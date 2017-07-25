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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.25 È­ 18:19
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¼Û¿µ±æ¡¤¼ÕÇý¿ø, ±è±ºÀÚ ÇÒ¸Ó´Ï ºó¼Ò¼­ ¡®¾öÁöÃ´¡¯¡¦´©¸®²Ûµé ¡°ÀÜÄ¡ °¡¼Ì¾î¿ä?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼Û¿µ±æ¡¤¼ÕÇý¿ø ÀÇ¿øÀÌ Áö³­ 23ÀÏ Å¸°èÇÑ ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚ °í ±è±ºÀÚ ÇÒ¸Ó´Ï ºó¼Ò¿¡¼­ ÂïÀº »çÁøÀÌ ³í¶õÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

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ÀÌ »çÁøÀÌ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ µîÀ» ÅëÇØ ÆÛÁö¸ç µÎ ÀÇ¿øÀº ¿©·ÐÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°Ô µÆ´Ù.

Áö³­ 23ÀÏ ¼ÕÇý¿ø ÀÇ¿øÀº ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “±è±ºÀÚ ÇÒ¸Ó´Ï ºó¼Ò°¡ ¾µ¾µÇÏ´Ù°í ÇÑ´Ù”¸ç ‘¹®»ó ¹ø°³’¸¦ Á¦¾ÈÇß°í ÀÌ¸¦ º» ½Ã¹ÎµéÀÌ ¹®»ó ¹ø°³¿¡ Âü¿©Çß´Ù. ³í¶õÀÌ µÇ°í ÀÖ´Â »çÁøÀº ±× °úÁ¤¿¡¼­ ÂïÈù °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

»çÁøÀÌ °ÔÀçµÈ Á÷ÈÄ ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ ¼ÕÇý¿ø ÀÇ¿øÀº º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “Àå·Ê½ÄÀåÀÇ Ãß¸ð ºÐÀ§±â¿¡ ¸ÂÁö ¾ÊÀº ¾öÁöÃ´ Á¦½ºÃ³¸¦ ÃëÇÑ Á¡Àº Á¦°¡ °æ¼ÖÇß´Ù. ÀÚ¸®¸¦ Á¤¸®ÇÏ¸ç ¸¶Áö¸·À¸·Î ÂïÀº »çÁø¿¡¼­ ±äÀåÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸é¼­ “»ç°úµå¸°´Ù. Á¦ Àß¸øÀÌ´Ù”°í »ç°úÇß´Ù.

¼Û¿µ±æ ÀÇ¿ø ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “¾îÁ¦ (7¿ù 24ÀÏ) ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚ °í ±è±ºÀÚ ÇÒ¸Ó´Ï Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼­ ÂïÀº »çÁøÀ¸·Î À§¾ÈºÎ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÀÏÁ¦ °­Á¡±âÀÇ ¸¸Çà¿¡ ºÐ³ëÇÏ°í °í ±è±ºÀÚ ÇÒ¸Ó´ÏÀÇ ¸íº¹À» ±â¸®´Â ¸ðµç ºÐµé²² Å« »óÃ³¸¦ µå·È´Ù”¸ç »ç°úÇß´Ù.

¼Û ÀÇ¿øÀº ÀÌ¾î “¾îÁ¦ ºó¼Ò¸¦ Ã£¾ÆÁÖ½Å ½Ã¹Îµé²²¼­ 8¿ù 15ÀÏ¿¡´Â ÇÒ¸Ó´Ôµé²²¼­ »ç½Ã´Â ³ª´®ÀÇ Áý¿¡ ÇÔ²² °¡ÀÚ°í ¸ÕÀú Á¦¾ÈÇØÁÖ½Ã°í ¹Ù·Î ±× ÀÚ¸®¿¡¼­ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ µ¿ÂüÇØÁÖ¼Å¼­ ºó¼Ò¶ó´Â Á¡À» Àá½Ã ¸Á°¢ÇÏ°í ±â»Û ¸¶À½ÀÌ µé¾ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “Á¤Ä¡ÀÎÀ¸·Î¼­ ÀÏÁ¦ °­Á¡±â Ã»»ê°ú »õ·Î¿î ¿ª»ç¸¦ ¸¸µé¾î ³ª°¥ °ÍÀ» °í¹ÎÇØ¾ß ÇÒ ¶§ Àá±ñÀÇ °¨Á¤¿¡ ÃëÇß´ø ÀúÀÇ ºÎÁ·ÇÔ¿¡ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø °í°³ ¼÷¿© Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

