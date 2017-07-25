¡®¹Ì½ºÅÍÇÇÀÚ¡¯ °¡¸ÍÁ¡ÁÖ ÇÇ´«¹°·Î ÀÌ·é È£È­ »ýÈ°¡¦°¡»çµµ¿ì¹Ì µ¿¹Ý ÇØ¿Ü¿©Çàµµ °¡

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.25 È­ 18:19
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½ÂÀÎ 2017.07.25  
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°ËÂûÀº Á¤ Àü È¸Àå ÀÏ°¡°¡ »óÀå¹ýÀÎÀÎ ¹Ì½ºÅÍÇÇÀÚ¸¦ »çÀ¯È­ÇÏ°í ¿À³Ê ÀÏ°¡ÀÇ »çÄ¡½º·¯¿î »ýÈ°¿¡ ¾²¿´´Ù°í ÀüÇß´Ù.

°ËÂû¿¡ µû¸£¸é Á¤ Àü È¸ÀåÀº Ä£µ¿»ý(64)ÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â Ä¡ÁîÈ¸»ç¸¦ ³¢¿ö³Ö¾î °¡¸ÍÁ¡ÁÖµé¿¡°Ô¼­ 57¾ï¿øÀÇ ÅëÇà¼¼¸¦ °ÅµÖµé¿´´Ù. Á¤ Àü È¸ÀåÀÇ µ¿»ýÀº ¼ö¾ï¿øÀÇ ¼¼±ÝÀ» Ã¼³³ÇÑ ½Å¿ëºÒ·®ÀÚÀÓ¿¡µµ 11¾ï¿ø »ó´çÀÇ °í°¡ ¾ÆÆÄÆ®¿¡ °ÅÁÖÇÏ¸é¼­ ¿ÜÁ¦Â÷¸¦ Å¸°í ´Ù´Ï´Â µî È£È­·Î¿î »ýÈ°À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

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