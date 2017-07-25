¡®¹Ì½ºÅÍÇÇÀÚ¡¯ °¡¸ÍÁ¡ÁÖ ÇÇ´«¹°·Î ÀÌ·é È£È­ »ýÈ°¡¦°¡»çµµ¿ì¹Ì µ¿¹Ý ÇØ¿Ü¿©Çàµµ °¡

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|¡ã 25ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë °øÁ¤°Å·¡Á¶¼¼Á¶»çºÎ(ºÎÀå°Ë»ç ÀÌÁØ½Ä)´Â Á¤¿ìÇö Àü MP±×·ì È¸Àå(69)À» ±â¼Ò´Â ÇÑÆí Á¤¿ìÇö È¸Àå ÀÏ°¡¸¦ °¡¸®ÄÑ ¡®Á¦¿ÕÀû ±â¾÷¹®È¿¡ ¹°µç ¿À³Ê¡¯ ¡®°©Áú °æ¿µÀÇ ¿Ï¼ºÆÇ¡¯ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTV Ä¸Ã³.
25ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë °øÁ¤°Å·¡Á¶¼¼Á¶»çºÎ(ºÎÀå°Ë»ç ÀÌÁØ½Ä)´Â Á¤¿ìÇö Àü MP±×·ì È¸Àå(69)À» ±â¼Ò´Â ÇÑÆí Á¤¿ìÇö È¸Àå ÀÏ°¡¸¦ °¡¸®ÄÑ ‘Á¦¿ÕÀû ±â¾÷¹®È¿¡ ¹°µç ¿À³Ê’ ‘°©Áú °æ¿µÀÇ ¿Ï¼ºÆÇ’ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
Á¤ Àü È¸Àå ÀÏ°¡´Â ±×µ¿¾È ¾Ë·ÁÁø ÇøÀÇ ¿Ü¿¡µµ ‘°©Áú °æ¿µ’À¸·Î ¹ú¾îµéÀÎ µ·À¸·Î È£È»ýÈ°À» ¿µÀ§ÇØ ¿Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
°ËÂûÀº Á¤ Àü È¸Àå ÀÏ°¡°¡ »óÀå¹ýÀÎÀÎ ¹Ì½ºÅÍÇÇÀÚ¸¦ »çÀ¯ÈÇÏ°í ¿À³Ê ÀÏ°¡ÀÇ »çÄ¡½º·¯¿î »ýÈ°¿¡ ¾²¿´´Ù°í ÀüÇß´Ù.
°ËÂû¿¡ µû¸£¸é Á¤ Àü È¸ÀåÀº Ä£µ¿»ý(64)ÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â Ä¡ÁîÈ¸»ç¸¦ ³¢¿ö³Ö¾î °¡¸ÍÁ¡ÁÖµé¿¡°Ô¼ 57¾ï¿øÀÇ ÅëÇà¼¼¸¦ °ÅµÖµé¿´´Ù. Á¤ Àü È¸ÀåÀÇ µ¿»ýÀº ¼ö¾ï¿øÀÇ ¼¼±ÝÀ» Ã¼³³ÇÑ ½Å¿ëºÒ·®ÀÚÀÓ¿¡µµ 11¾ï¿ø »ó´çÀÇ °í°¡ ¾ÆÆÄÆ®¿¡ °ÅÁÖÇÏ¸é¼ ¿ÜÁ¦Â÷¸¦ Å¸°í ´Ù´Ï´Â µî È£È·Î¿î »ýÈ°À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
¶Ç Á¤ Àü È¸ÀåÀº ÀÚ½ÅÀÇ µþ°ú ¾ÆµéÀÇ Àå¸ð±îÁöµµ °è¿È¸»ç ÀÓ¿øÀ¸·Î µîÀçÇØ ¼ö³â°£ ¼ö¾ï ¿øÀÇ ÇãÀ§±Þ¿© µîÀ» Á¦°øÇß´Ù. µþÀÌ °¡»çµµ¿ì¹Ì¸¦ ÇØ¿Ü¿©Çà¿¡ µ¥·Á°¡µµ·Ï °¡»çµµ¿ì¹Ì¸¦ MP±×·ì Á÷¿øÀ¸·Î µîÀçÇØ ¼ö³â°£ ÇãÀ§·Î ±Þ¿©±îÁö Áö±ÞÇß´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Á¤ Àü È¸ÀåÀº MP±×·ìÀÇ ºÎÈ¸ÀåÀÌÀÚ ÀÚ½ÅÀÇ ¾ÆµéÀÌ »çÀûÀÎ ºú 90¾ï¿ø¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÀÚ¸¦ °±Áö ¸øÇÏÀÚ ¿ù±ÞÀ» 2100¸¸¿ø¿¡¼ 9100¸¸¿øÀ¸·Î ÀÎ»óÇÏ±âµµ Çß´Ù. ¾ÆµéÀº ¹ýÀÎÄ«µå·Î À¯ÈïÁÖÁ¡¿¡¼¸¸ 2¾ï¿øÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÆíÀÇÁ¡¿¡¼ 5Ãµ¿ø ÀÌÇÏÀÇ °áÁ¦¿¡µµ ¹ýÀÎÄ«µå¸¦ »ç¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
°ËÂû °ü°èÀÚ´Â “MP±×·ì ¾Ð¼ö¼ö»ö ´ç½Ã ¾ÆµéÀÇ »ç¹«½Ç¿¡´Â ¼·ù°¡ ¾ø¾ú°í ÄÄÇ»ÅÍ¿¡µµ ¼·ù ÆÄÀÏÀÌ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “°ËÂû Á¶»ç¿¡¼ ¾Æµéµµ MP±×·ì °æ¿µ¿¡´Â °ü½ÉÀÌ ¾ø´Ù°í Áø¼úÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Á¤ Àü È¸ÀåÀº ¶Ç ‘È«º¸Â÷¿ø’ ¸í¸ñÀ¸·Î ¹ýÀÎ ÀÚ±ÝÀ» µé¿© °¢ 6000¸¸¿ø, 3000¸¸¿ø»ó´çÀÇ ÀÚ½ÅÀÇ ÃÊ»óÈ 2Á¡À» ±×·Á MP±×·ì È¸Àå½Ç¿¡ ºñÄ¡ÇØ³õ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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