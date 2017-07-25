ÀÌ¾ðÁÖÀÇ ¡®¾Ë¹Ùºñ ¸·¸»¡¯¿¡ ´©¸®²Ûµé ºÐ³ë ¡°ÀÌ¾ðÁÖ ¼¼ºñ È¯¼öÇÏÀÚ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.25 È­ 18:19
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.25  
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ÃÖ±Ù ÆÄ¾÷ ³ëµ¿ÀÚ¿Í ÇÐ±³±Þ½Ä ³ëµ¿ÀÚ ºñÇÏ ¹ß¾ðÀ¸·Î È«¿ªÀ» Ä¡¸¥ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÀÌ¾ðÁÖ ¿ø³»¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥°¡ ¶Ç ´Ù½Ã ±¸¼³¼ö¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

ÀÌ ¿ø³»¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥´Â 25ÀÏ ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° ¿ø³»´ëÃ¥È¸ÀÇ¿¡¼­ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ¼Òµæ ÁÖµµ ¼ºÀå·ÐÀ» ºñÆÇÇÏ´ø Áß “³ªµµ ¾Ë¹Ù¸¦ ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ°í ¿ù±ÞÀ» ¶¼ÀÎ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “»çÀåÀÌ »ì¾Æ¾ß ³ªµµ »ê´Ù´Â »ý°¢¿¡ ³ëµ¿Ã»¿¡ °í¹ßÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ·± °øµ¿Ã¼ ÀÇ½ÄÀÌ, ÇÔ²² »ì¾Æ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¶§°¡ ¾Æ´Ñ°¡ »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î ±×´Â “ÃÖÀúÀÓ±Ý °ü·ÃÇØ ¹®Á¦°¡ ¸¹´Ù. (¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ) ¼Òµæ ÁÖµµ ¼ºÀå·ÐÀº ¼ÒµæÀÌ ¿À¸£´Â °ÍÀ» ÀüÁ¦·Î ÇÏ´Âµ¥ ¹°°¡°¡ ¿À¸£¸é ¼ÒµæÀÌ ¾È ¿À¸£°í, ¶Ç ÀÏÀÚ¸®°¡ ¾ø¾îÁø´Ù¸é ¼ÒµæÀÌ ¿À¸£Áö ¾Ê´Â´Ù”¸ç “±×·¡¼­ ¼Òµæ ÁÖµµ ¼ºÀå·ÐÀ» Àû¿ëÇÒ ¶© °øµ¿Ã¼ »ý°¢µµ ÇÔ²²ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ·± ¹ß¾ðÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ÀÌ ¿ø³»¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥¸¦ ÇâÇØ ºñ³­ ¿©·ÐÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

ÀÌÀç¸í ¼º³²½ÃÀåÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “³ëµ¿ÀÚ¿¡°Ô ÀÓ±ÝÀº »ý¸íÀÎµ¥, ¿ªÁö»çÁöµµ ¾ÈµÇ³ª¿ä?”¶ó°í ÀÌ ¿ø³»¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥¸¦ ºñÆÇÇß´Ù.

´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±èÈ«°É ±¹¹ÎÅëÇÕÀ§¿øÀåµµ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “ÀÌ¾ðÁÖ ÀÇ¿øÀº ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼¼ºñ¸¦ ¸ø ¹Þ¾Æµµ ¾Æ¹« ¸»À» ÇÏÁö ¾Ê°í °¨¼öÇÏ°Ú±º¿ä”¶ó¸ç “¿ù±Þ ÁÖ´Â ±¹¹Î¿¡°Ô ´ëµå´Â °ÍÀº °øµ¿Ã¼ ÀÇ½ÄÀÇ °á¿©¶ó°í ºÁ¾ß ÇÏ´Ï±î¿ä”¶ó°í ½è´Ù.

±è À§¿øÀåÀº ÀÌ¾î “±¹È¸ÀÇ¿øÀº ÀÌ¹øÀÌ ¸¶Áö¸·ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ°í ÀÚÆ÷ÀÚ±âÇÑ »ç¶÷ÀÌ ¾îµð±îÁö °¥ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ³¡À» º¸¿© ÁÖ´Â °Í °°´Ù”°í ºñ²¿¾Ò´Ù.

´©¸®²Ûµé ¿ª½Ã ÀÌ ¿ø³»¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ºÐ³ëÇß´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “µ· ¶¼¸ÔÀº »ç¶÷ ºÁÁÖ´Â °Ô ¹«½¼ °øµ¿Ã¼ Á¤½ÅÀÌ¾ß?”, “ÀÌ¾ðÁÖ ÀÇ¿øÀº ¼¼ºñ ÁÖÁö ¸¿½Ã´Ù. °øµ¿Ã¼ Á¤½ÅÀÌ´Ï±î¿ä”, “¸» ³ª¿Â ±è¿¡ ÀÚºñ·Î ÀÏÇØ º¸´Â °Ç ¾î¶§¿ä?”, “±¹È¸ÀÇ¿ø ¿ù±Þ ´©°¡ ÁÖ´Âµ¥ Àú·± ¸»À» ÇÏ³Ä”, “¾Æ¹« »ý°¢ ¾øÀÌ ¸»ÇÏ´Â °Å °°¾Æ ¿ô±ä´Ù”, “ÀÌ¾ðÁÖ ÀÇ¿ø ¼¼ºñ ±¹°í È¯¼öÇÕ½Ã´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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