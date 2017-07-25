¡®¾ÆÀÌµ¹ ¼ºÆøÇà »ç°Ç¡¯ µð½ºÆÐÄ¡°¡ ¹àÈù Àü¸»...¡°½ºÅ²½Ê °ÔÀÓÇÏ´Ù ¼º°ü°è¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.25 È­ 18:19
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½ÂÀÎ 2017.07.25  
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ÀÌ³¯ µð½ºÆÐÄ¡¿¡ µû¸£¸é ¾ÆÀÌµ¹ A±ºÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ³²ÀÚ 3¸í°ú B¾çÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿©ÀÚ 3¸íÀº °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼­ ¼ú°ÔÀÓÀ» Çß°í, 19±Ý ¹úÄ¢À¸·Î ÀÚ½ÅÀÇ ½ÅÃ¼¸¦ ³ëÃâ, ¼º°ü°è±îÁö °¡Áö°Ô µÆ´Ù.

ÀÌ¶§ A±º°ú B¾çÀº ¼º°ü°è¸¦ ¸Î¾ú°í, B¾çÀÌ ´«À» ¶¹À»¶§ A±ºÀÌ ¾Æ´Ñ A±ºÀÇ ¼±¹è C°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÚ¸® ¿·¿¡ ÀÖÀÚ °­°£ÀÌ¶ó »ý°¢ÇØ ½Å°íÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÃøµÈ´Ù°í ÀüÇß´Ù.

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ÀÌÈÄ °æÂûÀº ½Å°í ¿©¼ºÀÌ Á¦ÃâÇÑ Áõ°Å¹°À» ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿ø¿¡ º¸³» °¨Á¤À» Çß°í, ÀÎ±Ù Æó¼âÈ¸·Î(CC) TV ¿µ»ó µîÀ» ¸é¹ÐÈ÷ ºÐ¼®ÇßÁö¸¸, ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÒ ¶Ñ·ÇÇÑ Á¤È²À» ¹ß°ßÇÏÁö ¸øÇß´Ù°í ¾Ë·È´Ù.

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