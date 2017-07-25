¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÇÏ¸®¼ö, ¹ÌÅ°Á¤°úÀÇ ÀÌÈ¥ µÞÀÌ¾ß±â ¹àÈú±î?

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ÃÖ±Ù Àü ³²ÆíÀÎ ¹ÌÅ° Á¤°úÀÇ ÀÌÈ¥À¸·Î ¼¼°£ÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´ø ¹æ¼ÛÀÎ ÇÏ¸®¼ö°¡ ‘ºñµð¿À½ºÅ¸’¿¡ Ãâ°ÝÇÑ´Ù.
25ÀÏ MBC ÇÃ·¯½º ÃøÀº “ÇÏ¸®¼ö°¡ ÃÖ±Ù MBC ¿¡ºê¸®¿ø ‘ºñµð¿À½ºÅ¸’ ³ìÈ¿¡ Âü¿©Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÏ¸®¼ö°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â Æ¯ÁýÀº ‘¶ÊÅë·É Æ¯Áý’À¸·Î, ÇÏ¸®¼ö¿Í ±æ°Ç, ±è±â¼ö, ³½½Ã·©, Àå¹®º¹ÀÌ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÇÏ¸®¼ö´Â Áö³´Þ ³²Æí ¹ÌÅ°Á¤°ú ÀÌÈ¥ÇÑ µÚ Ã¹ ¹æ¼Û Ãâ¿¬ÀÌ´Ù. ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ³²ÆíÀÇ ÀÌÈ¥°ú °ü·ÃÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ¹àÇôÁú °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
ÇÏ¸®¼ö´Â Áö³ 2001³â CF¸¦ ÅëÇØ ¿¬¿¹°è¿¡ µ¥ºßÇÑ ÇÏ¸®¼ö´Â Æ®·»½ºÁ¨´õ 1È£ ¿¬¿¹ÀÎÀÌ´Ù. °¡¼ö »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¸ðµ¨ µî ´Ù¹æ¸é¿¡¼ È°¾àÇÏ´ø ÇÏ¸®¼ö´Â Áö³ 2007³â 5¿ù ¹ÌÅ°Á¤°ú °áÈ¥Çß´Ù.
±×·¯³ª ¾à 10³â¿©ÀÇ °áÈ¥ »ýÈ° ³¡¿¡ ÇÏ¸®¼ö¿Í ¹ÌÅ°Á¤Àº Áö³ 6¿ù ÀÌÈ¥Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÇÏ¸®¼ö°¡ Ãâ¿¬ÇÑ ‘ºñµð¿À½ºÅ¸’´Â ¿À´Â 8¿ù1ÀÏ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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