¥À» °³¹ßÇØ °íÇ°Áú¤ý°í¼º´É ±×·¡ÇÈ ¸Þ¸ð¸® ½ÃÀå¿¡ ´ëÀÀÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ÃÖ È¸ÀåÀÌ 2012³â SKÇÏÀÌ´Ð½º¸¦ ÀÎ¼öÇÒ ¶§¸¸ ÇØµµ ÁÖº¯ÀÇ ¿ì·Á¿Í °ÆÁ¤ÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. Æ¯È÷ ¹ÝµµÃ¼ ½ÃÀåÀÌ ºÒÈ²ÀÌ´ø 2015³âÀº ´õÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÃÖ È¸ÀåÀº ¿ÀÈ÷·Á SKÇÏÀÌ´Ð½º¿¡ 2025³â±îÁö 46Á¶¿øÀ» ÅõÀÚÇÏ°Ú´Ù´Â Ã»»çÁøÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç °ú°¨ÇÏ°í °ø°ÝÀû ÅõÀÚ¸¦ ¿¹°íÇß´Ù.
ÃÖ È¸ÀåÀº Áö³ÇØ 6Á¶¿øÀÌ ³Ñ´Â µ·À» SKÇÏÀÌ´Ð½º¿¡ ÅõÀÚÇß°í, ¿ÃÇØµµ 7Á¶¿ø ¼öÁØÀÇ ÅõÀÚ ÁýÇàÀÌ ¿¹°íµÅ ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ¿©±â¿¡ ÃÖ È¸ÀåÀº µµ½Ã¹Ù ÀÎ¼öÀü¿¡µµ ¶Ù¾îµç »óÅÂÀÌ´Ù.
µµ½Ã¹Ù ÀÎ¼öÀü¿¡´Â SKÇÏÀÌ´Ð½º°¡ Æ÷ÇÔµÈ ÇÑ·¹Ì·ÀÏ ¿¬ÇÕÀÌ ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÆÁö¸¸ Çâ¹æÀº ¾ÆÁ÷ ¾Ë ¼ö°¡ ¾ø´Ù.
ÃÖ È¸ÀåÀº Áö³ 18ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼ ¿¸° ‘ÄÚ¸®¾Æ ¼Ò»çÀÌ¾îÆ¼ Ã¢¸³ 60ÁÖ³â ±â³ä ¸¸ÂùÈ÷’¿¡¼ µµ½Ã¹Ù ¸Þ¸ð¸® ÀÎ¼ö¿Í °ü·ÃÇØ “¶æÀÌ ÀÖ´Â °÷¿¡ ±æÀÌ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê°í ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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