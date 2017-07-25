¡®¾ÆÀÌµ¹ ¼ºÆøÇà »ç°Ç¡¯ µð½ºÆÐÄ¡°¡ ¹àÈù Àü¸»...¡°½ºÅ²½Ê °ÔÀÓÇÏ´Ù ¼º°ü°è¡±

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‘¾ÆÀÌµ¹ ¼ºÆøÇà’ »ç°Ç °¡ÇØÀÚ·Î Áö¸ñµÈ ¾ÆÀÌµ¹ A±ºÀÌ °Á¦¼º Áõ°Å ºÒÃæºÐÀ¸·Î ¹«ÇøÀÇ Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ 25ÀÏ µð½ºÆÐÄ¡´Â ³í¶õÀÌ µÈ ³¯ ÀÌµéÀÌ ½ºÅ²½Ê °ÔÀÓÀ» ÇÏ´Ù ¼º°ü°è¸¦ °¡Áø »ç°ÇÀÇ Àü¸»À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ µð½ºÆÐÄ¡¿¡ µû¸£¸é ¾ÆÀÌµ¹ A±ºÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ³²ÀÚ 3¸í°ú B¾çÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿©ÀÚ 3¸íÀº °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ¼ú°ÔÀÓÀ» Çß°í, 19±Ý ¹úÄ¢À¸·Î ÀÚ½ÅÀÇ ½ÅÃ¼¸¦ ³ëÃâ, ¼º°ü°è±îÁö °¡Áö°Ô µÆ´Ù.
ÀÌ¶§ A±º°ú B¾çÀº ¼º°ü°è¸¦ ¸Î¾ú°í, B¾çÀÌ ´«À» ¶¹À»¶§ A±ºÀÌ ¾Æ´Ñ A±ºÀÇ ¼±¹è C°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÚ¸® ¿·¿¡ ÀÖÀÚ °°£ÀÌ¶ó »ý°¢ÇØ ½Å°íÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÃøµÈ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
´ç½Ã B¾çÀº ¾ÆÀÌµ¹ A¿Í C¿¡°Ô °°£À» ´çÇß´Ù°í °æÂû¿¡ ½Å°í¸¦ Çß´Ù. ±×·¯´Ù A±ºÀº °Á¦¼ºÀÌ ¾ø¾ú´Ù°í ¸»À» ¹Ù²å°í ´ë½Å A±ºÀÇ Ä£±¸ D¿Í ¼±¹è C¿¡°Ô ¼ºÆøÇàÇß´Ù°í ÁÖÀåÀ» ¹Ù²å´Ù.
ÀÌÃ³·³ °æÂûÀº °í¼ÒÀÎ B¾çÀÇ ÁÖÀåÀº ¿À¶ô°¡¶ôÇß°í, ÇÇ°í¼ÒÀÎ ¹× µ¿¼®ÀÚ Áø¼úÀº ÀÏ°üµÆ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÈÄ °æÂûÀº ½Å°í ¿©¼ºÀÌ Á¦ÃâÇÑ Áõ°Å¹°À» ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿ø¿¡ º¸³» °¨Á¤À» Çß°í, ÀÎ±Ù Æó¼âÈ¸·Î(CC) TV ¿µ»ó µîÀ» ¸é¹ÐÈ÷ ºÐ¼®ÇßÁö¸¸, ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÒ ¶Ñ·ÇÇÑ Á¤È²À» ¹ß°ßÇÏÁö ¸øÇß´Ù°í ¾Ë·È´Ù.
°á±¹ °æÂûÀº Áö³ 23ÀÏ ½Å°íÀÚ B ¾çÀÌ ÁÖÀåÇÑ ÇøÀÇ¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇÒ Áõ°Å¸¦ Ã£Áö ¸øÇØ »ç°ÇÀ» ºÒ±â¼Ò ÀÇ°ßÀ¸·Î °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡ÇÒ ¹æÄ§À» ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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