‘¾öÁöÃ´’ »çÁøÀÌ ³í¶õÀÌ µÇÀÚ ±¹¹ÎÀÇ´çÀº µÎ ÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇÑ ±¹È¸ À±¸®À§ È¸ºÎ¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

±èÀ¯Á¤ ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ³íÆòÀ» ÅëÇØ “Æò»ýÀÇ ÇÑÀ» Ç®Áöµµ ¸øÇÏ°í ´ç½ÅÀÌ °¡Áø ¸ðµç °ÍÀ» ±âºÎÇÏ°í º°¼¼ÇÏ½Å À§¾ÈºÎ ÇÒ¸Ó´Ï ºó¼Ò¿¡¼­ ÀÌ·± ºñ»ó½ÄÀûÀÎ ÀÏÀÌ ÀÏ¾î³­ °ÍÀ» °³ÅºÇÑ´Ù”¶ó¸ç “µÎ ÀÇ¿ø°ú ÇÔ²² ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÇ Áï°¢Àû »çÁË´Â ¹°·Ð ±¹È¸ À±¸®À§ È¸ºÎ µî Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â Á¶Ä¡¸¦ ÃË±¸ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

´ë´Ù¼öÀÇ ´©¸®²ÛÀº µÎ ÀÇ¿øÀÇ Çàµ¿ÀÌ ºÎÀûÀýÇß´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù. ´©¸®²ÛµéÀº “ÀÜÄ¡³Ä? ÀÜÄ¡¾ß?”, “³Ê¹« ÇØ¸¼°Ô ¿ô¾î¼­ ºó¼Ò ¾Æ´Ï°í ÀÜÄ¡ÁýÀÎ ÁÙ”, “¿ì¿ïÇÏ°Ô º¸³¾ ¼ö¸¸Àº ¾ø¾ú´Ù ¹¹ ±×·¯´øµ¥ ±×·¸´Ù°í ¿ôÀ» ÀÏµµ ¾Æ´ÏÁö ¾Ê³ª? µ¹¾Æ°¡¼Ì´Âµ¥?”, “»ó½Ä ¹ÛÀÇ ÀÏÀÌ³× ÁøÂ¥”, “ÀÌ°Ç ÁøÂ¥ ¾Æ´Ñ µí”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¹Ý¸é ÀÏºÎ ´©¸®²ÛÀº “¿Ö Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼­ ²À ½½ÆÛ¾ß ÇÏ´Âµ¥? ¿Ü±¹¿¡¼± ³ë·¡ ºÎ¸£°í Ããµµ Ãã”, “Àå·Ê½ÄÀåÀÌ ²À ½½ÇÂ ºÐÀ§±â¿©¾ß ÇÑ´Ù´Â °Ç °íÁ¤°ü³ä”µîÀÇ ¿ËÈ£ ÀÇ°ßÀ» ³»±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®Ä«Ä«¿ÀÅå ¿À·ù¡¯¿¡ ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚ ºÒÆí¡¦Á¤»ó ÀÛµ¿µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾î ¾î¸®µÕÀý
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    10
    Çö´ë±â¾ÆÂ÷ ¡®¼­¹öÇü À½¼ºÀÎ½Ä¡¯ ±¹³» Ã¹ °³¹ß
    ÁöÄ£ ¸¶À½ ´Þ·¡ÁÖ´Â ¿©¸§¹ãÀÇ ³­Àå
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    7¿ù ¡®¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯¡¯Àº ¾ÆÀÌµé°ú ÇÔ²²
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 7¿ù 24ÀÏ~)
    [10¿ù ¿ï»ê¼­ ¹®È­ÀÇ´Þ Çà»ç]Ã»³â±âÈ¹ÀÚµé ¿ï»ê ±¸¼®±¸¼® ¹Ì¸®...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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